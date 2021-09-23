https://ria.ru/20210923/karkade-1751525665.html

Для здоровья сердца и сосудов: все о пользе и вреде каркаде

Чай каркаде: полезные свойства и противопоказания для мужчин и женщин

Для здоровья сердца и сосудов: все о пользе и вреде каркаде

Чай каркаде известен благодаря насыщенному цвету и необычному вкусу. О полезных свойствах напитка, противопоказаниях и возможном вреде — в материале РИА... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:54

2021-09-23T19:54

2021-09-23T20:24

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Чай каркаде известен благодаря насыщенному цвету и необычному вкусу. О полезных свойствах напитка, противопоказаниях и возможном вреде — в материале РИА Новости.Чай каркадеКаркаде — это напиток, который заваривают из сушеных чашечек цветков розеллы, или суданской розы (Hibiscus sabdariffa) из рода гибискус. Он отличается ярко-красным или бордовым цветом и сладковато-кислым вкусом.Называют его везде по-разному:ИсторияЧай каркаде употребляли еще в Древнем Египте: при раскопках в гробницах знатных египтян ученые обнаружили лепестки растения, из которого делают напиток. В отличие от арабских стран, в Европу его привезли только в XVIII веке. Сначала необычный кисловатый вкус чая не понравился европейцам — они признали его и оценили по достоинству лишь в середине прошлого века. Примерно тогда же он попал в Россию. Сейчас каркаде — национальный египетский напиток. Его пьют горячим или холодным с кусочками льда, также чай принято употреблять на свадебные торжества.ВидыВыделяют два основных вида каркаде:Кроме этого, есть и другие виды каркаде — "Рико", "Виктор" и "Арчер".Пищевая ценностьКалорийность каркаде составляет 37 ккал на 100 грамм напитка. Пищевая ценность:Полезные свойства чая каркадеВ состав каркаде входят многие полезные вещества: бета-каротин, флавоноиды, антоцианы, пектины, витамины группы В (В2, В5, В6, В9, В12), А, С, РР, калий, натрий, фосфор, железо, марганец, селен, магний, кальций. Благодаря богатому витаминно-минеральному составу напиток оказывает положительное воздействие на организм: выводит соли тяжелых металлов, способствует мягкому очищению кишечника.По словам кандидата медицинских наук, врача-диетолога, главного врача клиники "Риммарита" Риммы Мойсенко, каркаде хорошо действует на иммунитет."Мы поднимаем иммунный ответ организма за счет антоцианов, содержащихся в каркаде и определяющих цвет самого чая. Его употребление делает иммунную систему устойчивой к различным заболеваниям", — пояснила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.Также отвар из гибискуса обладает спазмолитическими, мочегонными, жаропонижающими свойствами.Другие полезные свойства каркаде:В арабских странах каркаде считается "лекарством от всех болезней". Кроме того, кисло-сладкий напиток улучшает общее состояние, показан при потере аппетита, хронической усталости, повышенной физической активности.Каркаде для сердцаСогласно научным исследованиям, каркаде помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, улучшает работу сердца. По словам Вероники Хованской, чай из гибискуса может снизить систолическое и диастолическое артериальное давление, однако его не следует принимать с некоторыми диуретическими средствами, чтобы предотвратить взаимодействие веществ.По мнению диетолога Лорен Харрис-Пинкус, чай каркаде с добавлением гранатового сока является идеальным утренним напитком для понижения давления."Одно из исследований показало, что у людей, которые выпивали три чашки чая каркаде в день, давление снижалось настолько же, как после лекарств", — отметила Харрис-Пинкус.Помимо прочего, медь в его составе улучшает процесс создания эритроцитов, магний укрепляет стенки кровяных сосудов, калий стабилизирует давление, марганец положительно влияет на свертываемость крови. Также напиток способствует снижению веса, за счет чего уменьшается нагрузка на все органы, в том числе на сердце. Несмотря на все положительные свойства чая, перед его употреблением следует проконсультироваться с врачом.Польза для мужчинКаркаде способен наладить кровообращение, в том числе в области малого таза, за счет чего у мужчин улучшается потенция при комплексном лечении эректильной дисфункции. Благодаря богатому химическому составу напиток хорошо влияет на общее состояние организма, полезен при заболеваниях предстательной железы, помогает снять отеки, напряжение, восстановиться после физических нагрузок, снизить нагрузку на поджелудочную железу, облегчить состояние при респираторных заболеваниях, повысить иммунитет, что особенно полезно в осенне-зимний период.Польза для женщинВ каркаде содержится большое количество антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом, за счет чего замедляются процессы старения. Чай помогает снимать спазмы, а также способствует нормализации менструального цикла, улучшает обмен веществ, смягчает симптомы климакса, очищает организм, благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.Экстракт гибискуса широко используется в косметологии в составе регенерирующих и омолаживающих кремов. Отвар или настой помогает избавиться от жирности волос, делает их более крепкими и здоровыми. Если заморозить чай в форме кубиков, ими можно по утрам обрабатывать лицо — это тонизирует кожу и делает ее более упругой. Еще его можно добавлять в воду для принятия ванн, чтобы снять воспаления.Напиток хорошо влияет на метаболизм, поэтому его регулярное употребление будет способствовать похудению. За счет мягкого мочегонного действия чай каркаде эффективен против скопления лишней жидкости в организме, что тоже полезно для снижения веса. В целом умеренное потребление напитка улучшает общее самочувствие, стимулирует работу головного мозга, насыщает витаминами и минералами.Вред и противопоказания чая каркадеОт употребления каркаде следует отказаться при обострении желчнокаменной и мочекаменной болезней. Чай обладает мочегонным действием, что может привести к болезненному движению камней в желчном пузыре и почках. Также в нем содержится большое количество кислоты, которая способна разрушать зубную эмаль.Напиток не следует употреблять во время беременности и грудного вскармливания: он может нарушить гормональный фон женщины, привести к аллергии, коликам у ребенка. Если человек принимает некоторые лекарства (снижающие давление, жаропонижающие, противоопухолевые), то каркаде усилит их действие, а это может навредить здоровью.Каркаде не следует давать маленьким детям, особенно тем, кто склонен к диатезам. Не рекомендуется напиток и женщинам, которые принимают гормональные препараты — он повышает количество эстрогенов. Кроме этого, его не следует употреблять натощак, при бессоннице. При проблемах с артериальным давлением, перед тем, как включить каркаде в рацион, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Считается, что лучше не употреблять более двух чашек напитка в день.Как выбрать каркадеЦветы должны быть бордовыми или насыщенно красными. Если они слишком тусклые или, наоборот, слишком темные, то продукты не самого высокого качества, а чай из него будет не очень вкусным. Не стоит покупать каркаде в пакетиках, потому что в нем много примесей и мало пользы. Лучше отдавать предпочтение цельным цветкам гибискуса от проверенных производителей.После покупки чай необходимо пересыпать в керамическую или стеклянную банку с крышкой и хранить при комнатной температуре до двух лет. Следует учитывать, что со временем чай теряет свои полезные свойства, поэтому его лучше употребить сразу после покупки. Нельзя держать каркаде под открытыми солнечными лучами, при хранении в целлофановом пакете напиток быстро потеряет вкус и аромат.Как завариватьЛучше всего заваривать каркаде в чайнике из фарфора или стекла. Самый простой способ приготовления — залить горячей водой, но не крутым кипятком и дать настояться несколько минут. Для разнообразия вкуса в напиток можно добавить лимон, мяту, гвоздику, корень имбиря, корицу, мелиссу, бадьян. Добавки сделают чай еще полезнее, но пить его следует без сахара. Можно приготовить напиток иначе: засыпать 1,5-2 ложки заварки в холодную воду, довести ее до кипения и поварить несколько минут на медленном огне. Чтобы получить холодный чай, цветки нужно опустить в воду, добавить сок лимона по вкусу и поставить смесь в холодильник, минимум на два-три часа, а лучше на всю ночь.

https://ria.ru/20210303/ivan-chay-1599794219.html

https://ria.ru/20210406/chay-1727092369.html

https://ria.ru/20210128/napitok-1594970181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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