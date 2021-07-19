https://ria.ru/20210719/ldpr-1741815441.html

ЦИК зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму - РИА Новости, 19.07.2021

ЦИК зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый ЛДПР, следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:24

2021-07-19T11:24

2021-07-19T11:46

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политика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый ЛДПР, следует из постановления ЦИК.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее принял постановление об исключении из федерального списка кандидатов ЛДПР на выборы в Госдуму четырех человек.Из списка исключены Алексей Бычков, Сергей Абельцев, Андрей Хромов и Владимир Бутенко. Причиной исключения стали соответствующие решения высшего совета ЛДПР.ЦИК заверил федеральный список ЛДПР и список одномандатников на выборы в ГД 7 июля.Она подчеркнула, что партия очень тщательно подошла к своим спискам."Нам приятно, что компетентные органы говорили, что самые чистые списки у ЛДПР. Любая информация о том, что у товарища (кандидата) где-то что-то не так - мы расстаемся", - заявил в свою очередь лидер партии Владимир Жириновский.Он поблагодарил Памфилову и добавил, что в партии "преисполнены глубокого чувства уважения".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210625/zhirinovskiy-1738594208.html

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, выборы в государственную думу, лдпр, госдума рф, политика