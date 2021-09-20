19:55 20.09.2021 (обновлено: 20:01 20.09.2021)
Глава ЕК возмутилась срывом сделки по подлодкам между Францией и Австралией
Урсула фон дер Ляйен: AUKUS поступили недопустимым образом с одной из стран-членов ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ситуации с партнерством Австралии, Великобритании и США в области обороны и безопасности AUKUS поступили "недопустимым образом" с одной из стран-членов ЕС.
"С одной из стран-членов ЕС поступили недопустимым образом. Мы хотим разобраться что случилось и почему. Таким образом, прежде, чем продолжить вести дела как обычно, необходимо выяснить это", - заявила глава ЕК в интервью телеканалу CNN.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать свою стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.