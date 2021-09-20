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Глава ЕК возмутилась срывом сделки по подлодкам между Францией и Австралией

Глава ЕК возмутилась срывом сделки по подлодкам между Францией и Австралией - РИА Новости, 20.09.2021

Глава ЕК возмутилась срывом сделки по подлодкам между Францией и Австралией

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ситуации с партнерством Австралии, Великобритании и США в области обороны и безопасности AUKUS поступили... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:55

2021-09-20T19:55

2021-09-20T20:01

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урсула фон дер ляйен

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ситуации с партнерством Австралии, Великобритании и США в области обороны и безопасности AUKUS поступили "недопустимым образом" с одной из стран-членов ЕС.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать свою стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.

https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html

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в мире, сша, европа, австралия, франция, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, aukus