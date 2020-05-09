Тренер певицы Адель раскрыл секрет ее похудения

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Личный тренер британской певицы Адель Пит Герасимо рассказал, как ей удалось сбросить более 45 килограммов лишнего веса.
По его словам, у артистки не было цели стать примером для подражания. Главным стимулом ее похудения стало желание улучшить здоровье после беременности.
"Она поменяла привычки в питании и стала заниматься физическими упражнениями", — написал тренер в Instagram.
Герасимо отметил, что тренировки также помогли певице справляться с жестким гастрольным графиком.
"По моему личному опыту работы с ней могу сказать, что она всегда шла в такт собственному ритму", — заключил он.