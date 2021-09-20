https://ria.ru/20210920/vybory-1750907488.html

Подсчет голосов на выборах в Госдуму

Подсчет голосов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Подсчет голосов на выборах в Госдуму

В России подводят итоги выборов в Госдуму. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий. О подсчете голосов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:25

2021-09-20T12:25

2021-09-20T17:20

фото

выборы в государственную думу

выборы

госдума рф

справедливая россия

кпрф

лдпр

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В России подводят итоги выборов в Госдуму. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий. О подсчете голосов — в фотоленте Ria.ru.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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