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Шоубиз
https://ria.ru/20201023/adel-1581196853.html
Еще больше похудевшая Адель продемонстрировала сенсационную потерю веса
Похудевшая на 45 килограммов певица Адель продемонстрировала еще большую потерю веса, когда появилась в промо-ролике шоу Saturday night live. Ей доверили... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:42
2020-10-23T19:42
здоровый образ жизни (зож)
диета
знаменитости
звезды
адель эдкинс
лос-анджелес
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Похудевшая на 45 килограммов певица Адель продемонстрировала еще большую потерю веса, когда появилась в промо-ролике шоу Saturday night live. Ей доверили провести один выпуск как ведущей (в эфире на этих выходных), <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/adele-shows-incredible-weight-loss-22892333" target="_blank">сообщает</a> Mirror. Стройную фигуру обладательница 15 премий "Грэмми" подчеркнула облегающим бархатным костюмом с V-образным вырезом. Образ дополнила элегантная укладка и, конечно же, защитная маска. Вместе с Адель зрителей приветствовала хип-хоп исполнительница H.E.R. и комедиантка Кейт Маккиннон, но все внимание было приковано к британской певице."Она выглядит потрясающе. Я сейчас заплачу", – заявила mariam.paredes; "Боже мой! Кажется, я схожу с ума", – прокомментировала nataliabritomonteiro; "Сногсшибательная и изумительная", – считает mariam_fms; "Королева", – присоединился к обсуждению rjequintanilla.Впервые Адель <a href="https://ria.ru/20200211/1564542798.html" target="_blank">восхитила поклонников</a> новой фигурой после того, как польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме фотографию с певицей. Они встретились на закрытой вечеринке Бейонсе и Jay-Z в Лос-Анджелесе. Позже тренер Адель <a href="https://ria.ru/20200509/1571198905.html" target="_blank">рассказал</a>, что добиться такого результата ей помог стимул: исполнительница очень хотела улучшить здоровье после беременности: "Она поменяла привычки в питании и стала заниматься физическими упражнениями".
https://ria.ru/20200708/1574066598.html
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Новости
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РИА Новости
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здоровый образ жизни (зож), диета, знаменитости, звезды, адель эдкинс, лос-анджелес

Еще больше похудевшая Адель продемонстрировала сенсационную потерю веса

19:42 23.10.2020
 
© @nbcsnlСкриншот видео из Instagram-аккаунта телепрограммы Saturday Night Live на канале NBC
Скриншот видео из Instagram-аккаунта телепрограммы Saturday Night Live на канале NBC - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© @nbcsnl
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Похудевшая на 45 килограммов певица Адель продемонстрировала еще большую потерю веса, когда появилась в промо-ролике шоу Saturday night live. Ей доверили провести один выпуск как ведущей (в эфире на этих выходных), сообщает Mirror.
Стройную фигуру обладательница 15 премий "Грэмми" подчеркнула облегающим бархатным костюмом с V-образным вырезом. Образ дополнила элегантная укладка и, конечно же, защитная маска.
Вместе с Адель зрителей приветствовала хип-хоп исполнительница H.E.R. и комедиантка Кейт Маккиннон, но все внимание было приковано к британской певице.
"Она выглядит потрясающе. Я сейчас заплачу", – заявила mariam.paredes; "Боже мой! Кажется, я схожу с ума", – прокомментировала nataliabritomonteiro; "Сногсшибательная и изумительная", – считает mariam_fms; "Королева", – присоединился к обсуждению rjequintanilla.
Впервые Адель восхитила поклонников новой фигурой после того, как польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме фотографию с певицей. Они встретились на закрытой вечеринке Бейонсе и Jay-Z в Лос-Анджелесе.
Позже тренер Адель рассказал, что добиться такого результата ей помог стимул: исполнительница очень хотела улучшить здоровье после беременности: "Она поменяла привычки в питании и стала заниматься физическими упражнениями".
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ШоубизЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)диетаЗнаменитостизвездыАдель ЭдкинсЛос-Анджелес
 
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