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Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) - РИА Новости, 21.09.2021

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – политическая партия центристской и правопопулистской направленности. Первоначально называлась... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:32

2021-09-21T07:32

2021-09-21T07:32

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Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – политическая партия центристской и правопопулистской направленности. Первоначально называлась Либерально-демократической партией Советского Союза (ЛДПСС). Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве. Учредительный съезд ЛДПСС состоялся 31 марта 1990 года. На нем присутствовали 215 делегатов из 41 региона восьми союзных республик. На съезде были приняты программа и устав партии. Ее председателем избрали Владимира Жириновского. 12 апреля 1991 года партия была зарегистрирована Министерством юстиции СССР как Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС).III съезд ЛДПСС, состоявшийся 18-19 апреля 1992 года, переименовал партию в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), переизбрал Жириновского на пост ее председателя, утвердил программу и устав ЛДПР.В конце 2001 года Общероссийская общественно-политическая партия "Либерально-демократическая партия России" была преобразована в политическую партию "Либерально-демократическая партия России".В структуру ЛДПР входят региональные отделения, созданные в 85 субъектах РФ. Численность партии – около 300 тысяч человек. Руководящие органы ЛДПР – съезд, высший совет и председатель ЛДПР. Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению высшего совета не реже одного раза в четыре года. На нем на четыре года избирается высший совет, выполняющий функции руководящего органа между съездами, а также председатель ЛДПР, входящий в состав высшего совета.Руководитель высшего совета и председатель ЛДПР – Владимир Жириновский. Должность председателя партии он занимает бессменно с 1990 года. Символика партии, описанная в ее уставе, представлена эмблемой, гербом и флагом. Эмблема представляет собой прямоугольник синего цвета, в центре которого помещено наименование партии "ЛДПР" буквами желтого цвета. Герб партии – щит темно-синего цвета с золотистым обрамлением треугольной равнобедренной формы, на котором нанесена карта России желтого (золотого) цвета. Из-за карты восходит солнце желтого (золотого) цвета с разбегающимися лучами разной длины. На фоне солнца изображен сокол серого цвета. В нижней части щита написаны слова "СВОБОДА", "ПАТРИОТИЗМ", "ЗАКОН", а сверху – "ЛДПР". Флаг синего цвета, с изображением на нем в центре краткого наименования партии "ЛДПР" буквами желтого цвета. Гимн партии, написанный Жириновским, называется "ЛДПР. Великая Россия". Основными целями ЛДПР являются формирование общественного мнения; политическое образование и воспитание граждан; выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни; выдвижение кандидата на должность президента РФ, а также кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов страны и в законодательные органы государственной власти. Кандидатом от партии на должность президента РСФСР в 1991 году выдвигался Владимир Жириновский. Он занял третье место. Жириновский выдвигался также кандидатом на должность президента РФ на выборах 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. По итогам президентских выборов в 2018 году он занял третье место, получив 5,65% голосов. В 2004 году кандидатом в президенты от партии выдвигался Олег Малышкин. На первых выборах в Государственную Думу РФ 12 декабря 1993 года ЛДПР заняла первое место, получив 22,92% голосов избирателей, были избраны 64 депутата от партии. На следующих выборах в Госдуму в декабре 1995 года за ЛДПР проголосовали 11,8% избирателей, и партия получила 51 место.На выборы в Госдуму третьего созыва в 1999 году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказала ЛДПР в регистрации ее федерального списка кандидатов в депутаты, поэтому партия шла на них вместе с Партией духовного возрождения России и Российским союзом свободной молодежи в составе избирательного блока – "Блок Жириновского", который получил 5,98% голосов избирателей (17 мест).На выборах в 2003, 2007, 2011 и 2016 годов партия стабильно обеспечивала свое представительство в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации IV, V, VI и VII созывов. В 2003 году ЛДПР набрала 11,45% голосов (36 мандатов), в 2007 году – 8,14% (40 мандатов), в 2011 году – 11,67% (56 мандатов), в 2016 году – 13,14% (39 мандатов). На выборы в Госдуму VIII созыва ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты от ЛДПР 19 июля 2021 года. Его общефедеральную часть возглавил лидер партии Владимир Жириновский. В первую пятерку также вошли глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов, депутат ГД Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. В предвыборную программу партии, состоящую из 100 пунктов, вошли предложения по реформированию парламентской системы, реформе федеративного устройства, национальной и внешней политике. В частности, в ней предлагается сократить состав Госдумы с 450 до 300 человек, создать 2-3-партийную систему, распустить Совет Федерации, сформировать 30 губерний и избирать судей. В вопросе внешней политики в программе ЛДПР упоминается возвращение к границам СССР через референдумы. Кроме того, в ней говорится о запрете "русофобской пропаганды", принятии законов о защите русского народа и русского языка. Партия также предлагает установить минимальный размер оплаты труда в размере 20 тысяч рублей, освободить от налога на доходы физических лиц, если заработная плата не более 30 тысяч рублей, легализовать любые виды "серых" зарплат, троекратно повысить базовые оклады медикам, поднять налог на сверхдоходы для богатых, вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим пенсионерам, снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, отменить ЕГЭ и ОГЭ, поднять стипендии до уровня МРОТ, отменить мораторий на смертную казнь для террористов, крупных наркоторговцев, создателей организованных преступных групп, педофилов и маньяков. В программе отдельно упоминается закон о лишении водителей автомобилей за вождение в нетрезвом состоянии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, владимир жириновский