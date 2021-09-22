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Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки материнства и детства
Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки материнства и детства - РИА Новости, 22.09.2021
Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки материнства и детства
Более 900 миллиардов рублей предусмотрено на поддержку материнства и детства в 2022 году в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил в РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:29
2021-09-22T16:04
общество
пенсионный фонд рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
фонд социального страхования рф
антон котяков
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 900 миллиардов рублей предусмотрено на поддержку материнства и детства в 2022 году в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Всего в бюджетах ПФР и ФСС на 2022 год на поддержку материнства и детства заложено более 900 млрд рублей", - рассказал Котяков.В частности, более 100 миллиардов рублей пойдет на новые меры поддержки, которые введены по поручению президента РФ в 2021 году. Это повышенные больничные по уходу за детьми до 8 лет, пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособия одиноким родителям не детей от 8 до 17 лет. Еще свыше 440 миллиардов рублей заложено на предоставление материнского капитала.Кроме того, в бюджете ПФР заложено 85 миллиардов рублей на выплату пособий в связи с рождением ребенка и пособий по уходу за ребенком для незастрахованных - то есть, для не работавших до рождения ребенка граждан. Планируется, что единовременные пособия в связи с рождением детей получат 336 тысяч женщин, а ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 800 тысяч женщин. С 1 января 2022 года такие выплаты, наряду с рядом других, будет администрировать Пенсионный фонд РФ.В бюджете Фонда социального страхования заложено 132,8 миллиарда рублей на выплату пособий по беременности и родам. Еще почти 170 миллиардов – на выплату пособий по уходу за ребенком до полутора лет более чем для миллиона застрахованных граждан, ушедших в отпуск по уходу за ребенком. На единовременные пособия в связи с рождением ребенка предусмотрено порядка 20 миллиардов рублей. Это позволит произвести выплаты почти 908 тысячам семей. Фонд социального страхования выплачивает такие пособия для застрахованных граждан.Читайте полный текст интервью Антона Котякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210920/podderzhka-1751019473.html
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общество, пенсионный фонд рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), фонд социального страхования рф, антон котяков, россия
09:29 22.09.2021 (обновлено: 16:04 22.09.2021)
 
Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки материнства и детства

Котяков: более 900 миллиардов рублей предусмотрено на поддержку материнства и детства

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 900 миллиардов рублей предусмотрено на поддержку материнства и детства в 2022 году в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Всего в бюджетах ПФР и ФСС на 2022 год на поддержку материнства и детства заложено более 900 млрд рублей", - рассказал Котяков.
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В частности, более 100 миллиардов рублей пойдет на новые меры поддержки, которые введены по поручению президента РФ в 2021 году. Это повышенные больничные по уходу за детьми до 8 лет, пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособия одиноким родителям не детей от 8 до 17 лет. Еще свыше 440 миллиардов рублей заложено на предоставление материнского капитала.
Кроме того, в бюджете ПФР заложено 85 миллиардов рублей на выплату пособий в связи с рождением ребенка и пособий по уходу за ребенком для незастрахованных - то есть, для не работавших до рождения ребенка граждан. Планируется, что единовременные пособия в связи с рождением детей получат 336 тысяч женщин, а ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 800 тысяч женщин. С 1 января 2022 года такие выплаты, наряду с рядом других, будет администрировать Пенсионный фонд РФ.
В бюджете Фонда социального страхования заложено 132,8 миллиарда рублей на выплату пособий по беременности и родам. Еще почти 170 миллиардов – на выплату пособий по уходу за ребенком до полутора лет более чем для миллиона застрахованных граждан, ушедших в отпуск по уходу за ребенком. На единовременные пособия в связи с рождением ребенка предусмотрено порядка 20 миллиардов рублей. Это позволит произвести выплаты почти 908 тысячам семей. Фонд социального страхования выплачивает такие пособия для застрахованных граждан.
Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
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ОбществоПенсионный фонд РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Фонд социального страхования РФАнтон КотяковРоссия
 
 
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