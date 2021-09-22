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В Ленобласти построят завод хлебобулочных и слоеных изделий

В Ленобласти построят завод хлебобулочных и слоеных изделий - РИА Новости, 23.09.2021

В Ленобласти построят завод хлебобулочных и слоеных изделий

Петербургский производитель хлеба и десертов построит в столице Ленинградской области Гатчине завод хлебобулочных и слоеных изделий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-22T08:10

2021-09-22T08:10

2021-09-23T08:10

ленинградская область

экономика

гатчина

ленинградская область

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Петербургский производитель хлеба и десертов построит в столице Ленинградской области Гатчине завод хлебобулочных и слоеных изделий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили глава региона Александр Дрозденко, учредитель ООО "Балтийский хлеб" Анна Фаустова и директор Фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров.Производство разместится в Гатчине вблизи территории индустриального парка "Северо-Западный нанотехнологический центр". Объем инвестиций составит около 300 миллионов рублей. На предприятии будет создано порядка 200 новых рабочих мест.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.

гатчина

ленинградская область

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экономика, гатчина, ленинградская область, александр дрозденко