Минниханов отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Татарстана Минниханов принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
КАЗАНЬ, 24 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавлявший региональный список партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы, принял решение отказаться от мандата депутата, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
"Рустам Минниханов принял решение продолжить работу в качестве президента республики. Соответствующие документы об отказе от мандата депутата Госдумы будут направлены в Центризбирком РФ", - сказала Галимова.
Она добавила, что вновь избранные депутаты, список которых возглавлял Минниханов, под его руководством продолжат работу по реализации федеральных программ на территории республики.
Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
По данным Центризбиркома Татарстана, в республике активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. Явка на выборах составила 78,9%. Победу на выборах в Госдуму в Татарстане одержала "Единая Россия", которая набрала 79,01% голосов избирателей, у КПРФ 9,64% голосов, у ЛДПР – 2,82%, у "Справедливой России – За правду" - 2,69%. Все остальные партии набрали в Татарстане менее 2% голосов избирателей.
Другие новости региона читайте здесь>>