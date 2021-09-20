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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750998262.html
Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными
Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными - РИА Новости, 20.09.2021
Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными
Несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось, заявила спикер... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:13
2021-09-20T16:13
выборы в государственную думу
политика
юар
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Очень большое желание "друзей" России было подготовить общественное мнение, чтобы признать выборы нелегитимными. Но ничего у них не получилось, легитимность выборов у нас определяют наши граждане, участники выборов, институты гражданского общества, политические партии, и все они признали выборы легитимными и прозрачными", - сказала она на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо.По словам Матвиенко, России удалось создать правовые механизмы для отпора подобным попыткам вмешательства."А в ходе подготовки к выборам и проведения их мы столкнулись с многочисленными фактами попыток вмешательства в выборы, в наши внутренние дела. Было беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования. Причём абсолютное большинство кибератак осуществлялась с серверов, находящихся за пределами России, в других государствах", - подчеркнула спикер.Она отметила, что Россия открыта для международных наблюдателей и ей нечего скрывать."Мы себя чувствуем уверенно, спокойно, мы открыты для международных наблюдателей, нам нечего скрывать, и мы понимаем, что были под надуманными предлогами многочисленные попытки загодя поставить под сомнение выборы в России, но у них этого не получилось", - сказала спикер.Матвиенко напомнила, что последние годы российское избирательное законодательство тщательно совершенствовалось с тем, чтобы выборы были максимально конкурентными и прозрачными, а за последнее время был принят целый комплекс мер для обеспечения санитарно эпидемиологической безопасности избирательного процесса, в частности, введено трёхдневное голосование."Никаких серьезных нарушений в ходе выборов не было, это отмечено всеми наблюдателями. Отдельные поступающие сообщения о нарушениях проверялись Центральной избирательной комиссией. Было очень много ложных сообщений, ведь те, кто проигрывает, не любит проигрывать, но в случае, если факты будут подтверждены, будут даны самые строгие оценки и приняты соответствующие меры", - пообещала спикер.
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политика, юар, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
16:13 20.09.2021
 
Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными

Матвиенко: попытки "друзей" России объявить выборы в Госдуму нелегитимными провалились

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Очень большое желание "друзей" России было подготовить общественное мнение, чтобы признать выборы нелегитимными. Но ничего у них не получилось, легитимность выборов у нас определяют наши граждане, участники выборов, институты гражданского общества, политические партии, и все они признали выборы легитимными и прозрачными", - сказала она на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
По словам Матвиенко, России удалось создать правовые механизмы для отпора подобным попыткам вмешательства.
"А в ходе подготовки к выборам и проведения их мы столкнулись с многочисленными фактами попыток вмешательства в выборы, в наши внутренние дела. Было беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования. Причём абсолютное большинство кибератак осуществлялась с серверов, находящихся за пределами России, в других государствах", - подчеркнула спикер.
Она отметила, что Россия открыта для международных наблюдателей и ей нечего скрывать.
"Мы себя чувствуем уверенно, спокойно, мы открыты для международных наблюдателей, нам нечего скрывать, и мы понимаем, что были под надуманными предлогами многочисленные попытки загодя поставить под сомнение выборы в России, но у них этого не получилось", - сказала спикер.
Матвиенко напомнила, что последние годы российское избирательное законодательство тщательно совершенствовалось с тем, чтобы выборы были максимально конкурентными и прозрачными, а за последнее время был принят целый комплекс мер для обеспечения санитарно эпидемиологической безопасности избирательного процесса, в частности, введено трёхдневное голосование.
"Никаких серьезных нарушений в ходе выборов не было, это отмечено всеми наблюдателями. Отдельные поступающие сообщения о нарушениях проверялись Центральной избирательной комиссией. Было очень много ложных сообщений, ведь те, кто проигрывает, не любит проигрывать, но в случае, если факты будут подтверждены, будут даны самые строгие оценки и приняты соответствующие меры", - пообещала спикер.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЮАРГосдума РФСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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