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Японцев заинтересовала "серьезная страшилка" российской армии
Японцев заинтересовала "серьезная страшилка" российской армии - РИА Новости, 20.09.2021
Японцев заинтересовала "серьезная страшилка" российской армии
Читателей газеты "Токио симбун" восхитил российский робот "Уран-9". На прошедших стратегических учениях "Запад-2021" военные впервые применили эти машины в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:34
2021-09-20T17:15
в мире
безопасность
технологии
япония
сергей шойгу
уран-9
военные
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читателей газеты "Токио симбун" восхитил российский робот "Уран-9". На прошедших стратегических учениях "Запад-2021" военные впервые применили эти машины в одних порядках с людьми."Я хотела бы, чтобы наше правительство тоже подумало о жизнях наших солдат и разработало автономные системы, берегущие их", — написала одна из жительниц Японии."Малыш "Уран", а внешность-то у тебя вполне серьезная. Похоже на страшилки из аниме", — пофантазировал другой пользователь."Мы все смеялись, что Россия ничего толкового создать не может. Вот и досмеялись", — посетовали в комментариях."Россия хорошо уловила мировой тренд на вооружения с искусственным интеллектом", — отметил читатель."Название у этого российского дрона устрашающее, будто из "Терминатора"", — заявил один из пользователей.Комплексы "Уран-9" оснащены 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также огнеметами "Шмель". Они уже стоят на вооружении армии.В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. Некоторые из образцов техники, по его словам, "можно показывать в фантастических фильмах".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210916/armiya-1750340871.html
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в мире, безопасность, технологии, япония, сергей шойгу, уран-9, военные, россия, "запад-2021" (военные учения)
16:34 20.09.2021 (обновлено: 17:15 20.09.2021)
 
Японцев заинтересовала "серьезная страшилка" российской армии

Читателей японской газеты Tokyo Shimbun восхитил российский робот "Уран-9"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУдарный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино
Ударный роботизированный комплекс (РТК) Уран-9 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читателей газеты "Токио симбун" восхитил российский робот "Уран-9". На прошедших стратегических учениях "Запад-2021" военные впервые применили эти машины в одних порядках с людьми.
"Я хотела бы, чтобы наше правительство тоже подумало о жизнях наших солдат и разработало автономные системы, берегущие их", — написала одна из жительниц Японии.
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"Малыш "Уран", а внешность-то у тебя вполне серьезная. Похоже на страшилки из аниме", — пофантазировал другой пользователь.
"Мы все смеялись, что Россия ничего толкового создать не может. Вот и досмеялись", — посетовали в комментариях.
"Россия хорошо уловила мировой тренд на вооружения с искусственным интеллектом", — отметил читатель.
"Название у этого российского дрона устрашающее, будто из "Терминатора"", — заявил один из пользователей.
Комплексы "Уран-9" оснащены 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также огнеметами "Шмель". Они уже стоят на вооружении армии.
В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. Некоторые из образцов техники, по его словам, "можно показывать в фантастических фильмах".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Боевой робот Уран-9 на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 10:24
Футуролог рассказал, какими будут войны будущего
 
В миреБезопасностьТехнологииЯпонияСергей ШойгуУран-9ВоенныеРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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