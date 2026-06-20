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Зюганов возглавил общефедеральный список КПРФ на выборах - РИА Новости, 20.06.2026
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Зюганов возглавил общефедеральный список КПРФ на выборах

РИА Новости: Зюганов возглавил общефедеральный список КПРФ на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геннадий Зюганов возглавил общефедеральный список КПРФ на выборах в Госдуму.
  • В список вошли 15 человек, среди которых действующие депутаты Госдумы.
  • Доверенным лицом партии во время избирательной кампании может стать Павел Грудинин.
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавил общефедеральный список партии на выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.
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"Общефедеральная часть списка - 15 человек… Возглавил Геннадий Андреевич Зюганов, второй номер - Коновалов Валентин Олегович, третий номер - Афонин Юрий Вячеславович", - сказал Афонин по итогам тайного голосования делегатов партийного съезда.
Он сообщил, что в общефедеральный список также вошли действующие депутаты Госдумы, а именно: Дмитрий Новиков, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Харитонов, Леонид Калашников, Николай Коломейцев, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Борис Комоцкий, Сергей Гаврилов, Юрий Синельщиков и Алексей Куринный.
Парламентарий уточнил, что в федеральный список вошло 336 человек: 15 по общефедеральной части, а 321 вошли в 36 региональных групп.
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"Средний возраст кандидатов 50 лет. В одномандатных выдвинули во всех округах", - добавил Афонин.
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Кроме того, он уточнил, что 21 участник СВО стал кандидатом от КПРФ на выборы в Госдуму.
Афонин также сообщил журналистам, что доверенным лицом КПРФ в ходе избирательной кампании на предстоящих выборах в Госдуму может стать директор подмосковного АО "Совхоз имени Ленина", участник президентских выборов 2018 года Павел Грудинин.
"Геннадий Андреевич (Зюганов, лидер КПРФ - ред.) уже сделал предложение, что Павел Николаевич (Грудинин - ред.) будет доверенным лицом партии и вместе с нами будет агитировать в ходе избирательной кампании", - сказал Афонин журналистам по итогам тайного голосования делегатов партийного съезда.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) - это зарегистрированная политическая партия в России, которая видит себя продолжателем дела КПСС и КП РСФСР. Она позиционирует себя как их идейный наследник и последователь.
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