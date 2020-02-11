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2020-02-11T22:38+0300
https://ria.ru/20200211/1564542798.html
В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
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РИА Новости

В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов

22:38 11.02.2020
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель. Обладательница 15 премий "Грэмми" восхитила пользователей в сети внешним видом (в прошлом году ей удалось похудеть на 45 килограммов. — Прим.ред.).
Как сообщает Evening Standard, журналистка и певица встретились на закрытой вечеринке Бейонсе и Jay-Z в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что делиться фотографиями в Интернете было нельзя, Русин все-таки нарушила это правило.
"Когда мы встретились, то сразу обсудили мои туфли на высоком каблуке. Всем гостям для удобства предлагали специальные тапочки, но мне они не достались. Тогда Адель предложила мне свои, но я отказалась, — написала телеведущая. — Честно говоря, я ее сначала не узнала. Она такая худенькая, как запятая!".
После этого пользователи оставили под постом множество комментариев, в которых восторгались фигурой Адель.
"Адель изменилась до неузнаваемости. Стала совершенно другой. Это хорошо в плане здоровья", — поделилась мнением @plazakarpinska.
"Ничего себе. Вот это форма у Адель", — написала @aniajanota.
"Знаменитости теперь, наверное, тоже ее не узнают", — предположила @z_mama_sie_nie_nudze.
Адель/Гари Стайлс
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КультураСтиль жизниНовости культурыАдель ЭдкинсЛос-Анджелес
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