В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов

"Когда мы встретились, то сразу обсудили мои туфли на высоком каблуке. Всем гостям для удобства предлагали специальные тапочки, но мне они не достались. Тогда Адель предложила мне свои, но я отказалась, — написала телеведущая. — Честно говоря, я ее сначала не узнала. Она такая худенькая, как запятая!".