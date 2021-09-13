https://ria.ru/20210913/roboty-1749885361.html

Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми

Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми - РИА Новости, 13.09.2021

Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми

Российские военные впервые применили роботов разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщили в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:30

2021-09-13T16:30

2021-09-13T20:19

безопасность

белоруссия

одкб

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 13 сен — РИА Новости. Российские военные впервые применили роботов разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщили в Минобороны.Так, "Уран-9" в рамках стратегических учений "Запад-2021" подавляли живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров, используя ракетные комплексы "Атака", реактивные пехотные огнеметы, 30-миллиметровые пушки и пулеметы.Кроме того, они прикрывали мотострелковые подразделения при смене позиций.Роботы "Нерехта" задействовали для разведки и огневой поддержки подразделений. Они вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд" и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. "Нерехта" способна корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжение.Также для проделывания проходов в минных заграждениях задействовали комплексы разминирования "Уран-6".Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер", который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения.С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2021".Всего в них принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает 6,4 тысячи военнослужащих.Войска должны вернуться в пункты постоянной дислокации до середины октября.

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749724422.html

https://ria.ru/20210911/ucheniya-1749647846.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Роботы "Уран-9" и "Нерехта" уничтожают противника на учениях Машины "Уран-9" уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м., а "Нерехта" была задействована для огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений. 2021-09-13T16:30 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, белоруссия, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), россия