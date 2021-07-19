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ЦИК зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму - РИА Новости, 19.07.2021
ЦИК зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый ЛДПР, следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:24
2021-07-19T11:46
россия
элла памфилова
выборы в государственную думу
лдпр
госдума рф
политика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый ЛДПР, следует из постановления ЦИК.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее принял постановление об исключении из федерального списка кандидатов ЛДПР на выборы в Госдуму четырех человек.Из списка исключены Алексей Бычков, Сергей Абельцев, Андрей Хромов и Владимир Бутенко. Причиной исключения стали соответствующие решения высшего совета ЛДПР.ЦИК заверил федеральный список ЛДПР и список одномандатников на выборы в ГД 7 июля.Она подчеркнула, что партия очень тщательно подошла к своим спискам."Нам приятно, что компетентные органы говорили, что самые чистые списки у ЛДПР. Любая информация о том, что у товарища (кандидата) где-то что-то не так - мы расстаемся", - заявил в свою очередь лидер партии Владимир Жириновский.Он поблагодарил Памфилову и добавил, что в партии "преисполнены глубокого чувства уважения".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210625/zhirinovskiy-1738594208.html
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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россия, элла памфилова, выборы в государственную думу, лдпр, госдума рф, политика
11:24 19.07.2021 (обновлено: 11:46 19.07.2021)
 
ЦИК зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму

ЛДПР стала первой партией, чей федеральный список на выборы в Госдуму зарегистрировал ЦИК

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский во время официальной процедуры подачи документов на регистрацию к предстоящим парламентским выборам в Центральной избирательной комиссии РФ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский во время официальной процедуры подачи документов на регистрацию к предстоящим парламентским выборам в Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый ЛДПР, следует из постановления ЦИК.
"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией ЛДПР в количестве 213 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в понедельник.
Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.
Центризбирком ранее принял постановление об исключении из федерального списка кандидатов ЛДПР на выборы в Госдуму четырех человек.
Из списка исключены Алексей Бычков, Сергей Абельцев, Андрей Хромов и Владимир Бутенко. Причиной исключения стали соответствующие решения высшего совета ЛДПР.
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"Это новый этап избирательной кампании, который мы начинаем с партии ЛДПР. Партия ЛДПР у нас была первая на предыдущем этапе, и сейчас. Четкая организация, хорошо подготовленные документы позволяют нам рассмотреть этот вопрос", - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в понедельник.
Она подчеркнула, что партия очень тщательно подошла к своим спискам.
"Нам приятно, что компетентные органы говорили, что самые чистые списки у ЛДПР. Любая информация о том, что у товарища (кандидата) где-то что-то не так - мы расстаемся", - заявил в свою очередь лидер партии Владимир Жириновский.
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Он поблагодарил Памфилову и добавил, что в партии "преисполнены глубокого чувства уважения".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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РоссияЭлла ПамфиловаВыборы в Государственную думуЛДПРГосдума РФПолитика
 
 
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