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Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов с Египтом

Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов с Египтом - РИА Новости, 13.09.2021

Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов с Египтом

Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов с курортами Египта, Венгрией, Казахстаном, Катаром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:16

2021-09-13T16:16

2021-09-13T16:32

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов с курортами Египта, Венгрией, Казахстаном, Катаром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Также принято решение с 21 сентября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами: Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте; из пунктов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.Согласно нему, также увеличивается число рейсов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, Казахстан - по маршрутам Москва Нур-Султан с 3 до 7 рейсов в неделю, Москва - Алма-Ата с 2 до 7 рейсов в неделю, Москва - Караганда, Москва - Шымкент, Москва - Актау, Москва - Кустанай, Санкт-Петербург - Нур-Султан, Махачкала - Актау, Грозный - Актау, Калининград – Алма-Аты, Калининград - Нур-Султан, Новосибирск - Нур-Султан, Омск - Нур-Султан, Омск - Павлодар, Омск - Петропавловск с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.Рейсы в Катар по маршруту Сочи - Доха будут совершаться с частотой 1 рейс в неделю.

https://ria.ru/20210913/aviasoobschenie-1749879620.html

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