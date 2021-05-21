https://ria.ru/20210521/robot-1733352974.html

Шойгу заявил о производстве в России серийных боевых роботов

Шойгу заявил о производстве в России серийных боевых роботов - РИА Новости, 22.05.2021

Шойгу заявил о производстве в России серийных боевых роботов

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно, рассказал министр обороны генерал... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-21T17:43

2021-05-21T17:43

2021-05-22T00:10

технологии

новое оружие россии

россия

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378434_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5b960d6eca4316c3fac6a203aa2fc7df.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.Также, по его словам, идет большая работа в области "оружия завтрашнего дня". В настоящее время сразу несколько российских оборонных предприятий готовят боевых роботов для армии. Так, концерн Калашников" создает машину в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". Его основными задачами, по мнению военного эксперта Виктора Мураховского, станут охрана территорий и разведка."Уралвагонзавод" занимается дронами на базе танка Т-72Б3. Один из них — с тяжелым вооружением, второй — с автоматическими пушками.К июлю этого года Фонд перспективных исследований (ФПИ) должен завершить испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.Из известных боевых дронов, уже стоящих на вооружении российской армии, — платформа "Уран-9", предназначенная для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонной машины стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и 7,62-миллиметровый пулемет.Еще один беспилотник, "Посейдон", имеет подводное назначение. Он оснащен ядерным двигателем, о котором президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие роботы могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Это позволит им поражать широкий спектр целей, включая авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.Ранее Шойгу заявил, что Министерство обороны продолжит работать над расширением линейки роботехнических комплексов военного назначения. По его словам, оснащение Вооруженных сил подобными машинами — одно из приоритетных направлений.Кроме того, в российской армии создадут первое подразделение с 20 ударными роботами. Формы и методики его применения отработают на базе одного из научно-исследовательских центров Минобороны.

https://ria.ru/20210521/oruzhie-1733347128.html

https://ria.ru/20210521/peresvet-1733348373.html

https://ria.ru/20210513/robot-1732060286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Началось серийное производство боевых роботов" – Шойгу о новых технологиях Шойгу рассказывает о российских боевых роботах с искусственным интеллектом. 2021-05-21T17:43 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, россия, сергей шойгу, безопасность