16:34 20.09.2021 (обновлено: 17:15 20.09.2021)
Японцев заинтересовала "серьезная страшилка" российской армии
Читателей японской газеты Tokyo Shimbun восхитил российский робот "Уран-9"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУдарный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читателей газеты "Токио симбун" восхитил российский робот "Уран-9". На прошедших стратегических учениях "Запад-2021" военные впервые применили эти машины в одних порядках с людьми.
"Я хотела бы, чтобы наше правительство тоже подумало о жизнях наших солдат и разработало автономные системы, берегущие их", — написала одна из жительниц Японии.
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"Малыш "Уран", а внешность-то у тебя вполне серьезная. Похоже на страшилки из аниме", — пофантазировал другой пользователь.
"Мы все смеялись, что Россия ничего толкового создать не может. Вот и досмеялись", — посетовали в комментариях.
"Россия хорошо уловила мировой тренд на вооружения с искусственным интеллектом", — отметил читатель.
"Название у этого российского дрона устрашающее, будто из "Терминатора"", — заявил один из пользователей.
Комплексы "Уран-9" оснащены 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также огнеметами "Шмель". Они уже стоят на вооружении армии.
В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. Некоторые из образцов техники, по его словам, "можно показывать в фантастических фильмах".
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