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Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными
Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными - РИА Новости, 20.09.2021
Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными
Несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось, заявила спикер... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:13
2021-09-20T16:13
2021-09-20T16:13
выборы в государственную думу
политика
юар
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Очень большое желание "друзей" России было подготовить общественное мнение, чтобы признать выборы нелегитимными. Но ничего у них не получилось, легитимность выборов у нас определяют наши граждане, участники выборов, институты гражданского общества, политические партии, и все они признали выборы легитимными и прозрачными", - сказала она на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо.По словам Матвиенко, России удалось создать правовые механизмы для отпора подобным попыткам вмешательства."А в ходе подготовки к выборам и проведения их мы столкнулись с многочисленными фактами попыток вмешательства в выборы, в наши внутренние дела. Было беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования. Причём абсолютное большинство кибератак осуществлялась с серверов, находящихся за пределами России, в других государствах", - подчеркнула спикер.Она отметила, что Россия открыта для международных наблюдателей и ей нечего скрывать."Мы себя чувствуем уверенно, спокойно, мы открыты для международных наблюдателей, нам нечего скрывать, и мы понимаем, что были под надуманными предлогами многочисленные попытки загодя поставить под сомнение выборы в России, но у них этого не получилось", - сказала спикер.Матвиенко напомнила, что последние годы российское избирательное законодательство тщательно совершенствовалось с тем, чтобы выборы были максимально конкурентными и прозрачными, а за последнее время был принят целый комплекс мер для обеспечения санитарно эпидемиологической безопасности избирательного процесса, в частности, введено трёхдневное голосование."Никаких серьезных нарушений в ходе выборов не было, это отмечено всеми наблюдателями. Отдельные поступающие сообщения о нарушениях проверялись Центральной избирательной комиссией. Было очень много ложных сообщений, ведь те, кто проигрывает, не любит проигрывать, но в случае, если факты будут подтверждены, будут даны самые строгие оценки и приняты соответствующие меры", - пообещала спикер.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, юар, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
Матвиенко обвинила "друзей" России в попытке объявить выборы нелегитимными
Матвиенко: попытки "друзей" России объявить выборы в Госдуму нелегитимными провалились
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму
и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Очень большое желание "друзей" России было подготовить общественное мнение, чтобы признать выборы нелегитимными. Но ничего у них не получилось, легитимность выборов у нас определяют наши граждане, участники выборов, институты гражданского общества, политические партии, и все они признали выборы легитимными и прозрачными", - сказала она на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР
Амосом Масондо.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
По словам Матвиенко, России удалось создать правовые механизмы для отпора подобным попыткам вмешательства.
"А в ходе подготовки к выборам и проведения их мы столкнулись с многочисленными фактами попыток вмешательства в выборы, в наши внутренние дела. Было беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования. Причём абсолютное большинство кибератак осуществлялась с серверов, находящихся за пределами России, в других государствах", - подчеркнула спикер.
Она отметила, что Россия открыта для международных наблюдателей и ей нечего скрывать.
"Мы себя чувствуем уверенно, спокойно, мы открыты для международных наблюдателей, нам нечего скрывать, и мы понимаем, что были под надуманными предлогами многочисленные попытки загодя поставить под сомнение выборы в России, но у них этого не получилось", - сказала спикер.
Матвиенко напомнила, что последние годы российское избирательное законодательство тщательно совершенствовалось с тем, чтобы выборы были максимально конкурентными и прозрачными, а за последнее время был принят целый комплекс мер для обеспечения санитарно эпидемиологической безопасности избирательного процесса, в частности, введено трёхдневное голосование.
"Никаких серьезных нарушений в ходе выборов не было, это отмечено всеми наблюдателями. Отдельные поступающие сообщения о нарушениях проверялись Центральной избирательной комиссией. Было очень много ложных сообщений, ведь те, кто проигрывает, не любит проигрывать, но в случае, если факты будут подтверждены, будут даны самые строгие оценки и приняты соответствующие меры", - пообещала спикер.