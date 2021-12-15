https://ria.ru/20211215/vyplaty-1763947597.html
Кто имеет право на выплаты из фонда соцстрахования: полный перечень
Прямые выплаты пособий из ФСС в 2021 году: как получить и в какие сроки
Кто имеет право на выплаты из фонда соцстрахования: полный перечень
Прямые выплаты ФСС в 2021 году - порядок, при котором государство перечисляет социальные пособия работникам напрямую через Фонд социального страхования. О... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:28
2021-12-15T21:28
2021-12-15T21:28
общество
фонд социального страхования рф
социальные выплаты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569442218_130:0:2942:1582_1920x0_80_0_0_ed68ca9dbfb7bfa2b2c7659bd5531d08.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прямые выплаты ФСС в 2021 году - порядок, при котором государство перечисляет социальные пособия работникам напрямую через Фонд социального страхования. О сроках оплаты больничного листа, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, какие документы нужно предоставить для получения выплат и за что могут оштрафовать работодателя, - в материале РИА Новости.Что такое прямые выплатыДо 2011 года социальные пособия работникам выплачивали работодатели и применяли так называемую "зачетную систему", когда на затраченную сумму уменьшали начисленные страховые взносы. В 2011 году началась реформа этой сферы и был запущен проект "Прямые выплаты" Фонда социального страхования (ФСС). Теперь работодатели выступают в роли посредников, заполняют и передают в ФСС электронные реестры, а ведомство назначает и выплачивает пособия работающим гражданам напрямую."Суть "прямых выплат" в том, что работодателю не нужно обращаться в ФСС, стоять в очереди, все документы можно передать в электронной форме. Фонд выплачивает денежные средства застрахованному работнику по указанным в заявлении реквизитам. Прямые выплаты упростили работу бухгалтеров, которым раньше приходилось несколько раз посещать фонд для внесения исправлений в документы.Сейчас работодателям не нужно тратить денежные средства из бюджета своей компании на оплату полной суммы пособий, а потом месяцами ждать возмещения от ФСС. Плюс для работников заключается в защите от недобросовестных работодателей, затягивающих или вовсе не выплачивающих пособия, так как оплата производится непосредственно из бюджета на личную карту сотрудника или почтовым переводом", - отмечает Анна Ли, руководитель бухгалтерской компании "ProLi".Какие пособия выплачивает ФССФСС перечисляет:Пособие по временной нетрудоспособностиВыплата позволяет частично компенсировать утраченный трудовой доход в случаях, когда выполнение работы невозможно из-за краткосрочного ухудшения здоровья.Размер пособия зависит от страхового трудового стажа (от пяти лет - 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, от восьми и более - 100%).Пособие по беременности и родамЭто деньги, которые будущая мама получает незадолго до рождения ребенка за отпуск по беременности и родам. Минимальный размер пособия равен 420,56 руб., максимальный - 2 434,25 руб.Единовременное пособие при рождении ребенкаПраво на это пособие имеет один из родителей или лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей выплата производится на каждого ребенка. Размер единовременного пособия с 01.02.2020 по 31.01.2021 составляет 18 004,12 руб.Ежемесячное пособие по уходу за ребенкомВыплачивается матерям, отцам, родственникам и опекунам, которые фактически осуществляют уход за ребенком. Как только малыш достигает возраста полутора лет, выплаты прекращаются.Получив от работника соответствующее заявление, работодатель должен приложить к нему подтверждающие документы (сформировать электронный реестр сведений) и передать их в ФСС. Срок отправки данных - не позднее пяти дней с момента обращения сотрудника. Электронный реестр сведений на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет подается в ФСС однократно.Размер минимальной выплаты с 01.02.2021 по 31.01.2021 – 6 752,0 руб.Другие выплатыФонд также выплачивает пособие женщинам, вставшим на учет в женскую консультацию на ранних сроках беременности и возмещает работодателю средства, потраченные на оплату погребения сотрудника, дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом и пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня больничного, выплаченное сверх норм льготникам.Какие пособия выплачивает работодательЗа работодателем по-прежнему остается оплата первых трех дней больничного, четырех дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком-инвалидом и пособие по погребению.Расходы, которые он несет, не засчитываются в счет уплаты страховых взносов. ФСС РФ возмещает их, перечисляя необходимую сумму на счет организации.Больничный лист за первые три дняПервые три дня больничного оплачивает работодатель, а ФСС — все остальные дни. Это правило действует даже в том случае, если речь идет об экс-сотруднике, но с момента увольнения прошло не более 30 дней.Выходные дни для ухода за ребенком-инвалидомВ части 1 статьи 262 ТК говорится, что одному из родителей или опекуну для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению могут быть даны четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.Пособие на погребениеЕго получает человек, оплативший похороны или кремацию умершего, вне зависимости от того, является тот ему родственником или нет. Размер выплаты индексируется, в 2021 году сумма составляет 6424 руб. 98 коп. Если скончавшийся был неработающим пенсионером, деньги перечисляются через отделение пенсионного фонда.Расходы на сокращение травматизмаПолный перечень мероприятий, расходы на которые финансируются за счет взносов на страхование от несчастных случаев, приведен в пункте 3 приказа Минтруда от 14.07.21 № 467н. Например, оценка условий труда, обучение персонала правилам поведения на рабочем месте и прочее. На финансирование этих мер должно уходить до 20% сумм страховых взносов.Какие документы подаются в ФСССотрудник, которому полагается пособие, должен представить бумаги работодателю.О том, какие документы в свою очередь предоставляет наниматель, рассказывает Светлана Ковалевская: "В зависимости от вида пособий в ФСС работодатели подают разные документы, для наглядности мы свели их в таблицу".Форма документов"Документы по больничному из-за производственной травмы и оплате отпуска пострадавшему на производстве подают только на бумаге. По другим пособиям все зависит от численности сотрудников в компании. Если среднесписочная численность сотрудников фирмы за прошлый год составила более 25 человек, то документы нужно представить в электронном виде. Компании с численностью до 25 человек включительно могут представлять документы как на бумаге, так и в электронном виде", - говорит Светлана Ковалевская.Сроки подачиПо словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, сведения, полученные работодателем от своих сотрудников, передаются им в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня получения. Фонд в течение пяти дней обязан проверить поступившие документы и направить их на выплату или прислать работодателю извещение, если чего-то не хватает.Пособие перечисляется на банковский счет получателя или почтовым переводом в течение десяти календарных дней со дня получения заявления и документов.Санкции за несвоевременную подачуС 1 января 2022 г. с работодателя могут взыскать штраф по следующим пунктам:Порядок перехода на прямые выплатыКомпании, которые впервые переходили на прямые выплаты, проверяли отправку электронных реестров сведений для пособий до конца 2020 года, рассказывает Светлана Ковалевская. Они тестировали систему через учебный шлюз, который открыл ФСС.Фонд рекомендовал работодателям уведомлять коллектив об изменениях, чтобы избежать спорных вопросов. В уведомлении работникам руководство перечисляло пособия, которые будут выплачиваться через ФСС, порядок и сроки выплат.Пошаговая инструкцияЧтобы перейти на прямые выплаты, работодатель должен передать реестры и листки нетрудоспособности в ФСС, воспользовавшись одним из способов, указанных на сайте ФСС РФ:Какие регионы перешли на прямые выплатыПервыми в пилотный проект вошли Карачаево-Черкесская Республика и Нижегородская область. Ставропольский край начал участвовать в нем с 1 июля 2020 года. В 2021 году пилотный проект распространился на всю территорию РФ.Изменения в 2022 годуС 1 января 2022 года прямые выплаты станут проактивными, то есть ФСС будет перечислять пособия в беззаявительном порядке (ФЗ от 30.04.2021 № 126-ФЗ), основываясь на закрытых электронных листках нетрудоспособности. Также фонд может запросить дополнительные недостающие сведения о застрахованном лице у Пенсионного фонда, Налоговой службы, загса и работодателя.Взаимодействие бизнеса и ФСС переходит в полностью электронный формат, для этого каждому предпринимателю необходимо подключиться к сервису "Социальный электронный документооборот" (СЭДО) через своего оператора, которому сдается отчетность.
https://ria.ru/20210126/bolnichnyy-1594651324.html
https://ria.ru/20210303/bolnichnyy-1599710125.html
https://ria.ru/20211024/sotsstrakhovanie-1756019775.html
https://ria.ru/20211124/gosduma-1760547975.html
https://ria.ru/20210712/vyplaty-1740915129.html
https://ria.ru/20210913/posobiya-1749842117.html
https://ria.ru/20210528/pogrebenie-1734671519.html
https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733163258.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569442218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1d2069d038511cb4e5c92236a185d4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фонд социального страхования рф, социальные выплаты, россия
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прямые выплаты ФСС в 2021 году - порядок, при котором государство перечисляет социальные пособия работникам напрямую через Фонд социального страхования. О сроках оплаты больничного листа, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, какие документы нужно предоставить для получения выплат и за что могут оштрафовать работодателя, - в материале РИА Новости.
Что такое прямые выплаты
До 2011 года социальные пособия работникам выплачивали работодатели и применяли так называемую "зачетную систему", когда на затраченную сумму уменьшали начисленные страховые взносы. В 2011 году началась реформа этой сферы и был запущен проект "Прямые выплаты" Фонда социального страхования (ФСС). Теперь работодатели выступают в роли посредников, заполняют и передают в ФСС электронные реестры, а ведомство назначает и выплачивает пособия работающим гражданам напрямую.
"Суть "прямых выплат" в том, что работодателю не нужно обращаться в ФСС, стоять в очереди, все документы можно передать в электронной форме. Фонд выплачивает денежные средства застрахованному работнику по указанным в заявлении реквизитам. Прямые выплаты упростили работу бухгалтеров, которым раньше приходилось несколько раз посещать фонд для внесения исправлений в документы.
Сейчас работодателям не нужно тратить денежные средства из бюджета своей компании на оплату полной суммы пособий, а потом месяцами ждать возмещения от ФСС. Плюс для работников заключается в защите от недобросовестных работодателей, затягивающих или вовсе не выплачивающих пособия, так как оплата производится непосредственно из бюджета на личную карту сотрудника или почтовым переводом", - отмечает Анна Ли, руководитель бухгалтерской компании "ProLi".
"Если предприятие по каким-то причинам прекратило свою деятельность, то человек может подать документы в фонд самостоятельно, и выплаты прекращены не будут", - добавляет Марчел Кырлан, эксперт-аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".
Какие пособия выплачивает ФСС
—больничные (за первые три дня платит работодатель. Если заболел член семьи, например, ребенок сотрудника, то фонд оплатит пособие, начиная с первого дня, больничный по травматизму полностью выплачивает ФСС);
—по беременности и родам;
—при рождении ребенка;
—по уходу за ребенком до полутора лет.
"С 1 января 2021 года действует постановление
, которое определяет особенности расчета пособий, - рассказывает Светлана Ковалевская, ведущий эксперт "Актион Бухгалтерия". - Новые правила почти не отличаются от действующих. В основном правки технические, например, учтен переход на прямые выплаты, отмечено, что в районах Крайнего Севера для сравнения зарплаты с МРОТ нужно учесть районные коэффициенты, также правила дополнили нормами о сравнении размера пособия по больничному с МРОТ".
Пособие по временной нетрудоспособности
Выплата позволяет частично компенсировать утраченный трудовой доход в случаях, когда выполнение работы невозможно из-за краткосрочного ухудшения здоровья.
Размер пособия зависит от страхового трудового стажа (от пяти лет - 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, от восьми и более - 100%).
Пособие по беременности и родам
Это деньги, которые будущая мама получает незадолго до рождения ребенка за отпуск по беременности и родам. Минимальный размер пособия равен 420,56 руб., максимальный - 2 434,25 руб.
Единовременное пособие при рождении ребенка
Право на это пособие имеет один из родителей или лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей выплата производится на каждого ребенка. Размер единовременного пособия с 01.02.2020 по 31.01.2021 составляет 18 004,12 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Выплачивается матерям, отцам, родственникам и опекунам, которые фактически осуществляют уход за ребенком. Как только малыш достигает возраста полутора лет, выплаты прекращаются.
"Если пособие по уходу за ребенком до полутора лет работнику было назначено в 2020 году, то для перехода на прямые выплаты из ФСС необходимо представить работодателю заявление о назначении и выплате данного пособия. Все остальные документы (свидетельство о рождении ребенка и справки с других мест работы в случае наличия таковых) для назначения пособия у работодателя уже имеются", - объясняет Ирина Смирнова, эксперт по безопасности бизнеса, управляющий партнер и генеральный директор ООО "Ваш Бухгалтер".
Получив от работника соответствующее заявление, работодатель должен приложить к нему подтверждающие документы (сформировать электронный реестр сведений) и передать их в ФСС. Срок отправки данных - не позднее пяти дней с момента обращения сотрудника. Электронный реестр сведений на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет подается в ФСС однократно.
Размер минимальной выплаты с 01.02.2021 по 31.01.2021 – 6 752,0 руб.
Другие выплаты
Фонд также выплачивает пособие женщинам, вставшим на учет в женскую консультацию на ранних сроках беременности и возмещает работодателю средства, потраченные на оплату погребения сотрудника, дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом и пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня больничного, выплаченное сверх норм льготникам.
Какие пособия выплачивает работодатель
За работодателем по-прежнему остается оплата первых трех дней больничного, четырех дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком-инвалидом и пособие по погребению.
Расходы, которые он несет, не засчитываются в счет уплаты страховых взносов. ФСС РФ возмещает их, перечисляя необходимую сумму на счет организации.
Больничный лист за первые три дня
Первые три дня больничного оплачивает работодатель, а ФСС — все остальные дни. Это правило действует даже в том случае, если речь идет об экс-сотруднике, но с момента увольнения прошло не более 30 дней.
Выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом
В части 1 статьи 262 ТК
говорится, что одному из родителей или опекуну для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению могут быть даны четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
Пособие на погребение
Его
получает человек, оплативший похороны или кремацию умершего, вне зависимости от того, является тот ему родственником или нет. Размер выплаты индексируется, в 2021 году сумма составляет 6424 руб. 98 коп. Если скончавшийся был неработающим пенсионером, деньги перечисляются через отделение пенсионного фонда.
Расходы на сокращение травматизма
Полный перечень мероприятий, расходы на которые финансируются за счет взносов на страхование от несчастных случаев, приведен в пункте 3 приказа Минтруда от 14.07.21 № 467н.
Например, оценка условий труда, обучение персонала правилам поведения на рабочем месте и прочее. На финансирование этих мер должно уходить до 20% сумм страховых взносов.
Какие документы подаются в ФСС
Сотрудник, которому полагается пособие, должен представить бумаги работодателю.
"Для получения пособия работнику нужно принести документы, подтверждающие право на выплату (заявление, больничный, справку о рождении ребенка и прочее). В заявлении необходимо указать реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие (расчетный счет в банке, реквизиты карты или почтовый адрес), - рассказывает Ирина Смирнова. - С 02.05.2021г. работник может один раз подать сведения о себе для расчета и перечисления выплат. Потом это потребуется только при изменении фамилии или счета".
О том, какие документы в свою очередь предоставляет наниматель, рассказывает Светлана Ковалевская: "В зависимости от вида пособий в ФСС работодатели подают разные документы, для наглядности мы свели их в таблицу".
Вид пособия
Документы
Больничный по болезни (не связанной с производственными травмами).
Пособие по беременности и родам.
- Сведения о застрахованном лице.
- Больничный. До 31.12.2021 включительно листок нетрудоспособности. Он может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в электронной форме. 01.01.2022 в общем случае больничный лист оформляется в электронной форме.
- Справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период (если не были представлены ранее).
- Заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).
Единовременное пособие при рождении ребенка.
- Сведения о застрахованном лице.
- Заявление о назначении пособия.
- Справка о рождении ребенка, выданная органами загс, если он рожден в России.
- Копия свидетельства (другого документа), которое подтверждает факт рождения ребенка за рубежом. Документ должен быть построчно переведен и заверен апостилем, а также легализован.
- Справка с места работы (службы, учебы) другого родителя о том, что он не получает пособие.
Если родители разведены, то родитель, с которым проживает ребенок, помимо перечисленных документов представляет:
- свидетельство о расторжении брака;
- справку, подтверждающую совместное проживание с ребенком.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
- Сведения о застрахованном лице.
- Заявление о назначении пособия.
- Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход.
- Свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей).
- Справка с места работы другого родителя о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает соответствующее пособие.
- Справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период, если они не были представлены ранее.
- Справка с другого места работы о том, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком не выплачивается другим работодателем (представляется, если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей).
- Заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).
Больничный в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием.
- Сведения о застрахованном лице.
- Листок нетрудоспособности.
- Справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период (если не были представлены ранее) ране.
- Акт о несчастном случае на производстве или акт о случае профессионального заболевания, или копии материалов расследования (если оно еще продолжается).
Оплата дополнительного отпуска на лечение и проезда к месту лечения и обратно (в связи с несчастным случаем на производстве).
- Сведения о застрахованном лице.
- Приказ о предоставлении работнику отпуска.
- Справка-расчет о размере оплаты отпуска.
Форма документов
"Документы по больничному из-за производственной травмы и оплате отпуска пострадавшему на производстве подают только на бумаге. По другим пособиям все зависит от численности сотрудников в компании. Если среднесписочная численность сотрудников фирмы за прошлый год составила более 25 человек, то документы нужно представить в электронном виде. Компании с численностью до 25 человек включительно могут представлять документы как на бумаге, так и в электронном виде", - говорит Светлана Ковалевская.
Сроки подачи
По словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, сведения, полученные работодателем от своих сотрудников, передаются им в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня получения. Фонд в течение пяти дней обязан проверить поступившие документы и направить их на выплату или прислать работодателю извещение, если чего-то не хватает.
Пособие перечисляется на банковский счет получателя или почтовым переводом в течение десяти календарных дней со дня получения заявления и документов.
Санкции за несвоевременную подачу
"Если работодатель представит недостоверные сведения, влияющие на выплату пособий, и этот факт будет выявлен после их назначения территориальным органом ФСС РФ, то орган потребует возместить понесенные расходы. Это произойдет, например, если работодатель в трехдневный срок не направит уведомление о прекращении права лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком", - рассказывает Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.
С 1 января 2022 г. с работодателя могут взыскать штраф по следующим пунктам:
—200 руб. за отказ в предоставлении необходимого документа;
—20% от суммы понесенных расходов, но не более 5 000 руб. и не менее 1 000 руб., за недостоверные сведения;
—5 000 руб. за нарушение сроков подачи документов.
Порядок перехода на прямые выплаты
Компании, которые впервые переходили на прямые выплаты, проверяли отправку электронных реестров сведений для пособий до конца 2020 года, рассказывает Светлана Ковалевская. Они тестировали систему через учебный шлюз, который открыл ФСС.
Фонд рекомендовал работодателям уведомлять коллектив об изменениях, чтобы избежать спорных вопросов. В уведомлении работникам руководство перечисляло пособия, которые будут выплачиваться через ФСС, порядок и сроки выплат.
Пошаговая инструкция
Чтобы перейти на прямые выплаты, работодатель должен передать реестры и листки нетрудоспособности в ФСС, воспользовавшись одним из способов, указанных на сайте ФСС РФ
:
Какие регионы перешли на прямые выплаты
Первыми в пилотный проект вошли Карачаево-Черкесская Республика и Нижегородская область
. Ставропольский край
начал участвовать в нем с 1 июля 2020 года. В 2021 году пилотный проект распространился на всю территорию РФ.
Изменения в 2022 году
С 1 января 2022 года прямые выплаты станут проактивными, то есть ФСС будет перечислять пособия в беззаявительном порядке (ФЗ от 30.04.2021 № 126-ФЗ
), основываясь на закрытых электронных листках нетрудоспособности. Также фонд может запросить дополнительные недостающие сведения о застрахованном лице у Пенсионного фонда, Налоговой службы, загса и работодателя.
Взаимодействие бизнеса и ФСС переходит в полностью электронный формат, для этого каждому предпринимателю необходимо подключиться к сервису "Социальный электронный документооборот" (СЭДО) через своего оператора, которому сдается отчетность.