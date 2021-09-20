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Японцев заинтересовала "серьезная страшилка" российской армии

Японцев заинтересовала "серьезная страшилка" российской армии - РИА Новости, 20.09.2021

Японцев заинтересовала "серьезная страшилка" российской армии

Читателей газеты "Токио симбун" восхитил российский робот "Уран-9". На прошедших стратегических учениях "Запад-2021" военные впервые применили эти машины в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:34

2021-09-20T16:34

2021-09-20T17:15

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япония

сергей шойгу

уран-9

военные

россия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читателей газеты "Токио симбун" восхитил российский робот "Уран-9". На прошедших стратегических учениях "Запад-2021" военные впервые применили эти машины в одних порядках с людьми."Я хотела бы, чтобы наше правительство тоже подумало о жизнях наших солдат и разработало автономные системы, берегущие их", — написала одна из жительниц Японии."Малыш "Уран", а внешность-то у тебя вполне серьезная. Похоже на страшилки из аниме", — пофантазировал другой пользователь."Мы все смеялись, что Россия ничего толкового создать не может. Вот и досмеялись", — посетовали в комментариях."Россия хорошо уловила мировой тренд на вооружения с искусственным интеллектом", — отметил читатель."Название у этого российского дрона устрашающее, будто из "Терминатора"", — заявил один из пользователей.Комплексы "Уран-9" оснащены 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также огнеметами "Шмель". Они уже стоят на вооружении армии.В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. Некоторые из образцов техники, по его словам, "можно показывать в фантастических фильмах".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210916/armiya-1750340871.html

https://ria.ru/20210309/voyna-1600417386.html

япония

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в мире, безопасность, технологии, япония, сергей шойгу, уран-9, военные, россия, "запад-2021" (военные учения)