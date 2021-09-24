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Минниханов отказался от мандата депутата Госдумы

Минниханов отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 24.09.2021

Минниханов отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавлявший региональный список партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы, принял решение отказаться от мандата... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:40

2021-09-24T19:40

2021-09-24T19:40

республика татарстан

политика

рустам минниханов

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

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КАЗАНЬ, 24 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавлявший региональный список партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы, принял решение отказаться от мандата депутата, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова."Рустам Минниханов принял решение продолжить работу в качестве президента республики. Соответствующие документы об отказе от мандата депутата Госдумы будут направлены в Центризбирком РФ", - сказала Галимова.Она добавила, что вновь избранные депутаты, список которых возглавлял Минниханов, под его руководством продолжат работу по реализации федеральных программ на территории республики.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.По данным Центризбиркома Татарстана, в республике активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. Явка на выборах составила 78,9%. Победу на выборах в Госдуму в Татарстане одержала "Единая Россия", которая набрала 79,01% голосов избирателей, у КПРФ 9,64% голосов, у ЛДПР – 2,82%, у "Справедливой России – За правду" - 2,69%. Все остальные партии набрали в Татарстане менее 2% голосов избирателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рустам минниханов, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр