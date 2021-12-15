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Кто имеет право на выплаты из фонда соцстрахования: полный перечень

Прямые выплаты пособий из ФСС в 2021 году: как получить и в какие сроки

Кто имеет право на выплаты из фонда соцстрахования: полный перечень

Прямые выплаты ФСС в 2021 году - порядок, при котором государство перечисляет социальные пособия работникам напрямую через Фонд социального страхования. О... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T21:28

2021-12-15T21:28

2021-12-15T21:28

общество

фонд социального страхования рф

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прямые выплаты ФСС в 2021 году - порядок, при котором государство перечисляет социальные пособия работникам напрямую через Фонд социального страхования. О сроках оплаты больничного листа, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, какие документы нужно предоставить для получения выплат и за что могут оштрафовать работодателя, - в материале РИА Новости.Что такое прямые выплатыДо 2011 года социальные пособия работникам выплачивали работодатели и применяли так называемую "зачетную систему", когда на затраченную сумму уменьшали начисленные страховые взносы. В 2011 году началась реформа этой сферы и был запущен проект "Прямые выплаты" Фонда социального страхования (ФСС). Теперь работодатели выступают в роли посредников, заполняют и передают в ФСС электронные реестры, а ведомство назначает и выплачивает пособия работающим гражданам напрямую."Суть "прямых выплат" в том, что работодателю не нужно обращаться в ФСС, стоять в очереди, все документы можно передать в электронной форме. Фонд выплачивает денежные средства застрахованному работнику по указанным в заявлении реквизитам. Прямые выплаты упростили работу бухгалтеров, которым раньше приходилось несколько раз посещать фонд для внесения исправлений в документы.Сейчас работодателям не нужно тратить денежные средства из бюджета своей компании на оплату полной суммы пособий, а потом месяцами ждать возмещения от ФСС. Плюс для работников заключается в защите от недобросовестных работодателей, затягивающих или вовсе не выплачивающих пособия, так как оплата производится непосредственно из бюджета на личную карту сотрудника или почтовым переводом", - отмечает Анна Ли, руководитель бухгалтерской компании "ProLi".Какие пособия выплачивает ФССФСС перечисляет:Пособие по временной нетрудоспособностиВыплата позволяет частично компенсировать утраченный трудовой доход в случаях, когда выполнение работы невозможно из-за краткосрочного ухудшения здоровья.Размер пособия зависит от страхового трудового стажа (от пяти лет - 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, от восьми и более - 100%).Пособие по беременности и родамЭто деньги, которые будущая мама получает незадолго до рождения ребенка за отпуск по беременности и родам. Минимальный размер пособия равен 420,56 руб., максимальный - 2 434,25 руб.Единовременное пособие при рождении ребенкаПраво на это пособие имеет один из родителей или лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей выплата производится на каждого ребенка. Размер единовременного пособия с 01.02.2020 по 31.01.2021 составляет 18 004,12 руб.Ежемесячное пособие по уходу за ребенкомВыплачивается матерям, отцам, родственникам и опекунам, которые фактически осуществляют уход за ребенком. Как только малыш достигает возраста полутора лет, выплаты прекращаются.Получив от работника соответствующее заявление, работодатель должен приложить к нему подтверждающие документы (сформировать электронный реестр сведений) и передать их в ФСС. Срок отправки данных - не позднее пяти дней с момента обращения сотрудника. Электронный реестр сведений на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет подается в ФСС однократно.Размер минимальной выплаты с 01.02.2021 по 31.01.2021 – 6 752,0 руб.Другие выплатыФонд также выплачивает пособие женщинам, вставшим на учет в женскую консультацию на ранних сроках беременности и возмещает работодателю средства, потраченные на оплату погребения сотрудника, дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом и пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня больничного, выплаченное сверх норм льготникам.Какие пособия выплачивает работодательЗа работодателем по-прежнему остается оплата первых трех дней больничного, четырех дополнительных дней отпуска по уходу за ребенком-инвалидом и пособие по погребению.Расходы, которые он несет, не засчитываются в счет уплаты страховых взносов. ФСС РФ возмещает их, перечисляя необходимую сумму на счет организации.Больничный лист за первые три дняПервые три дня больничного оплачивает работодатель, а ФСС — все остальные дни. Это правило действует даже в том случае, если речь идет об экс-сотруднике, но с момента увольнения прошло не более 30 дней.Выходные дни для ухода за ребенком-инвалидомВ части 1 статьи 262 ТК говорится, что одному из родителей или опекуну для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению могут быть даны четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.Пособие на погребениеЕго получает человек, оплативший похороны или кремацию умершего, вне зависимости от того, является тот ему родственником или нет. Размер выплаты индексируется, в 2021 году сумма составляет 6424 руб. 98 коп. Если скончавшийся был неработающим пенсионером, деньги перечисляются через отделение пенсионного фонда.Расходы на сокращение травматизмаПолный перечень мероприятий, расходы на которые финансируются за счет взносов на страхование от несчастных случаев, приведен в пункте 3 приказа Минтруда от 14.07.21 № 467н. Например, оценка условий труда, обучение персонала правилам поведения на рабочем месте и прочее. На финансирование этих мер должно уходить до 20% сумм страховых взносов.Какие документы подаются в ФСССотрудник, которому полагается пособие, должен представить бумаги работодателю.О том, какие документы в свою очередь предоставляет наниматель, рассказывает Светлана Ковалевская: "В зависимости от вида пособий в ФСС работодатели подают разные документы, для наглядности мы свели их в таблицу".Форма документов"Документы по больничному из-за производственной травмы и оплате отпуска пострадавшему на производстве подают только на бумаге. По другим пособиям все зависит от численности сотрудников в компании. Если среднесписочная численность сотрудников фирмы за прошлый год составила более 25 человек, то документы нужно представить в электронном виде. Компании с численностью до 25 человек включительно могут представлять документы как на бумаге, так и в электронном виде", - говорит Светлана Ковалевская.Сроки подачиПо словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, сведения, полученные работодателем от своих сотрудников, передаются им в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня получения. Фонд в течение пяти дней обязан проверить поступившие документы и направить их на выплату или прислать работодателю извещение, если чего-то не хватает.Пособие перечисляется на банковский счет получателя или почтовым переводом в течение десяти календарных дней со дня получения заявления и документов.Санкции за несвоевременную подачуС 1 января 2022 г. с работодателя могут взыскать штраф по следующим пунктам:Порядок перехода на прямые выплатыКомпании, которые впервые переходили на прямые выплаты, проверяли отправку электронных реестров сведений для пособий до конца 2020 года, рассказывает Светлана Ковалевская. Они тестировали систему через учебный шлюз, который открыл ФСС.Фонд рекомендовал работодателям уведомлять коллектив об изменениях, чтобы избежать спорных вопросов. В уведомлении работникам руководство перечисляло пособия, которые будут выплачиваться через ФСС, порядок и сроки выплат.Пошаговая инструкцияЧтобы перейти на прямые выплаты, работодатель должен передать реестры и листки нетрудоспособности в ФСС, воспользовавшись одним из способов, указанных на сайте ФСС РФ:Какие регионы перешли на прямые выплатыПервыми в пилотный проект вошли Карачаево-Черкесская Республика и Нижегородская область. Ставропольский край начал участвовать в нем с 1 июля 2020 года. В 2021 году пилотный проект распространился на всю территорию РФ.Изменения в 2022 годуС 1 января 2022 года прямые выплаты станут проактивными, то есть ФСС будет перечислять пособия в беззаявительном порядке (ФЗ от 30.04.2021 № 126-ФЗ), основываясь на закрытых электронных листках нетрудоспособности. Также фонд может запросить дополнительные недостающие сведения о застрахованном лице у Пенсионного фонда, Налоговой службы, загса и работодателя.Взаимодействие бизнеса и ФСС переходит в полностью электронный формат, для этого каждому предпринимателю необходимо подключиться к сервису "Социальный электронный документооборот" (СЭДО) через своего оператора, которому сдается отчетность.

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общество, фонд социального страхования рф, социальные выплаты, россия