Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210917/egipet-1750482345.html
Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта - РИА Новости, 17.09.2021
Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
Росавиация выдала российским авиакомпаниям еще более 80 допусков на полеты на курорты Египта, следует из приказа ведомства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:14
2021-09-17T11:14
туризм
общество
египет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шарм-эш-шейх
хургада
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341728_0:52:991:609_1920x0_80_0_0_5cb92a7c8eda3258bf65f9c4328c33eb.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Росавиация выдала российским авиакомпаниям еще более 80 допусков на полеты на курорты Египта, следует из приказа ведомства.Разрешения на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Ижавиа", Nordstar, Red Wings, Azur air, Nordwind, Royal Flight, "Уральские авиалинии".Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом с 9 августа.
https://ria.ru/20210816/egipet-1745928203.html
https://ria.ru/20210916/vyplaty-1750396463.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341728_55:0:935:660_1920x0_80_0_0_ac3885af9862d33e1e7d4bce6993e3cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, россия
11:14 17.09.2021
 
Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта

Росавиация выдала более 80 новых допусков авиакомпаниям на полеты в Египет

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747-400 авиакомпании "Россия" в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха
Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Росавиация выдала российским авиакомпаниям еще более 80 допусков на полеты на курорты Египта, следует из приказа ведомства.
Разрешения на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Ижавиа", Nordstar, Red Wings, Azur air, Nordwind, Royal Flight, "Уральские авиалинии".
Отель Piramisa Blue Lagoon на египетском курорте Хургада - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 18:44Туризм
Туроператоры рассказали, как снизится стоимость путевок в Египет
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом с 9 августа.
На месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 18:34
Россия и Египет достигли понимания по выплатам из-за теракта над Синаем
 
ТуризмОбществоЕгипетФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шарм-эш-ШейхХургадаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
13:35Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин
13:32Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму
13:31В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования
13:31Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния