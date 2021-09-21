https://ria.ru/20210921/partnerstvo-1751105845.html
В Евросоюзе предложили пересмотреть партнерство с США
В Евросоюзе предложили пересмотреть партнерство с США - РИА Новости, 21.09.2021
В Евросоюзе предложили пересмотреть партнерство с США
Евросоюз может пересмотреть свое партнерство с США из-за ситуации с созданием AUKUS, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:55
2021-09-21T11:55
2021-09-21T12:48
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Евросоюз может пересмотреть свое партнерство с США из-за ситуации с созданием AUKUS, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.Так он прокомментировал призыв Франции перенести заседание Совета ЕС-США по торговле и технологиям, которое должно было пройти в Питтсбурге в сентябре.Бретон добавил, что Европа может многое дать Штатам, но не всегда ясно, что она может получить в ответ. Он отметил, что твердо верит в трансатлантическое сотрудничество, пока оно соответствует общим интересам сторон.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Договор на 56 миллиардов евро, который называли "контрактом века", предусматривал производство 12 ударных машин класса Barracuda.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение Австралии "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона. Госсекретарь при МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после этого инцидента.
https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html
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в мире, сша, европа, австралия, франция, великобритания, мид франции, евросоюз, aukus
11:55 21.09.2021 (обновлено: 12:48 21.09.2021)
В Евросоюзе предложили пересмотреть партнерство с США
Еврокомиссар Бретон: Евросоюз может пересмотреть партнерство с США из-за создания AUKUS