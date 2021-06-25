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Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 25.06.2021
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму
Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:57
2021-06-25T14:04
россия
лдпр
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов, депутат ГД Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, такое решение принял съезд партии."Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сипягин", - следует из списка, который утвержден на съезде партии.Также в топ-15 федерального партсписка вошли депутаты Госдумы Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов и экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, а также Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Владимир Кошелев, Иван Мусатов.
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россия, лдпр, владимир жириновский, политика
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму
13:57 25.06.2021 (обновлено: 14:04 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов, депутат ГД Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, такое решение принял съезд партии.
"Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сипягин", - следует из списка, который утвержден на съезде партии.
Также в топ-15 федерального партсписка вошли депутаты Госдумы Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов и экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов, а также Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Владимир Кошелев, Иван Мусатов.
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
13:01
Источник в ЛДПР сообщил, кто возглавит список партии на выборах в Госдуму
 
РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
 
 
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