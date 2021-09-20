https://ria.ru/20210920/vybory-1751020013.html

Запад не устроят любые итоги выборов в России, заявил эксперт

Запад не устроят любые итоги выборов в России, заявил эксперт - РИА Новости, 20.09.2021

Запад не устроят любые итоги выборов в России, заявил эксперт

Избирательная кампания текущего года показала, что западных партнеров не устроят любые результаты выборов в Госдуму, считает директор Центра политической... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:49

2021-09-20T17:49

2021-09-20T18:37

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

алексей мухин

центр политической информации

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Избирательная кампания текущего года показала, что западных партнеров не устроят любые результаты выборов в Госдуму, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.Мухин отметил, что Россия использовала статус иноагента для лиц, "которые действительно получали деньги за то, чтобы вносить дискомфорт и даже вносить деструктивные моменты в избирательную кампанию". "Были приняты превентивные меры", - отметил он.Комментируя политику партий в период избирательной кампании, Мухин отметил, что "Единая Россия" поставила цель сделать позитивную кампанию, исключив участие в жестких дискуссиях."И КПРФ, и ЛДПР, и "Справедливая Россия", и другие партии, которые позиционировали себя как конкуренты "Единой России", они, конечно, надеялись на то, что усталость от ковидного периода, последствия экономического финансового кризиса приведут к тому социальному напряжению, которое выразится в том, что они получат эти голоса", - добавил Мухин.Однако, по мнению политолога, оппозиция все-таки не смогла найти в себе силы и создать общую платформу, чтобы конкурировать с ЕР. "Я ожидал позитивных и конструктивных предложений", - заключил он.По мнению другого эксперта, доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексея Фененко, после выборов в Госдуму Запад может усилить внешнее давление на Россию.До этого момента на Западе, особенно в Соединенных Штатах, были сильны настроения, что в России можно сделать если не цветную революцию, то какой-то серьезный внутренний кризис, заявил эксперт."Нынешние итоги выборов показали, что в принципе ничего не изменилось.. Значит, Западу остается только другой теперь вариант - увидев, что Россия более или менее прочна изнутри, усиливать внешнее давление", - сказал РИА Новости Фененко.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750996249.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, алексей мухин, центр политической информации, россия