https://ria.ru/20210920/adel-1750959966.html
Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом
Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом - РИА Новости, 20.09.2021
Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом
Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом Ричем Полом. Звезда выложила совместную фотографию в Instagram, сопроводив ее смайликом в виде сердца. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:59
2021-09-20T21:59
2021-09-20T21:59
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом Ричем Полом. Звезда выложила совместную фотографию в Instagram, сопроводив ее смайликом в виде сердца.Поклонники и раньше подозревали пару в романтических отношениях. Ранее они регулярно замечали влюбленных вместе, в том числе в одном из ресторанов Нью-Йорка.Рич Пол – один из спортивных агентов NBA, с которым сотрудничали звезды баскетбола Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.Реакция поклонников оказалась неожиданной: помимо поздравлений они стали требовать новый альбом.Адель редко делится подробностями личной жизни. В 2019 году она развелась с бизнесменом Саймоном Конекки. У пары остался общий сын Анджело.После беременности певица похудела на 45 килограммов. Ее тренер рассказал, что добиться такого феноменального результата ей помогла сильная мотивация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, отношения
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом Ричем Полом. Звезда выложила
совместную фотографию в Instagram, сопроводив ее смайликом в виде сердца.
Поклонники и раньше подозревали пару в романтических отношениях. Ранее они регулярно замечали влюбленных вместе, в том числе в одном из ресторанов Нью-Йорка.
Рич Пол – один из спортивных агентов NBA, с которым сотрудничали звезды баскетбола Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.
Реакция поклонников оказалась неожиданной: помимо поздравлений они стали требовать новый альбом.
"Окей, Адель, все отлично, но когда выйдет новый альбом?" – написала подписчица.
Адель редко делится подробностями личной жизни. В 2019 году она развелась с бизнесменом Саймоном Конекки. У пары остался общий сын Анджело.
После беременности певица похудела на 45 килограммов. Ее тренер рассказал
, что добиться такого феноменального результата ей помогла сильная мотивация.