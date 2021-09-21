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Единое большинство. Чем удивили результаты выборов в регионах

Единое большинство. Чем удивили результаты выборов в регионах - РИА Новости, 21.09.2021

Единое большинство. Чем удивили результаты выборов в регионах

"Единая Россия" — в большинстве, КПРФ улучшила результаты, ЛДПР — ухудшила. И самое заметное изменение: в Госдуме появится пятая партия. Регионы, традиционно... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:29

2021-09-21T17:29

2021-09-21T18:27

политика

сергей шойгу

владимир жириновский

захар прилепин

госдума рф

кпрф

лдпр

сергей лавров

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Единая Россия" — в большинстве, КПРФ улучшила результаты, ЛДПР — ухудшила. И самое заметное изменение: в Госдуме появится пятая партия. Регионы, традиционно поддерживавшие одних, в этот раз отдавали голоса другим. Санкт-Петербург вновь показал себя "сложным" городом, а в столице новички серьезно потеснили старожилов.Единое голосованиеЯвка по всей России — 51,68 процента. Такого никто не ожидал. По данным ЦИК после подсчета всех протоколов, ЕР набирает 49,82 процента, КПРФ — 18,93, ЛДПР — 7,55, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 7,46, "Новые люди" — 5,32. Они преодолевают пятипроцентный барьер и попадают в новый созыв Госдумы.За единороссами большинство одномандатных округов — 198. У коммунистов — девять, у справороссов — восемь, у ЛДПР — два. Еще пять мест — у самовыдвиженцев.В Москве у ЕР тоже почти полный успех. Хотя в некоторых округах борьба шла до последнего. Единороссы впереди и по партийным спискам столичного электронного голосования — 44,8 процента. За ними — КПРФ (15,53 процента) и "Новые люди" (7,86 процента).В успешных для правящей партии регионах поддержка только усилилась (в Башкирии, например, — на десять процентов, в Ингушетии — на шесть по сравнению с 2016-м). В девяти областях у ЕР больше половины голосов. В Чечне — 96 процентов, в Кабардино-Балкарии — 79.Сильно оторвались от конкурентов и губернаторы-единороссы. Рекордсмен — Рамзан Кадыров, возглавляющий республику с 2007-го, у него 99,7 процента. У Алексея Дюмина, руководящего Тульской областью уже пять лет, — почти 84 процента.Факторы успеха "У них была очень сбалансированная кампания, — говорит политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. — Сделали ставку на регионы и сфокусировались на местных проблемах. Такое голосование россиян — за стабильность и текущее положение вещей".При этом Минченко считает, что Анна Кузнецова, вошедшая в федеральную пятерку, — настоящая находка для партии. Образ многодетной матери ближе как раз региональному избирателю.Другой участник пятерки Сергей Шойгу стоял у основания партии, хотя сейчас это уже забытая история, обращает внимание политолог Александр Коньков. "В массовом сознании он ассоциируется с армией. Сергей Лавров — это дипломатический фронт. Денис Проценко символизировал победу над коронавирусом. Елена Шмелева — открытость новому поколению", — перечисляет эксперт.Технологии — еще один фактор успеха. Партия продвигала дистанционное голосование, что привлекло избирателей, добавляет Коньков."Их кампания была неяркой, но именно это и сыграло на руку "Единой России": избиратель увидел признак стабильности, эта партия не бросает популистских слов на ветер", — отмечает Виктор Потуремский, директор направления политического анализа Института социального маркетинга.Еще один немаловажный аспект — ассоциация с Владимиром Путиным. "В наших фокус-группах на вопрос о "Единой России" люди отвечали: "Путин сможет справиться", —уточняет Потуремский. — Получается, они ставят знак равенства между партией и президентом".Коммунисты собрали протестКоммунисты, получившие еще больше мест в обновленной Госдуме, особенно удачно выступили в Приморье — 31 процент. И улучшили позиции там, где показали хорошие результаты на прошлых выборах: в Республике Марий Эл, Омской и Иркутской областях.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко так прокомментировал успех КПРФ: "Ну, народ высказался, значит, те кандидаты в одномандатных округах недостаточно работали, не были активны". И добавил: партия (ЕР. — Прим. ред.) сделает выводы.Коммунисты ужесточили риторику плюс за них агитировали несистемные партии, объясняет политтехнолог Аббас Галлямов. "Но это лишь частное проявление общего тренда. А он таков: оппозиционно настроенные к власти избиратели, как правило, ставят галочку за КПРФ. В итоге они получили голоса своего традиционного, базового электората, это от 11 до 13 процентов. А все, что выше, — это протестное голосование", — уверен эксперт.Дальний Восток потерянЛДПР, напротив, многое потеряла. Пять лет в Амурской области у партии было 29,02 процента. Сейчас там — третье место с 14 процентами. Двукратное падение в Забайкальском крае (12,5 против 26,4 процента) и практически такое же — в Хабаровском (16,2 против 25).При этом Владимир Жириновский не намерен что-то существенно менять и вновь возглавит фракцию: "А как вы думаете, кто? Кто восемь раз привел партию сюда (в парламент. — Прим. ред.)? Мы же не можем поручить это человеку, который ни разу этого не делал".При этом в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев уверенно стал губернатором (56,8 процента). Он связал этот успех с доверием граждан к президенту Путину: "Потому что в Хабаровский край на службу я прибыл по его решению". Стоит отметить рекордную за семь лет явку в регионе."ЛДПР проиграла весь Дальний Восток, который издавна считается протестным, даже Хабаровский край, традиционно успешный для партии Жириновского. Очевиден моральный износ, и на их поляне возник конкурент, которого раньше не было. Это "Новые люди", — отмечает президент Центра политтехнологий Борис Макаренко.Он подчеркивает: "То, что ЛДПР прошла в парламент — личная заслуга Жириновского с его ораторскими способностями, харизмой и опытом. Как к нему ни относись, это стоит признать".Справедливый результатНеярко выступила и "Справедливая Россия — За правду". Наиболее успешными для нее стали выборы в Заксобрание Кировской области (19,7 процента), а также в Мурманскую (17 процента) и Астраханскую (16,2 процента) облдумы.Однако результатами думской кампании лидер справороссов Сергей Миронов доволен: "Мы уверенно в парламенте займем третье место, по количеству мандатов и по количеству депутатов". Сам он готов вновь возглавить фракцию."Эта партия провела худшую предвыборную кампанию за все время своего существования, — полагает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. — Можно говорить об отдельных кандидатах, которые действительно старались: например, Захар Прилепин. Но с Мироновым они совершенно не сочетались. И в целом партия как бренд, как серьезная политическая сила, провалила кампанию. Внутренний кризис и разборки, недостаток финансов — все это привело к незначительной поддержке избирателей".Новые людиПартия-новичок, судя по всему, сформирует фракции сразу в 19 региональных заксобраниях и рассчитывает на 13 кресел в Госдуме. Удивили и результаты в Москве: по итогам онлайн-голосования "Новые люди" даже опередили партии Жириновского и Миронова. Успех и на далекой Камчатке — 12,5 процента в Заксобрании. Как и в столице, они заняли третье место после единороссов и коммунистов.Хороший результат на полуострове частично можно объяснить активностью "Новых людей" с упором на экологию. В июле в Петропавловск-Камчатский прилетала телеведущая Елена Летучая, агитируя за партию, устраивала пробежки со сбором мусора. Потом посещала мусорные полигоны в Кировской области и обсуждала загрязнение воды в Калуге.По оценкам экспертов комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), партия хорошо подготовилась к дебатам, незначительно уступив только "Единой России". Еще одно значимое преимущество — высокая активность в социальных сетях."В Москве была слабая кампания, — считает Минченко. — Но региональная сеть у них сопоставима с парламентским партиями. И в регионах они выглядели ярче. Хотя, конечно, главный вклад внес сам бренд "Новые" — запрос на обновление. И много голосов добавила Сардана Авксеньтьева. Она выиграла все дебаты, вытянула кампанию на финишной прямой". Из отставного мэра регионального центра Авксеньтьева превратилась в политика федерального масштаба.Сложный городВ целом выборы в регионах прошли спокойно. Количество жалоб в ЦИК оценили как "минимальное за все время". Подтвердилось двенадцать вбросов бюллетеней в восьми субъектах. В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях уволили председателей УИК, результаты отменили на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Возбудили уголовное дело — в Адыгее. Возможно, появится и второе — в Санкт-Петербурге.В Северной столице было несколько скандалов. Сначала — кандидаты-спойлеры "яблочника" Бориса Вишневского, который, к слову, в итоге занял второе место, уступив единороссу Сергею Соловьеву. Затем посыпались иски членов участковых избирательных комиссий. Зафиксировали нарушения режима хранения бюллетеней, упакованных в сейф-пакеты между днями голосования.Петербург в целом "сложный" город, отмечает глава мониторинговой группы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Российской Федерации Александр Точенов. Центризбирком давно пытается оздоровить ситуацию, но пока не достиг в этом успеха."Таких масштабных и циничных нарушений избирательных прав в нашем городе еще не было — от незаконной выдачи бюллетеней для голосования до массового удаления перед подсчетом голосов "неудобных" членов избирательных комиссий и доставления их в отделы полиции", — признал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.Результаты, правда, не отличались от картины в целом по стране. Выбирали депутатов в Законодательное собрание и Госдуму. В большинстве округов лидирует "Единая Россия". На втором месте — КПРФ.Однако официальные итоги подведут не раньше пятницы: регионам нужно время рассмотреть все обращения. ЦИК не торопит, подчеркивая, что "чистота этой кампании превыше всего". Небрежность региональных избиркомов не должна "ударить по репутации", предупредила Памфилова. До конца недели с руководителями политический партий встретится и президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20210624/kprf-1738472327.html

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https://ria.ru/20210912/vybory-1749377289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сергей шойгу, владимир жириновский, захар прилепин, госдума рф, кпрф, лдпр, сергей лавров, сергей миронов, анна кузнецова, сардана авксентьева, россия, партия "новые люди"