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Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными

Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными - РИА Новости, 20.09.2021

Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными

Несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось, заявила спикер... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:13

2021-09-20T16:13

2021-09-20T16:13

выборы в государственную думу

политика

юар

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Очень большое желание "друзей" России было подготовить общественное мнение, чтобы признать выборы нелегитимными. Но ничего у них не получилось, легитимность выборов у нас определяют наши граждане, участники выборов, институты гражданского общества, политические партии, и все они признали выборы легитимными и прозрачными", - сказала она на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо.По словам Матвиенко, России удалось создать правовые механизмы для отпора подобным попыткам вмешательства."А в ходе подготовки к выборам и проведения их мы столкнулись с многочисленными фактами попыток вмешательства в выборы, в наши внутренние дела. Было беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования. Причём абсолютное большинство кибератак осуществлялась с серверов, находящихся за пределами России, в других государствах", - подчеркнула спикер.Она отметила, что Россия открыта для международных наблюдателей и ей нечего скрывать."Мы себя чувствуем уверенно, спокойно, мы открыты для международных наблюдателей, нам нечего скрывать, и мы понимаем, что были под надуманными предлогами многочисленные попытки загодя поставить под сомнение выборы в России, но у них этого не получилось", - сказала спикер.Матвиенко напомнила, что последние годы российское избирательное законодательство тщательно совершенствовалось с тем, чтобы выборы были максимально конкурентными и прозрачными, а за последнее время был принят целый комплекс мер для обеспечения санитарно эпидемиологической безопасности избирательного процесса, в частности, введено трёхдневное голосование."Никаких серьезных нарушений в ходе выборов не было, это отмечено всеми наблюдателями. Отдельные поступающие сообщения о нарушениях проверялись Центральной избирательной комиссией. Было очень много ложных сообщений, ведь те, кто проигрывает, не любит проигрывать, но в случае, если факты будут подтверждены, будут даны самые строгие оценки и приняты соответствующие меры", - пообещала спикер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, юар, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия