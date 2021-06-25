https://ria.ru/20210625/zhirinovskiy-1738594208.html

Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму

Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 25.06.2021

Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму

Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:57

2021-06-25T13:57

2021-06-25T14:04

россия

лдпр

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов, депутат ГД Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, такое решение принял съезд партии."Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сипягин", - следует из списка, который утвержден на съезде партии.Также в топ-15 федерального партсписка вошли депутаты Госдумы Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов и экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, а также Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Владимир Кошелев, Иван Мусатов.

https://ria.ru/20210625/ldpr-1738583117.html

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россия, лдпр, владимир жириновский, политика