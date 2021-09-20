https://ria.ru/20210920/adel-1750959966.html

Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом

Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом - РИА Новости, 20.09.2021

Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом

Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом Ричем Полом. Звезда выложила совместную фотографию в Instagram, сопроводив ее смайликом в виде сердца. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:59

2021-09-20T21:59

2021-09-20T21:59

шоубиз

знаменитости

отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750958789_0:0:1443:813_1920x0_80_0_0_dbea686e5b58871149d8c498adaeefa8.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом Ричем Полом. Звезда выложила совместную фотографию в Instagram, сопроводив ее смайликом в виде сердца.Поклонники и раньше подозревали пару в романтических отношениях. Ранее они регулярно замечали влюбленных вместе, в том числе в одном из ресторанов Нью-Йорка.Рич Пол – один из спортивных агентов NBA, с которым сотрудничали звезды баскетбола Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.Реакция поклонников оказалась неожиданной: помимо поздравлений они стали требовать новый альбом.Адель редко делится подробностями личной жизни. В 2019 году она развелась с бизнесменом Саймоном Конекки. У пары остался общий сын Анджело.После беременности певица похудела на 45 килограммов. Ее тренер рассказал, что добиться такого феноменального результата ей помогла сильная мотивация.

https://ria.ru/20210305/adele-1600102745.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, отношения