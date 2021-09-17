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Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта - РИА Новости, 17.09.2021
Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
Росавиация выдала российским авиакомпаниям еще более 80 допусков на полеты на курорты Египта, следует из приказа ведомства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:14
2021-09-17T11:14
2021-09-17T11:14
туризм
общество
египет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шарм-эш-шейх
хургада
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Росавиация выдала российским авиакомпаниям еще более 80 допусков на полеты на курорты Египта, следует из приказа ведомства.Разрешения на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Ижавиа", Nordstar, Red Wings, Azur air, Nordwind, Royal Flight, "Уральские авиалинии".Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом с 9 августа.
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общество, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, россия
Российские авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
Росавиация выдала более 80 новых допусков авиакомпаниям на полеты в Египет