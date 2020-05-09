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Культура
2020-05-09T13:28
https://ria.ru/20200509/1571198905.html
Тренер певицы Адель раскрыл секрет ее похудения
https://cdn25.img.ria.ru/images/155563/76/1555637679_0:129:3082:1863_1036x0_80_0_0_ad06d0df0ea5e316707690cb6cb7f7b5.jpg
РИА Новости

Тренер певицы Адель раскрыл секрет ее похудения

09:38 09.05.2020 (обновлено: 13:28 09.05.2020)
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Личный тренер британской певицы Адель Пит Герасимо рассказал, как ей удалось сбросить более 45 килограммов лишнего веса.
По его словам, у артистки не было цели стать примером для подражания. Главным стимулом ее похудения стало желание улучшить здоровье после беременности.
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"Она поменяла привычки в питании и стала заниматься физическими упражнениями", — написал тренер в Instagram.

Герасимо отметил, что тренировки также помогли певице справляться с жестким гастрольным графиком.

"По моему личному опыту работы с ней могу сказать, что она всегда шла в такт собственному ритму", — заключил он.

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