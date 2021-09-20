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Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море

Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море - РИА Новости, 20.09.2021

Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море

С 21 сентября число рейсов в Египет может увеличиться. Оперштаб России по борьбе с распространением коронавируса разрешил летать из Москвы в Хургаду и... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:00

2021-09-20T08:00

2021-09-20T13:11

туризм

египет

шарм-эш-шейх

хургада

маршруты - туризм

майя ломидзе

авиакомпании

туристы

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. С 21 сентября число рейсов в Египет может увеличиться. Оперштаб России по борьбе с распространением коронавируса разрешил летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх не 15, а 25 раз в неделю, а из регионов — три раза вместо одного. Столько же рейсов имеет право поставить и египетская сторона. А вот чартеры по-прежнему под запретом. О том, как это скажется на ценах, реально ли сэкономить без услуг турфирмы и почему Египту пока далеко до былой популярности, — в материале РИА Новости.Радостная новость, но радость преждевременна"Расширение возможностей по Египту — самая радостная новость для туроотрасли. Ранее дали много допусков авиакомпаниям, помимо тех, которые заявлены в первоначальных полетных программах, — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. — Это обещает снижение цен на путевки. Усиление конкуренции на рынке скажется на стоимости".Среди перевозчиков, которым разрешили летать в Египет, — "Россия", "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, AZUR air, "Уральские авиалинии", Nordwind, RedWings, SmartAvia, Royal Flight, IFly, NordStar, "Ижавиа". В конце прошлой недели Росавиация выдала авиакомпаниям еще более 80 допусков на курорты Красного моря. Кроме того, с египетской стороны рейсы выполняют, в частности, EgyptAir и Air Cairo.В АТОР подсчитали: если все квоты выберут, Россию и курорты Красного моря соединят 736 регулярных рейсов в неделю. Сегодня, 20 сентября, в Египет впервые отправятся лайнеры из Саратова, а с 21-го к городам, откуда можно летать на курорты, добавятся Псков, Магадан, Мурманск и Чита. Всего же в списке более 50 аэропортов, из которых допущены прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Впрочем, по словам экспертов, разрешение на вылеты еще не значит, что они состоятся. В первую очередь авиакомпании и туроператоров заинтересует возможность новых рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионеров, например, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Тюмени, а некоторые населенные пункты так и останутся неохваченными. И пока, как уточняют в туркомпаниях, — все равно дорого. К тому же на волне радости от возобновления прямых рейсов из России на курорты растут цены в египетских отелях.Рейсов много, а бюджетных не хватает"Объявленный объем рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх уже демонстрирует некоторый переизбыток, особенно в части региональных программ, — объясняет директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская. — Тем более что многие отели на курортах закрыты или из-за отсутствия полетов из России не проходили реновацию".По данным экспертов TEZ Tour, сейчас активно растут цены на проживание в гостиницах страны, что вполне ожидаемо после возобновления прямого авиасообщения с курортами. При этом стоимость билетов существенно не изменилась, несмотря на увеличение числа авиарейсов."Спрос на Египет хороший, однако необходим больший объем бюджетной перевозки для повышения интереса, в том числе и на новогодний период", — уточняют в ANEX Tour.Сколько придется платить"Стоимость туров в Шарм-эш-Шейх в отель "три звезды" стартует от 62 150 рублей на двоих с перелетом и полупансионом, — рассказывают в компании "Интурист". — Пользующиеся спросом у россиян "пятерки" и "все включено" обойдутся в 96 288 рублей на двоих и выше". Но это минимум, отмечают эксперты. Сейчас средняя цена недельного тура (двое взрослых и ребенок) в отель категории "пять звезд" All Inclusive составляет 165-200 тысяч рублей. Это очень дорого и сопоставимо со стоимостью отдыха в Доминикане или на Кубе.В TEZ Tour разложили по сегментам (стоимость на двоих на неделю по системе "все включено" с перелетом):Можно ли сэкономить без турфирмыСамостоятельным путешественникам тоже придется раскошелиться. В свободной продаже билетов на прямые рейсы меньше, чем кресел. На самолетах плотно "сидят" туроператоры.Эксперты даже отмечают, что стоимость перевозки в составе полного пакета услуг бывает в два раза ниже, чем в свободной продаже. У агрегаторов есть предложения туда-обратно и за 14 тысяч рублей, но лишь на ноябрь. Из регионов с пересадками — от 20 тысяч и выше. Впрочем, поймать такие билеты непросто.Если искать в спокойном режиме, с выбором удобной даты, то перелет стоит порядка 25-43 тысяч рублей (в оба конца). Хорошая новость: авиакомпании, например, "Победа" и S7, объявили о распродажах. Последний перевозчик, в частности, анонсировал предложения из Москвы: в Хургаду — от 18 590, в Шарм-эш-Шейх — от 20 467 рублей.Когда же подешевеет ЕгипетПо мнению экспертов, на стоимость повлияют чартеры, без них цены на перелет завышены примерно в полтора-два раза."Увеличение перевозки к новогодним каникулам необходимо", — подтверждает ведущий менеджер по связям с общественностью TUI Татьяна Коршунова. По ее словам, тенденции к снижению стоимости пакетных туров нет, так как спрос превышает предложение.Анна Филатовская уточняет: чартерные программы могут удешевить путевки, но с учетом сегодняшних цен на отели сильного снижения ждать не стоит. С другой стороны, существенное увеличение числа чартерных и регулярных рейсов, а также конкуренция с другими открытыми зарубежными направлениями, вероятно, приведет к появлению горящих туров.Оно того стоит?Пока же Египет — долгожданный, пусть и недешевый, зарубежный отдых. Плюсов, даже несмотря на цены, много: сравнительно короткий перелет (до пяти часов), привычная и любимая россиянами система All Inclusive, Красное море с богатым подводным миром, уникальные экскурсии.Власти Египта уже давно говорят о желании изменить имидж страны дешевого пляжного отдыха и стать для туристов качественным культурным направлением. Недавно после 15 лет реставрации открылась для посещения Южная усыпальница на территории погребального комплекса пирамиды Джосера — ее считают древнейшим каменным сооружением. Ранее в Луксоре начала принимать экскурсантов гробница Рамзеса I, в новом свете предстал храм Исиды в Александрии. Весь мир с нетерпением ждет официального открытия Большого Египетского музея, которое все откладывается.Российские туроператоры также работают над изменением имиджа направления. Например, в "Русском Экспрессе" ориентируются в первую очередь на VIP-сегмент отелей, делая ставку на уровни "пять звезд" и "пять звезд deluxe". В TUI предложили акцию — перелет бизнес-классом в подарок при раннем бронировании туров на курорты Египта.

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