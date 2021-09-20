https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море
Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море - РИА Новости, 20.09.2021
Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море
С 21 сентября число рейсов в Египет может увеличиться. Оперштаб России по борьбе с распространением коронавируса разрешил летать из Москвы в Хургаду и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:00
2021-09-20T08:00
2021-09-20T13:11
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
маршруты - туризм
майя ломидзе
авиакомпании
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750343732_0:342:2730:1878_1920x0_80_0_0_9d7a7ba783e4d4ecc604e80dca1bacdd.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. С 21 сентября число рейсов в Египет может увеличиться. Оперштаб России по борьбе с распространением коронавируса разрешил летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх не 15, а 25 раз в неделю, а из регионов — три раза вместо одного. Столько же рейсов имеет право поставить и египетская сторона. А вот чартеры по-прежнему под запретом. О том, как это скажется на ценах, реально ли сэкономить без услуг турфирмы и почему Египту пока далеко до былой популярности, — в материале РИА Новости.Радостная новость, но радость преждевременна"Расширение возможностей по Египту — самая радостная новость для туроотрасли. Ранее дали много допусков авиакомпаниям, помимо тех, которые заявлены в первоначальных полетных программах, — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. — Это обещает снижение цен на путевки. Усиление конкуренции на рынке скажется на стоимости".Среди перевозчиков, которым разрешили летать в Египет, — "Россия", "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, AZUR air, "Уральские авиалинии", Nordwind, RedWings, SmartAvia, Royal Flight, IFly, NordStar, "Ижавиа". В конце прошлой недели Росавиация выдала авиакомпаниям еще более 80 допусков на курорты Красного моря. Кроме того, с египетской стороны рейсы выполняют, в частности, EgyptAir и Air Cairo.В АТОР подсчитали: если все квоты выберут, Россию и курорты Красного моря соединят 736 регулярных рейсов в неделю. Сегодня, 20 сентября, в Египет впервые отправятся лайнеры из Саратова, а с 21-го к городам, откуда можно летать на курорты, добавятся Псков, Магадан, Мурманск и Чита. Всего же в списке более 50 аэропортов, из которых допущены прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Впрочем, по словам экспертов, разрешение на вылеты еще не значит, что они состоятся. В первую очередь авиакомпании и туроператоров заинтересует возможность новых рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионеров, например, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Тюмени, а некоторые населенные пункты так и останутся неохваченными. И пока, как уточняют в туркомпаниях, — все равно дорого. К тому же на волне радости от возобновления прямых рейсов из России на курорты растут цены в египетских отелях.Рейсов много, а бюджетных не хватает"Объявленный объем рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх уже демонстрирует некоторый переизбыток, особенно в части региональных программ, — объясняет директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская. — Тем более что многие отели на курортах закрыты или из-за отсутствия полетов из России не проходили реновацию".По данным экспертов TEZ Tour, сейчас активно растут цены на проживание в гостиницах страны, что вполне ожидаемо после возобновления прямого авиасообщения с курортами. При этом стоимость билетов существенно не изменилась, несмотря на увеличение числа авиарейсов."Спрос на Египет хороший, однако необходим больший объем бюджетной перевозки для повышения интереса, в том числе и на новогодний период", — уточняют в ANEX Tour.Сколько придется платить"Стоимость туров в Шарм-эш-Шейх в отель "три звезды" стартует от 62 150 рублей на двоих с перелетом и полупансионом, — рассказывают в компании "Интурист". — Пользующиеся спросом у россиян "пятерки" и "все включено" обойдутся в 96 288 рублей на двоих и выше". Но это минимум, отмечают эксперты. Сейчас средняя цена недельного тура (двое взрослых и ребенок) в отель категории "пять звезд" All Inclusive составляет 165-200 тысяч рублей. Это очень дорого и сопоставимо со стоимостью отдыха в Доминикане или на Кубе.В TEZ Tour разложили по сегментам (стоимость на двоих на неделю по системе "все включено" с перелетом):Можно ли сэкономить без турфирмыСамостоятельным путешественникам тоже придется раскошелиться. В свободной продаже билетов на прямые рейсы меньше, чем кресел. На самолетах плотно "сидят" туроператоры.Эксперты даже отмечают, что стоимость перевозки в составе полного пакета услуг бывает в два раза ниже, чем в свободной продаже. У агрегаторов есть предложения туда-обратно и за 14 тысяч рублей, но лишь на ноябрь. Из регионов с пересадками — от 20 тысяч и выше. Впрочем, поймать такие билеты непросто.Если искать в спокойном режиме, с выбором удобной даты, то перелет стоит порядка 25-43 тысяч рублей (в оба конца). Хорошая новость: авиакомпании, например, "Победа" и S7, объявили о распродажах. Последний перевозчик, в частности, анонсировал предложения из Москвы: в Хургаду — от 18 590, в Шарм-эш-Шейх — от 20 467 рублей.Когда же подешевеет ЕгипетПо мнению экспертов, на стоимость повлияют чартеры, без них цены на перелет завышены примерно в полтора-два раза."Увеличение перевозки к новогодним каникулам необходимо", — подтверждает ведущий менеджер по связям с общественностью TUI Татьяна Коршунова. По ее словам, тенденции к снижению стоимости пакетных туров нет, так как спрос превышает предложение.Анна Филатовская уточняет: чартерные программы могут удешевить путевки, но с учетом сегодняшних цен на отели сильного снижения ждать не стоит. С другой стороны, существенное увеличение числа чартерных и регулярных рейсов, а также конкуренция с другими открытыми зарубежными направлениями, вероятно, приведет к появлению горящих туров.Оно того стоит?Пока же Египет — долгожданный, пусть и недешевый, зарубежный отдых. Плюсов, даже несмотря на цены, много: сравнительно короткий перелет (до пяти часов), привычная и любимая россиянами система All Inclusive, Красное море с богатым подводным миром, уникальные экскурсии.Власти Египта уже давно говорят о желании изменить имидж страны дешевого пляжного отдыха и стать для туристов качественным культурным направлением. Недавно после 15 лет реставрации открылась для посещения Южная усыпальница на территории погребального комплекса пирамиды Джосера — ее считают древнейшим каменным сооружением. Ранее в Луксоре начала принимать экскурсантов гробница Рамзеса I, в новом свете предстал храм Исиды в Александрии. Весь мир с нетерпением ждет официального открытия Большого Египетского музея, которое все откладывается.Российские туроператоры также работают над изменением имиджа направления. Например, в "Русском Экспрессе" ориентируются в первую очередь на VIP-сегмент отелей, делая ставку на уровни "пять звезд" и "пять звезд deluxe". В TUI предложили акцию — перелет бизнес-классом в подарок при раннем бронировании туров на курорты Египта.
https://ria.ru/20210917/egipet-1750482345.html
https://ria.ru/20210917/egipet-1750530648.html
https://ria.ru/20210811/egipet-1745300103.html
https://ria.ru/20210910/egipet-1749518312.html
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
https://ria.ru/20210903/egipet-1748575345.html
https://ria.ru/20210816/egipet-1745879072.html
https://ria.ru/20210914/piramida-1750064494.html
https://ria.ru/20210820/egipet-1746510610.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750343732_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c60e6c9f9929ccb554d7b0be0b9c9ae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, шарм-эш-шейх, хургада, маршруты - туризм, майя ломидзе, авиакомпании, туристы, туризм, проблемы - туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева.
С 21 сентября число рейсов в Египет может увеличиться. Оперштаб России по борьбе с распространением коронавируса разрешил
летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх не 15, а 25 раз в неделю, а из регионов — три раза вместо одного. Столько же рейсов имеет право поставить и египетская сторона. А вот чартеры по-прежнему под запретом. О том, как это скажется на ценах, реально ли сэкономить без услуг турфирмы и почему Египту пока далеко до былой популярности, — в материале РИА Новости.
Радостная новость, но радость преждевременна
"Расширение возможностей по Египту — самая радостная новость для туроотрасли. Ранее дали много допусков авиакомпаниям, помимо тех, которые заявлены в первоначальных полетных программах, — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. — Это обещает снижение цен на путевки. Усиление конкуренции на рынке скажется на стоимости".
Среди перевозчиков, которым разрешили летать в Египет, — "Россия", "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, AZUR air, "Уральские авиалинии", Nordwind, RedWings, SmartAvia, Royal Flight, IFly, NordStar, "Ижавиа". В конце прошлой недели Росавиация выдала
авиакомпаниям еще более 80 допусков на курорты Красного моря. Кроме того, с египетской стороны рейсы выполняют, в частности, EgyptAir и Air Cairo.
В АТОР подсчитали
: если все квоты выберут, Россию и курорты Красного моря соединят 736 регулярных рейсов в неделю. Сегодня, 20 сентября, в Египет впервые отправятся лайнеры из Саратова, а с 21-го к городам, откуда можно летать на курорты, добавятся Псков, Магадан, Мурманск и Чита. Всего же в списке более 50 аэропортов, из которых допущены прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Впрочем, по словам экспертов, разрешение на вылеты еще не значит, что они состоятся. В первую очередь авиакомпании и туроператоров заинтересует возможность новых рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионеров, например, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Тюмени, а некоторые населенные пункты так и останутся неохваченными. И пока, как уточняют в туркомпаниях, — все равно дорого. К тому же на волне радости от возобновления прямых рейсов из России на курорты растут цены в египетских отелях.
Рейсов много, а бюджетных не хватает
"Объявленный объем рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх уже демонстрирует некоторый переизбыток, особенно в части региональных программ, — объясняет директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская. — Тем более что многие отели на курортах закрыты или из-за отсутствия полетов из России не проходили реновацию".
По данным экспертов TEZ Tour, сейчас активно растут цены на проживание в гостиницах страны, что вполне ожидаемо после возобновления прямого авиасообщения с курортами. При этом стоимость билетов существенно не изменилась, несмотря на увеличение числа авиарейсов.
"Спрос на Египет хороший, однако необходим больший объем бюджетной перевозки для повышения интереса, в том числе и на новогодний период", — уточняют в ANEX Tour.
Сколько придется платить
"Стоимость туров в Шарм-эш-Шейх в отель "три звезды" стартует от 62 150 рублей на двоих с перелетом и полупансионом, — рассказывают в компании "Интурист". — Пользующиеся спросом у россиян "пятерки" и "все включено" обойдутся в 96 288 рублей на двоих и выше".
Но это минимум, отмечают эксперты. Сейчас средняя цена недельного тура (двое взрослых и ребенок) в отель категории "пять звезд" All Inclusive составляет 165-200 тысяч рублей. Это очень дорого и сопоставимо со стоимостью отдыха в Доминикане или на Кубе.
В TEZ Tour разложили по сегментам (стоимость на двоих на неделю по системе "все включено" с перелетом):
—бюджетный продукт: LE PACHA 4* — от 83 365 рублей, MINAMARK RESORT & SPA 4* — 86 188 рублей;
—семейные отели среднего ценового сегмента: ALBATROS AQUA PARK HURGHADA 5* — 108 404 рубля, CLEOPATRA LUXURY RESORT MAKADI BAY 5* — 116 874 рубля;
—VIP-сегмент: RIXOS PREMIUM MAGAWISH 5* — 275 802 рубля (ультра "все включено").
Можно ли сэкономить без турфирмы
Самостоятельным путешественникам тоже придется раскошелиться. В свободной продаже билетов на прямые рейсы меньше, чем кресел. На самолетах плотно "сидят" туроператоры.
Эксперты даже отмечают, что стоимость перевозки в составе полного пакета услуг бывает в два раза ниже, чем в свободной продаже. У агрегаторов есть предложения туда-обратно и за 14 тысяч рублей, но лишь на ноябрь. Из регионов с пересадками — от 20 тысяч и выше. Впрочем, поймать такие билеты непросто.
Если искать в спокойном режиме, с выбором удобной даты, то перелет стоит порядка 25-43 тысяч рублей (в оба конца). Хорошая новость: авиакомпании, например, "Победа" и S7, объявили о распродажах. Последний перевозчик, в частности, анонсировал предложения из Москвы: в Хургаду — от 18 590, в Шарм-эш-Шейх — от 20 467 рублей.
Когда же подешевеет Египет
По мнению экспертов, на стоимость повлияют чартеры, без них цены на перелет завышены примерно в полтора-два раза.
"Не хватает разрешения на выполнение рейсов по заказу туроператоров из всех регионов, — говорят в "Интуристе". — Если квотирование не отменят, то привычного для россиян Египта по низким ценам на праздники не будет".
"Увеличение перевозки к новогодним каникулам необходимо", — подтверждает ведущий менеджер по связям с общественностью TUI Татьяна Коршунова. По ее словам, тенденции к снижению стоимости пакетных туров нет, так как спрос превышает предложение.
Анна Филатовская уточняет: чартерные программы могут удешевить путевки, но с учетом сегодняшних цен на отели сильного снижения ждать не стоит. С другой стороны, существенное увеличение числа чартерных и регулярных рейсов, а также конкуренция с другими открытыми зарубежными направлениями, вероятно, приведет к появлению горящих туров.
Оно того стоит?
Пока же Египет — долгожданный, пусть и недешевый, зарубежный отдых. Плюсов, даже несмотря на цены, много: сравнительно короткий перелет (до пяти часов), привычная и любимая россиянами система All Inclusive, Красное море с богатым подводным миром, уникальные экскурсии.
Власти Египта уже давно говорят
о желании изменить имидж страны дешевого пляжного отдыха и стать для туристов качественным культурным направлением. Недавно после 15 лет реставрации открылась
для посещения Южная усыпальница на территории погребального комплекса пирамиды Джосера — ее считают древнейшим каменным сооружением.
Ранее в Луксоре начала принимать экскурсантов гробница Рамзеса I, в новом свете предстал храм Исиды в Александрии. Весь мир с нетерпением ждет официального открытия Большого Египетского музея, которое все откладывается.
Российские туроператоры также работают над изменением имиджа направления. Например, в "Русском Экспрессе" ориентируются в первую очередь на VIP-сегмент отелей, делая ставку на уровни "пять звезд" и "пять звезд deluxe". В TUI предложили акцию — перелет бизнес-классом в подарок при раннем бронировании туров на курорты Египта.