17:29 21.09.2021 (обновлено: 18:27 21.09.2021)
Единое большинство. Чем удивили результаты выборов в регионах
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Единая Россия" — в большинстве, КПРФ улучшила результаты, ЛДПР — ухудшила. И самое заметное изменение: в Госдуме появится пятая партия. Регионы, традиционно поддерживавшие одних, в этот раз отдавали голоса другим. Санкт-Петербург вновь показал себя "сложным" городом, а в столице новички серьезно потеснили старожилов.
Единое голосование
Явка по всей России — 51,68 процента. Такого никто не ожидал. По данным ЦИК после подсчета всех протоколов, ЕР набирает 49,82 процента, КПРФ — 18,93, ЛДПР — 7,55, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 7,46, "Новые люди" — 5,32. Они преодолевают пятипроцентный барьер и попадают в новый созыв Госдумы.
За единороссами большинство одномандатных округов — 198. У коммунистов — девять, у справороссов — восемь, у ЛДПР — два. Еще пять мест — у самовыдвиженцев.
В Москве у ЕР тоже почти полный успех. Хотя в некоторых округах борьба шла до последнего. Единороссы впереди и по партийным спискам столичного электронного голосования — 44,8 процента. За ними — КПРФ (15,53 процента) и "Новые люди" (7,86 процента).
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМероприятия партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования
Мероприятия партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования
В успешных для правящей партии регионах поддержка только усилилась (в Башкирии, например, — на десять процентов, в Ингушетии — на шесть по сравнению с 2016-м). В девяти областях у ЕР больше половины голосов. В Чечне — 96 процентов, в Кабардино-Балкарии — 79.
Сильно оторвались от конкурентов и губернаторы-единороссы. Рекордсмен — Рамзан Кадыров, возглавляющий республику с 2007-го, у него 99,7 процента. У Алексея Дюмина, руководящего Тульской областью уже пять лет, — почти 84 процента.
Факторы успеха
"У них была очень сбалансированная кампания, — говорит политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. — Сделали ставку на регионы и сфокусировались на местных проблемах. Такое голосование россиян — за стабильность и текущее положение вещей".
При этом Минченко считает, что Анна Кузнецова, вошедшая в федеральную пятерку, — настоящая находка для партии. Образ многодетной матери ближе как раз региональному избирателю.
Другой участник пятерки Сергей Шойгу стоял у основания партии, хотя сейчас это уже забытая история, обращает внимание политолог Александр Коньков. "В массовом сознании он ассоциируется с армией. Сергей Лавров — это дипломатический фронт. Денис Проценко символизировал победу над коронавирусом. Елена Шмелева — открытость новому поколению", — перечисляет эксперт.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Технологии — еще один фактор успеха. Партия продвигала дистанционное голосование, что привлекло избирателей, добавляет Коньков.
"Их кампания была неяркой, но именно это и сыграло на руку "Единой России": избиратель увидел признак стабильности, эта партия не бросает популистских слов на ветер", — отмечает Виктор Потуремский, директор направления политического анализа Института социального маркетинга.
Еще один немаловажный аспект — ассоциация с Владимиром Путиным. "В наших фокус-группах на вопрос о "Единой России" люди отвечали: "Путин сможет справиться", —уточняет Потуремский. — Получается, они ставят знак равенства между партией и президентом".
Коммунисты собрали протест
Коммунисты, получившие еще больше мест в обновленной Госдуме, особенно удачно выступили в Приморье — 31 процент. И улучшили позиции там, где показали хорошие результаты на прошлых выборах: в Республике Марий Эл, Омской и Иркутской областях.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко так прокомментировал успех КПРФ: "Ну, народ высказался, значит, те кандидаты в одномандатных округах недостаточно работали, не были активны". И добавил: партия (ЕР. — Прим. ред.) сделает выводы.
Коммунисты ужесточили риторику плюс за них агитировали несистемные партии, объясняет политтехнолог Аббас Галлямов. "Но это лишь частное проявление общего тренда. А он таков: оппозиционно настроенные к власти избиратели, как правило, ставят галочку за КПРФ. В итоге они получили голоса своего традиционного, базового электората, это от 11 до 13 процентов. А все, что выше, — это протестное голосование", — уверен эксперт.
Дальний Восток потерян
ЛДПР, напротив, многое потеряла. Пять лет в Амурской области у партии было 29,02 процента. Сейчас там — третье место с 14 процентами. Двукратное падение в Забайкальском крае (12,5 против 26,4 процента) и практически такое же — в Хабаровском (16,2 против 25).
При этом Владимир Жириновский не намерен что-то существенно менять и вновь возглавит фракцию: "А как вы думаете, кто? Кто восемь раз привел партию сюда (в парламент. — Прим. ред.)? Мы же не можем поручить это человеку, который ни разу этого не делал".
При этом в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев уверенно стал губернатором (56,8 процента). Он связал этот успех с доверием граждан к президенту Путину: "Потому что в Хабаровский край на службу я прибыл по его решению". Стоит отметить рекордную за семь лет явку в регионе.
"ЛДПР проиграла весь Дальний Восток, который издавна считается протестным, даже Хабаровский край, традиционно успешный для партии Жириновского. Очевиден моральный износ, и на их поляне возник конкурент, которого раньше не было. Это "Новые люди", — отмечает президент Центра политтехнологий Борис Макаренко.
Он подчеркивает: "То, что ЛДПР прошла в парламент — личная заслуга Жириновского с его ораторскими способностями, харизмой и опытом. Как к нему ни относись, это стоит признать".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Справедливый результат
Неярко выступила и "Справедливая Россия — За правду". Наиболее успешными для нее стали выборы в Заксобрание Кировской области (19,7 процента), а также в Мурманскую (17 процента) и Астраханскую (16,2 процента) облдумы.
Однако результатами думской кампании лидер справороссов Сергей Миронов доволен: "Мы уверенно в парламенте займем третье место, по количеству мандатов и по количеству депутатов". Сам он готов вновь возглавить фракцию.
"Эта партия провела худшую предвыборную кампанию за все время своего существования, — полагает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. — Можно говорить об отдельных кандидатах, которые действительно старались: например, Захар Прилепин. Но с Мироновым они совершенно не сочетались. И в целом партия как бренд, как серьезная политическая сила, провалила кампанию. Внутренний кризис и разборки, недостаток финансов — все это привело к незначительной поддержке избирателей".
Новые люди
Партия-новичок, судя по всему, сформирует фракции сразу в 19 региональных заксобраниях и рассчитывает на 13 кресел в Госдуме. Удивили и результаты в Москве: по итогам онлайн-голосования "Новые люди" даже опередили партии Жириновского и Миронова. Успех и на далекой Камчатке — 12,5 процента в Заксобрании. Как и в столице, они заняли третье место после единороссов и коммунистов.
Хороший результат на полуострове частично можно объяснить активностью "Новых людей" с упором на экологию. В июле в Петропавловск-Камчатский прилетала телеведущая Елена Летучая, агитируя за партию, устраивала пробежки со сбором мусора. Потом посещала мусорные полигоны в Кировской области и обсуждала загрязнение воды в Калуге.
По оценкам экспертов комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), партия хорошо подготовилась к дебатам, незначительно уступив только "Единой России". Еще одно значимое преимущество — высокая активность в социальных сетях.
"В Москве была слабая кампания, — считает Минченко. — Но региональная сеть у них сопоставима с парламентским партиями. И в регионах они выглядели ярче. Хотя, конечно, главный вклад внес сам бренд "Новые" — запрос на обновление. И много голосов добавила Сардана Авксеньтьева. Она выиграла все дебаты, вытянула кампанию на финишной прямой". Из отставного мэра регионального центра Авксеньтьева превратилась в политика федерального масштаба.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в депутаты Государственной думы Российской Федерации от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева
Кандидат в депутаты Государственной думы Российской Федерации от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева
Сложный город
В целом выборы в регионах прошли спокойно. Количество жалоб в ЦИК оценили как "минимальное за все время". Подтвердилось двенадцать вбросов бюллетеней в восьми субъектах. В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях уволили председателей УИК, результаты отменили на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Возбудили уголовное дело — в Адыгее. Возможно, появится и второе — в Санкт-Петербурге.
В Северной столице было несколько скандалов. Сначала — кандидаты-спойлеры "яблочника" Бориса Вишневского, который, к слову, в итоге занял второе место, уступив единороссу Сергею Соловьеву. Затем посыпались иски членов участковых избирательных комиссий. Зафиксировали нарушения режима хранения бюллетеней, упакованных в сейф-пакеты между днями голосования.
Петербург в целом "сложный" город, отмечает глава мониторинговой группы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Российской Федерации Александр Точенов. Центризбирком давно пытается оздоровить ситуацию, но пока не достиг в этом успеха.
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"Таких масштабных и циничных нарушений избирательных прав в нашем городе еще не было — от незаконной выдачи бюллетеней для голосования до массового удаления перед подсчетом голосов "неудобных" членов избирательных комиссий и доставления их в отделы полиции", — признал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.
Результаты, правда, не отличались от картины в целом по стране. Выбирали депутатов в Законодательное собрание и Госдуму. В большинстве округов лидирует "Единая Россия". На втором месте — КПРФ.
Однако официальные итоги подведут не раньше пятницы: регионам нужно время рассмотреть все обращения. ЦИК не торопит, подчеркивая, что "чистота этой кампании превыше всего". Небрежность региональных избиркомов не должна "ударить по репутации", предупредила Памфилова. До конца недели с руководителями политический партий встретится и президент Владимир Путин.
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