https://ria.ru/20210914/piramida-1750064494.html

В усыпальницу у древнейшей пирамиды Египта впервые пустили туристов

В усыпальницу у древнейшей пирамиды Египта впервые пустили туристов - РИА Новости, 14.09.2021

В усыпальницу у древнейшей пирамиды Египта впервые пустили туристов

В Египте после 15 лет реставрации открылась для посещения туристами Южная усыпальница на территории погребального комплекса пирамиды Джосера, считающаяся... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:53

2021-09-14T18:53

2021-09-14T18:53

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САККАРА (Египет), 14 сен – РИА Новости, Заман Рамазанов. В Египте после 15 лет реставрации открылась для посещения туристами Южная усыпальница на территории погребального комплекса пирамиды Джосера, считающаяся древнейшим каменным сооружением древнего мира, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, начавшиеся в 2006 году работы по реставрации обошлись в сумму порядка 130 миллионов египетских фунтов (более восьми миллионов долларов). Реставрация прерывалась после революции 2011 года и, по словам Вазири, комплекс был заброшен какое-то время.Расположенное в 200 метрах от пирамиды южное захоронение было обнаружено британским ученым Сесилом Фёртом в 1928 году. Мнения о предназначении захоронения разнятся – есть предположения, что оно было выделено для внутренних органов фараона. "Ряд ученых считают, что южное захоронение возведено даже раньше, чем сама пирамида Джосера, которая и так является древнейшим зданием на планете", - отметил Абдельфаттах.В колодце после реставрации установлена металлическая лестница, ведущая к саркофагу – эта зона будет открыта для всех посетителей. Коридоры, высота которых едва превышает полтора метра, будут большую часть времени закрыты для туристов в целях консервации этого памятника, однако журналистам удалось попасть в них. Стены коридоров были укреплены, на потолке повсюду металлические столбы, поддерживающие потолок, а также металлическая сетка. Установлено освещение."Удивительно, как египтяне опускали эти блоки на глубину в 31 метр. У них не было кранов, все это делали руками египетского мастера", - подчеркнул Вазири.Захоронение представляет собой колодец глубиной в 31 метр, на дне которого саркофаг из розового гранита. От саркофага разветвляется сеть подземных коридоров, в одном из них три ложных двери, традиционных для древнеегипетской архитектуры, они украшены иероглифами, а также голубым фаянсом. "Аналогичные украшения, но в гораздо больших масштабах, можно увидеть в нижней части пирамиды Джосера", - подчеркнул Абдельфаттах."Данное захоронение было построено, по всей видимости, как образец, чтобы понять, какая здесь почва, какие материалы использовать, возможно ли здесь вообще строительство. После этого данный образец был воплощен снова, но в больших масштабах, на примере пирамиды", - пояснил ученый. По его словам, архитектор "проверял" устойчивость конструкции, так как пирамида была уже гораздо выше – порядка 60 метров.Саркофаг, составленный из 16 блоков розового гранита общим весом в 120 тонн, и колодец также схожи с теми, что находятся в пирамиде. "Южное захоронение является памятником древнеегипетского зодчества периода около 4800 лет назад. Джосер был первым фараоном, широко использовавшим камень в строительстве", - рассказал Абдельфаттах. Сеть коридоров имеется и в самой пирамиде, общая их протяженность порядка шести километров.Стоимость билетов в комплекс для иностранных туристов – 100 фунтов (около 460 рублей), для фотосъемок необходимо приобрести отдельный билет. Работающие в некрополе гиды рассказали РИА Новости, что в этом году российских туристов почти не видели, но надеются на возобновление туристического потока, как это было еще до пандемии. При этом на территории комплекса много туристических групп, но большинство из них говорят на испанском и португальском языках.Фараон Джосер был представителем Третьей династии правителей Древнего Египта. Он жил примерно в 2686 – 2600 годах до нашей эры и правил, по разным данным, 19 или 29 лет. Считается, что при Джосере завершилось объединение Верхнего и Нижнего Египта, а столицей государства стал Мемфис (район, где в настоящее время расположен некрополь Саккары). Именно этот фараон ввел традицию захоронения царей в мемфисском некрополе, именно при нем началась традиция строительства пирамид.

https://ria.ru/20210120/sarkofagi-1593747082.html

https://ria.ru/20191105/1560608250.html

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

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