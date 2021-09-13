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Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми
Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми - РИА Новости, 13.09.2021
Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми
Российские военные впервые применили роботов разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщили в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:30
2021-09-13T20:19
безопасность
белоруссия
одкб
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 13 сен — РИА Новости. Российские военные впервые применили роботов разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщили в Минобороны.Так, "Уран-9" в рамках стратегических учений "Запад-2021" подавляли живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров, используя ракетные комплексы "Атака", реактивные пехотные огнеметы, 30-миллиметровые пушки и пулеметы.Кроме того, они прикрывали мотострелковые подразделения при смене позиций.Роботы "Нерехта" задействовали для разведки и огневой поддержки подразделений. Они вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд" и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. "Нерехта" способна корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжение.Также для проделывания проходов в минных заграждениях задействовали комплексы разминирования "Уран-6".Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер", который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения.С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2021".Всего в них принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает 6,4 тысячи военнослужащих.Войска должны вернуться в пункты постоянной дислокации до середины октября.
https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html
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Роботы "Уран-9" и "Нерехта" уничтожают противника на учениях
Машины "Уран-9" уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м., а "Нерехта" была задействована для огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений.
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безопасность, белоруссия, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
16:30 13.09.2021 (обновлено: 20:19 13.09.2021)
 
Россия впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми

Минобороны на учениях "Запад-2021" впервые применило роботов "Уран-9" и "Нерехта"

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ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 13 сен — РИА Новости. Российские военные впервые применили роботов разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщили в Минобороны.
Так, "Уран-9" в рамках стратегических учений "Запад-2021" подавляли живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров, используя ракетные комплексы "Атака", реактивные пехотные огнеметы, 30-миллиметровые пушки и пулеметы.
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Кроме того, они прикрывали мотострелковые подразделения при смене позиций.
Роботы "Нерехта" задействовали для разведки и огневой поддержки подразделений. Они вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд" и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. "Нерехта" способна корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжение.
Также для проделывания проходов в минных заграждениях задействовали комплексы разминирования "Уран-6".
Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер", который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения.
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С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии проходят совместные стратегические учения "Запад-2021".
Всего в них принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает 6,4 тысячи военнослужащих.
Войска должны вернуться в пункты постоянной дислокации до середины октября.
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БезопасностьБелоруссияОДКБМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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