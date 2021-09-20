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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1751020013.html
Запад не устроят любые итоги выборов в России, заявил эксперт
Запад не устроят любые итоги выборов в России, заявил эксперт - РИА Новости, 20.09.2021
Запад не устроят любые итоги выборов в России, заявил эксперт
Избирательная кампания текущего года показала, что западных партнеров не устроят любые результаты выборов в Госдуму, считает директор Центра политической... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:49
2021-09-20T18:37
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
алексей мухин
центр политической информации
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Избирательная кампания текущего года показала, что западных партнеров не устроят любые результаты выборов в Госдуму, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.Мухин отметил, что Россия использовала статус иноагента для лиц, "которые действительно получали деньги за то, чтобы вносить дискомфорт и даже вносить деструктивные моменты в избирательную кампанию". "Были приняты превентивные меры", - отметил он.Комментируя политику партий в период избирательной кампании, Мухин отметил, что "Единая Россия" поставила цель сделать позитивную кампанию, исключив участие в жестких дискуссиях."И КПРФ, и ЛДПР, и "Справедливая Россия", и другие партии, которые позиционировали себя как конкуренты "Единой России", они, конечно, надеялись на то, что усталость от ковидного периода, последствия экономического финансового кризиса приведут к тому социальному напряжению, которое выразится в том, что они получат эти голоса", - добавил Мухин.Однако, по мнению политолога, оппозиция все-таки не смогла найти в себе силы и создать общую платформу, чтобы конкурировать с ЕР. "Я ожидал позитивных и конструктивных предложений", - заключил он.По мнению другого эксперта, доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексея Фененко, после выборов в Госдуму Запад может усилить внешнее давление на Россию.До этого момента на Западе, особенно в Соединенных Штатах, были сильны настроения, что в России можно сделать если не цветную революцию, то какой-то серьезный внутренний кризис, заявил эксперт."Нынешние итоги выборов показали, что в принципе ничего не изменилось.. Значит, Западу остается только другой теперь вариант - увидев, что Россия более или менее прочна изнутри, усиливать внешнее давление", - сказал РИА Новости Фененко.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, алексей мухин, центр политической информации, россия
17:49 20.09.2021 (обновлено: 18:37 20.09.2021)
 
Запад не устроят любые итоги выборов в России, заявил эксперт

Политолог Мухин: избирательная кампания показала, что Запад не устроят любые итоги выборов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе
Сотрудник избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Избирательная кампания текущего года показала, что западных партнеров не устроят любые результаты выборов в Госдуму, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Дело в том, что в этой избирательной кампании стало ясно, что ее результаты, какими бы они ни были, не устроят наших западных партнеров. Они очень много сделали для того, чтобы разложить разные информационные мины на пути к волеизъявлению граждан РФ, которые в значительной степени удалось нейтрализовать", - сказал Мухин на пресс-конференции "Единый день голосования. Итоги".

Мухин отметил, что Россия использовала статус иноагента для лиц, "которые действительно получали деньги за то, чтобы вносить дискомфорт и даже вносить деструктивные моменты в избирательную кампанию". "Были приняты превентивные меры", - отметил он.
Комментируя политику партий в период избирательной кампании, Мухин отметил, что "Единая Россия" поставила цель сделать позитивную кампанию, исключив участие в жестких дискуссиях.
Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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КПРФ, и ЛДПР, и "Справедливая Россия", и другие партии, которые позиционировали себя как конкуренты "Единой России", они, конечно, надеялись на то, что усталость от ковидного периода, последствия экономического финансового кризиса приведут к тому социальному напряжению, которое выразится в том, что они получат эти голоса", - добавил Мухин.
Однако, по мнению политолога, оппозиция все-таки не смогла найти в себе силы и создать общую платформу, чтобы конкурировать с ЕР. "Я ожидал позитивных и конструктивных предложений", - заключил он.
По мнению другого эксперта, доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексея Фененко, после выборов в Госдуму Запад может усилить внешнее давление на Россию.
До этого момента на Западе, особенно в Соединенных Штатах, были сильны настроения, что в России можно сделать если не цветную революцию, то какой-то серьезный внутренний кризис, заявил эксперт.
"Нынешние итоги выборов показали, что в принципе ничего не изменилось.. Значит, Западу остается только другой теперь вариант - увидев, что Россия более или менее прочна изнутри, усиливать внешнее давление", - сказал РИА Новости Фененко.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФВыборы в Государственную думуАлексей МухинЦентр политической информацииРоссия
 
 
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