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Республика Татарстан
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Минниханов отказался от мандата депутата Госдумы
Минниханов отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 24.09.2021
Минниханов отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавлявший региональный список партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы, принял решение отказаться от мандата... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:40
2021-09-24T19:40
республика татарстан
политика
рустам минниханов
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
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КАЗАНЬ, 24 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавлявший региональный список партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы, принял решение отказаться от мандата депутата, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова."Рустам Минниханов принял решение продолжить работу в качестве президента республики. Соответствующие документы об отказе от мандата депутата Госдумы будут направлены в Центризбирком РФ", - сказала Галимова.Она добавила, что вновь избранные депутаты, список которых возглавлял Минниханов, под его руководством продолжат работу по реализации федеральных программ на территории республики.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.По данным Центризбиркома Татарстана, в республике активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. Явка на выборах составила 78,9%. Победу на выборах в Госдуму в Татарстане одержала "Единая Россия", которая набрала 79,01% голосов избирателей, у КПРФ 9,64% голосов, у ЛДПР – 2,82%, у "Справедливой России – За правду" - 2,69%. Все остальные партии набрали в Татарстане менее 2% голосов избирателей.
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политика, рустам минниханов, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр
19:40 24.09.2021
 
Минниханов отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Татарстана Минниханов принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 24 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавлявший региональный список партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы, принял решение отказаться от мандата депутата, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
"Рустам Минниханов принял решение продолжить работу в качестве президента республики. Соответствующие документы об отказе от мандата депутата Госдумы будут направлены в Центризбирком РФ", - сказала Галимова.
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Она добавила, что вновь избранные депутаты, список которых возглавлял Минниханов, под его руководством продолжат работу по реализации федеральных программ на территории республики.
Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
По данным Центризбиркома Татарстана, в республике активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. Явка на выборах составила 78,9%. Победу на выборах в Госдуму в Татарстане одержала "Единая Россия", которая набрала 79,01% голосов избирателей, у КПРФ 9,64% голосов, у ЛДПР – 2,82%, у "Справедливой России – За правду" - 2,69%. Все остальные партии набрали в Татарстане менее 2% голосов избирателей.

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Республика ТатарстанПолитикаРустам МиннихановЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПР
 
 
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