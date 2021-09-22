08:10 22.09.2021 (обновлено: 08:10 23.09.2021)
В Ленобласти построят завод хлебобулочных и слоеных изделий
В Ленинградской области построят завод хлебобулочных и слоеных изделий
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Петербургский производитель хлеба и десертов построит в столице Ленинградской области Гатчине завод хлебобулочных и слоеных изделий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили глава региона Александр Дрозденко, учредитель ООО "Балтийский хлеб" Анна Фаустова и директор Фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.
Производство разместится в Гатчине вблизи территории индустриального парка "Северо-Западный нанотехнологический центр". Объем инвестиций составит около 300 миллионов рублей. На предприятии будет создано порядка 200 новых рабочих мест.
"Для Ленинградской области пищевая промышленность – одна из приоритетных отраслей развития, поскольку есть большой рынок сбыта и потребителей у нас и в Петербурге. Я рад, что известная компания, с опытом работы как в производстве, так и в общественном питании выбрала Ленинградскую область для своего дальнейшего развития", – отметил Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.