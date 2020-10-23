https://ria.ru/20201023/adel-1581196853.html

Еще больше похудевшая Адель продемонстрировала сенсационную потерю веса

Похудевшая на 45 килограммов певица Адель продемонстрировала еще большую потерю веса, когда появилась в промо-ролике шоу Saturday night live. Ей доверили... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:42

2020-10-23T19:42

2020-10-23T19:42

здоровый образ жизни (зож)

диета

знаменитости

звезды

адель эдкинс

лос-анджелес

шоубиз

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Похудевшая на 45 килограммов певица Адель продемонстрировала еще большую потерю веса, когда появилась в промо-ролике шоу Saturday night live. Ей доверили провести один выпуск как ведущей (в эфире на этих выходных), <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/adele-shows-incredible-weight-loss-22892333" target="_blank">сообщает</a> Mirror. Стройную фигуру обладательница 15 премий "Грэмми" подчеркнула облегающим бархатным костюмом с V-образным вырезом. Образ дополнила элегантная укладка и, конечно же, защитная маска. Вместе с Адель зрителей приветствовала хип-хоп исполнительница H.E.R. и комедиантка Кейт Маккиннон, но все внимание было приковано к британской певице."Она выглядит потрясающе. Я сейчас заплачу", – заявила mariam.paredes; "Боже мой! Кажется, я схожу с ума", – прокомментировала nataliabritomonteiro; "Сногсшибательная и изумительная", – считает mariam_fms; "Королева", – присоединился к обсуждению rjequintanilla.Впервые Адель <a href="https://ria.ru/20200211/1564542798.html" target="_blank">восхитила поклонников</a> новой фигурой после того, как польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме фотографию с певицей. Они встретились на закрытой вечеринке Бейонсе и Jay-Z в Лос-Анджелесе. Позже тренер Адель <a href="https://ria.ru/20200509/1571198905.html" target="_blank">рассказал</a>, что добиться такого результата ей помог стимул: исполнительница очень хотела улучшить здоровье после беременности: "Она поменяла привычки в питании и стала заниматься физическими упражнениями".

https://ria.ru/20200708/1574066598.html

лос-анджелес

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), диета, знаменитости, звезды, адель эдкинс, лос-анджелес