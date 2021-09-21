https://ria.ru/20210921/partnerstvo-1751105845.html

В Евросоюзе предложили пересмотреть партнерство с США

В Евросоюзе предложили пересмотреть партнерство с США - РИА Новости, 21.09.2021

В Евросоюзе предложили пересмотреть партнерство с США

Евросоюз может пересмотреть свое партнерство с США из-за ситуации с созданием AUKUS, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:55

2021-09-21T11:55

2021-09-21T12:48

в мире

сша

европа

австралия

франция

великобритания

мид франции‎

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2198:1237_1920x0_80_0_0_410cc76f9f510df574eecca5fca8cf0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Евросоюз может пересмотреть свое партнерство с США из-за ситуации с созданием AUKUS, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.Так он прокомментировал призыв Франции перенести заседание Совета ЕС-США по торговле и технологиям, которое должно было пройти в Питтсбурге в сентябре.Бретон добавил, что Европа может многое дать Штатам, но не всегда ясно, что она может получить в ответ. Он отметил, что твердо верит в трансатлантическое сотрудничество, пока оно соответствует общим интересам сторон.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Договор на 56 миллиардов евро, который называли "контрактом века", предусматривал производство 12 ударных машин класса Barracuda.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение Австралии "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона. Госсекретарь при МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после этого инцидента.

https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html

https://ria.ru/20210920/aukus-1751042166.html

сша

европа

австралия

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, европа, австралия, франция, великобритания, мид франции‎, евросоюз, aukus