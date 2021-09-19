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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210919/shownews-1750540294.html
Новости шоубиза: донорская яйцеклетка Королевой и первое интервью МакSим
Новости шоубиза: донорская яйцеклетка Королевой и первое интервью МакSим - РИА Новости, 19.09.2021
Новости шоубиза: донорская яйцеклетка Королевой и первое интервью МакSим
У Наташи Королевой есть ребенок не от Тарзана, МакSим дала свое первое интервью после выписки из больницы, Моргенштерн стал невъездным на Украину, а Ольга... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:20
2021-09-19T11:20
шоубиз
мадонна
евгений петросян
африка
ксения собчак
макsим (марина абросимова)
коронавирус covid-19
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У Наташи Королевой есть ребенок не от Тарзана, МакSим дала свое первое интервью после выписки из больницы, Моргенштерн стал невъездным на Украину, а Ольга Бузова сделала откровенное признание. Эти и другие новости недели из мира шоу-бизнеса – в материале РИА Новости. Ребенок Королевой не от Тарзана: признание певицыНаташа Королева сделала сенсационное признание. У нее есть второй ребенок, и он не от Тарзана. Оказалось, певица стала донором яйцеклетки для своего друга из США. В итоге родилась девочка – она живет в Штатах, и артистка навещает ее.При всем этом ни Тарзан, ни их совместный сын Архип не знали об истории с донорством. Первое интервью и шрамы от ЭКМО: МакSим рассказала правдуПевица МакSим впервые после комы дала интервью. И не кому-нибудь, а Ксении Собчак. Ведущая пришла домой к певице и расспросила ее о болезни и восстановлении. МакSим встретила Собак в персиковом платье и отметила, что долго мечтала его надеть, но не позволял вес. А теперь певица пришла в долгожданную форму, и это стало единственным за что можно благодарить коронавирус. Исполнительница показа шрамы от трубок ЭКМО и рассказала подробности своего пребывания в двух больницах. Позже девушка выложила фото с прогулки. На кадрах была ее дочь. Подпись певица не оставила."Вот она я": Бузовой льстит сравнение с Мадонной и ПугачевойОльга Бузова летом была в Африке и снимала новое шоу для ТНТ. Для поющей ведущей (географу по образованию) оказалось удивительно, что в ЮАР ночью бывает холодно. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, что заказала из Москвы угги и шерстяные носки. А еще девушка скучала по пельменям. Скоро певица выпустит третий альбом и анонсировала новое шоу "Вот она я". Говорит, что после этого концерта шоубиз уже не будет прежним, но детали не раскрывает. Петросян юморит, а жена подхватывает: беременна ли БрухуноваПодписчики Евгения Петросяна иронично подметили под его фото, что молодая жена Татьяна Брухунова не должна отпускать мужа одного, ведь такого красавца могут увести. На это юморист подметил: "Я не бычок, чтобы меня уводили". Далее, конечно, и подписчики, и журналисты дали волю фантазии на дальнейшее обсуждение этой темы. А тем временем на странице Брухуновой продолжают обсуждать, беременна ли она. Видимо, Татьяне это надоело, поэтому она решила раскрыть все карты. Но потом внимание фанатов и не только снова привлек Instagram Петросяна. Евгений Ваганович в честь своего 76-летия выложил семейное фото: он, жена и полуторогодовалый сын. Продолжит отбывать: суд отказался смягчать приговор ЕфремоваВ Москве второй кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, получивший срок в 7,5 года за ДТП со смертельным исходом. При этом стало известно, что защитники актера работают с ним бесплатно. "А мы бесплатно все работаем. У нас был начальный гонорар, а дальше мы просто считаем своим чисто человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца", – сказал Петр Хархорин. Черный список пополнился: Моргенштерну запретили выступать на УкраинеРоссийский репер Моргенштерн стал невъездным на Украину. Правда, второй раз. Дело в том, что Киев уже вносил его в черный список, но под именем Алишер Валеев. А исполнитель, как он сам признался, давно сменил фамилию на девичью матери – Моргенштерн. Теперь Киев, что называется, восстановил историческую справедливость и внес в свой список неугодных российского репера второй раз.
https://ria.ru/20210918/koroleva-1750709956.html
https://ria.ru/20210913/maksim-1749839988.html
https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html
https://ria.ru/20210916/petrosyan-1750379232.html
https://ria.ru/20210917/efremov-1750504042.html
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мадонна, евгений петросян, африка, ксения собчак, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19, моргенштерн (алишер моргенштерн), наташа королева (наталия порывай)
11:20 19.09.2021
 

Новости шоубиза: донорская яйцеклетка Королевой и первое интервью МакSим

© @Осторожно: Собчак/YouTubeПевица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы. Кадр видео
Певица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы. Кадр видео
© @Осторожно: Собчак/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У Наташи Королевой есть ребенок не от Тарзана, МакSим дала свое первое интервью после выписки из больницы, Моргенштерн стал невъездным на Украину, а Ольга Бузова сделала откровенное признание. Эти и другие новости недели из мира шоу-бизнеса – в материале РИА Новости.

Ребенок Королевой не от Тарзана: признание певицы

Наташа Королева сделала сенсационное признание. У нее есть второй ребенок, и он не от Тарзана.
Оказалось, певица стала донором яйцеклетки для своего друга из США. В итоге родилась девочка – она живет в Штатах, и артистка навещает ее.
При всем этом ни Тарзан, ни их совместный сын Архип не знали об истории с донорством.
Певица Наташа Королева на концерте Песня года - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 19:58Шоубиз
Королева призналась в донорстве яйцеклетки для друга из США

Первое интервью и шрамы от ЭКМО: МакSим рассказала правду

Певица МакSим впервые после комы дала интервью. И не кому-нибудь, а Ксении Собчак. Ведущая пришла домой к певице и расспросила ее о болезни и восстановлении.
МакSим встретила Собак в персиковом платье и отметила, что долго мечтала его надеть, но не позволял вес. А теперь певица пришла в долгожданную форму, и это стало единственным за что можно благодарить коронавирус.
Исполнительница показа шрамы от трубок ЭКМО и рассказала подробности своего пребывания в двух больницах.

"У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею в нескольких местах. Потом же меняли аппарат на ЭКМО. Всего девять шрамов я на себе насчитала. Ничего не поделаешь", – сказала певица.

Позже девушка выложила фото с прогулки. На кадрах была ее дочь. Подпись певица не оставила.
Певица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы. Кадр видео
13 сентября, 12:36Шоубиз
Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования

"Вот она я": Бузовой льстит сравнение с Мадонной и Пугачевой

Ольга Бузова летом была в Африке и снимала новое шоу для ТНТ. Для поющей ведущей (географу по образованию) оказалось удивительно, что в ЮАР ночью бывает холодно. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, что заказала из Москвы угги и шерстяные носки. А еще девушка скучала по пельменям.
Я впервые так надолго уезжала из России — самый мой длительный отпуск был 16 дней, а тут целый месяц. И я ощутила, как хочу домой: хочу пельмешек, супа, рыбку, хочу проснуться в своей кровати. Вы знаете, абсолютно банальные какие-то вещи, но тем не менее, – сказала певица.
Скоро певица выпустит третий альбом и анонсировала новое шоу "Вот она я". Говорит, что после этого концерта шоубиз уже не будет прежним, но детали не раскрывает.
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 08:00Шоубиз
Интервью Бузовой: "Мне льстит сравнение с Мадонной и Аллой Борисовной"

Петросян юморит, а жена подхватывает: беременна ли Брухунова

Подписчики Евгения Петросяна иронично подметили под его фото, что молодая жена Татьяна Брухунова не должна отпускать мужа одного, ведь такого красавца могут увести.
На это юморист подметил: "Я не бычок, чтобы меня уводили". Далее, конечно, и подписчики, и журналисты дали волю фантазии на дальнейшее обсуждение этой темы.
А тем временем на странице Брухуновой продолжают обсуждать, беременна ли она. Видимо, Татьяне это надоело, поэтому она решила раскрыть все карты.
"Для любопытных Варвар – я не в положении. Я просто толстая!" – шутливо написала Татьяна.
Но потом внимание фанатов и не только снова привлек Instagram Петросяна. Евгений Ваганович в честь своего 76-летия выложил семейное фото: он, жена и полуторогодовалый сын.
Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 17:35Шоубиз
Петросян в честь дня рождения показал редкое семейное фото с сыном и женой

Продолжит отбывать: суд отказался смягчать приговор Ефремова

В Москве второй кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, получивший срок в 7,5 года за ДТП со смертельным исходом.
При этом стало известно, что защитники актера работают с ним бесплатно.
"А мы бесплатно все работаем. У нас был начальный гонорар, а дальше мы просто считаем своим чисто человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца", – сказал Петр Хархорин.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 13:31Шоубиз
Адвокат Ефремова рассказал о стоимости своих услуг

Черный список пополнился: Моргенштерну запретили выступать на Украине

Российский репер Моргенштерн стал невъездным на Украину. Правда, второй раз. Дело в том, что Киев уже вносил его в черный список, но под именем Алишер Валеев. А исполнитель, как он сам признался, давно сменил фамилию на девичью матери – Моргенштерн.
Теперь Киев, что называется, восстановил историческую справедливость и внес в свой список неугодных российского репера второй раз.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 19:34Шоубиз
Минкульт Украины дважды внес рэпера Моргенштерна в "черный список"
 
ШоубизМадоннаЕвгений ПетросянАфрикаКсения СобчакМакSим (Марина Абросимова)Коронавирус COVID-19Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)Наташа Королева (Наталия Порывай)
 
 
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