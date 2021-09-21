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Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) - РИА Новости, 21.09.2021

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – политическая партия социал-патриотической ориентации. Создана путем преобразования Общероссийской... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:37

2021-09-21T07:37

2021-09-21T07:37

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Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – политическая партия социал-патриотической ориентации. Создана путем преобразования Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации", устав которой был принят II чрезвычайным съездом КПРФ 14 февраля 1993 года.Согласно программным документам, партия продолжает дело Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и Коммунистической партии РСФСР (КП РСФСР), является их правопреемницей на территории Российской Федерации. Деятельность КП РСФСР, функционировавшей с 1917 года, была приостановлена на основании указа президента РСФСР Бориса Ельцина № 79 от 23 августа 1991 года.Инициативный (организационный) комитет по созыву II чрезвычайного восстановительного съезда Коммунистической партии России был образован осенью 1992 года в преддверии вынесения Конституционным судом РФ вердикта о законности этого указа. В конце ноября 1992 года суд признал неконституционным положения указов президента Бориса Ельцина о роспуске оргструктур первичных парторганизаций, образованных по территориальному принципу. 13 февраля 1993 года II чрезвычайный съезд КПРФ заявил о возобновлении деятельности партии, которая стала именоваться "Коммунистической партией Российской Федерации". 24 марта 1993 года КПРФ была зарегистрирована Министерством юстиции РФ. После этого были образованы первичные, районные, городские, окружные, областные, краевые и республиканские организации КПРФ. Первичные отделения КПРФ создаются и действуют по территориальному признаку и входят в состав соответствующих местных отделений партии.На 2021 год в структуре партии функционируют 85 региональных организаций. Численность партии – 162 тысячи человек. Высшим руководящим органом КПРФ является съезд. Постоянно действующий руководящий орган партии – Центральный комитет КПРФ, между его заседаниями руководство осуществляет президиум ЦК КПРФ. Центральными органами партии являются Центральный комитет КПРФ, президиум ЦК КПРФ и секретариат ЦК КПРФ. Центральными контрольными органами партии являются Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) КПРФ и президиум ЦКРК КПРФ.Председатель ЦК КПРФ с 1995 года – Геннадий Зюганов.Председатель ЦКРК КПРФ – Николай Иванов.Партия имеет свой флаг, гимн, эмблему. Флагом КПРФ является полотнище красного цвета, в центре которого изображена эмблема КПРФ.Эмблема партии представляет собой взаимоувязанные воедино серп, молот и открытая книга, символизирующие солидарность рабочих, крестьян и интеллигенции. Основанием эмблемы является аббревиатура "КПРФ". По окружности эмблемы расположены слова: "РОССИЯ", "ТРУД", "НАРОДОВЛАСТИЕ", "СОЦИАЛИЗМ". Гимн КПРФ – "Интернационал". Стратегическая цель партии – построение в России обновленного социализма, социализма XXI века.Одним из главных направлений деятельности партии является участие в выборах – президентских, парламентских, губернаторских.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выдвигался кандидатом в президенты в 1996 (в первом туре получил 32,03% голосов избирателей, во втором – 40,31%), 2000, 2008 и 2012 годах. В 2004 году кандидатом в президенты от КПРФ был Николай Харитонов, в 2018 году – беспартийный Павел Грудинин. На всех президентских выборах начиная с 2000 года кандидаты от КПРФ занимали второе место.На выборах в Госдуму в 1993 году КПРФ получила 12,4% голосов избирателей (42 места), в 1995 году – 22,3% (157 мест), в 1999 году – 24,29% (113 мест), в 2003 году – 12,61% (52 места), в 2007 году – 11,57% (57 мест), в 2011 году – 19,19% (92 места), в 2016 году – 13,35% (42 места).24 июля 2021 года ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты на выборы в Государственную думу VIIIсозыва, выдвинутый КПРФ. Общефедеральную его часть возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков.В предвыборной программе КПРФ выступает за суверенную экономику России и национализацию земельного фонда. В программе среди первоочередных задач – увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц; обеспечить всех бесплатным образованием и медициной; отменить пенсионную реформу; остановить рост цен и отрегулировать их на товары первой необходимости и лекарства; ограничить плату за жилищно-коммунальное хозяйство 10% дохода семьи; обеспечить жильем всех; возвратить в собственность народа природные ресурсы и стратегические отрасли; избавить граждан от агрессивной и назойливой рекламы и др.Коммунисты предлагают поэтапно ликвидировать налог на добавленную стоимость (НДС), запретить регистрацию российских юрлиц в офшорах и ограничить участие иностранного капитала в российских акционерных обществах. КПРФ обещает "покончить с элементами колониальной зависимости страны" – речь о том, что финансовая система России все еще привязана к доллару и Центробанк пора вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, кпсс, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия, геннадий зюганов