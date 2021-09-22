https://ria.ru/20210922/podderzhka-1751239707.html

Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки материнства и детства

Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки материнства и детства - РИА Новости, 22.09.2021

Глава Минтруда рассказал о мерах поддержки материнства и детства

Более 900 миллиардов рублей предусмотрено на поддержку материнства и детства в 2022 году в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил в РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:29

2021-09-22T09:29

2021-09-22T16:04

общество

пенсионный фонд рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

фонд социального страхования рф

антон котяков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1920x0_80_0_0_f27995726509f18d5ae46216006c687b.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 900 миллиардов рублей предусмотрено на поддержку материнства и детства в 2022 году в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Всего в бюджетах ПФР и ФСС на 2022 год на поддержку материнства и детства заложено более 900 млрд рублей", - рассказал Котяков.В частности, более 100 миллиардов рублей пойдет на новые меры поддержки, которые введены по поручению президента РФ в 2021 году. Это повышенные больничные по уходу за детьми до 8 лет, пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также пособия одиноким родителям не детей от 8 до 17 лет. Еще свыше 440 миллиардов рублей заложено на предоставление материнского капитала.Кроме того, в бюджете ПФР заложено 85 миллиардов рублей на выплату пособий в связи с рождением ребенка и пособий по уходу за ребенком для незастрахованных - то есть, для не работавших до рождения ребенка граждан. Планируется, что единовременные пособия в связи с рождением детей получат 336 тысяч женщин, а ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 800 тысяч женщин. С 1 января 2022 года такие выплаты, наряду с рядом других, будет администрировать Пенсионный фонд РФ.В бюджете Фонда социального страхования заложено 132,8 миллиарда рублей на выплату пособий по беременности и родам. Еще почти 170 миллиардов – на выплату пособий по уходу за ребенком до полутора лет более чем для миллиона застрахованных граждан, ушедших в отпуск по уходу за ребенком. На единовременные пособия в связи с рождением ребенка предусмотрено порядка 20 миллиардов рублей. Это позволит произвести выплаты почти 908 тысячам семей. Фонд социального страхования выплачивает такие пособия для застрахованных граждан.Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>

https://ria.ru/20210920/podderzhka-1751019473.html

https://ria.ru/20210914/podderzhka-1750025005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсионный фонд рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), фонд социального страхования рф, антон котяков, россия