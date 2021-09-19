https://ria.ru/20210919/shownews-1750540294.html

Новости шоубиза: донорская яйцеклетка Королевой и первое интервью МакSим

Новости шоубиза: донорская яйцеклетка Королевой и первое интервью МакSим - РИА Новости, 19.09.2021

Новости шоубиза: донорская яйцеклетка Королевой и первое интервью МакSим

У Наташи Королевой есть ребенок не от Тарзана, МакSим дала свое первое интервью после выписки из больницы, Моргенштерн стал невъездным на Украину, а Ольга... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:20

2021-09-19T11:20

2021-09-19T11:20

шоубиз

мадонна

евгений петросян

африка

ксения собчак

макsим (марина абросимова)

коронавирус covid-19

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У Наташи Королевой есть ребенок не от Тарзана, МакSим дала свое первое интервью после выписки из больницы, Моргенштерн стал невъездным на Украину, а Ольга Бузова сделала откровенное признание. Эти и другие новости недели из мира шоу-бизнеса – в материале РИА Новости. Ребенок Королевой не от Тарзана: признание певицыНаташа Королева сделала сенсационное признание. У нее есть второй ребенок, и он не от Тарзана. Оказалось, певица стала донором яйцеклетки для своего друга из США. В итоге родилась девочка – она живет в Штатах, и артистка навещает ее.При всем этом ни Тарзан, ни их совместный сын Архип не знали об истории с донорством. Первое интервью и шрамы от ЭКМО: МакSим рассказала правдуПевица МакSим впервые после комы дала интервью. И не кому-нибудь, а Ксении Собчак. Ведущая пришла домой к певице и расспросила ее о болезни и восстановлении. МакSим встретила Собак в персиковом платье и отметила, что долго мечтала его надеть, но не позволял вес. А теперь певица пришла в долгожданную форму, и это стало единственным за что можно благодарить коронавирус. Исполнительница показа шрамы от трубок ЭКМО и рассказала подробности своего пребывания в двух больницах. Позже девушка выложила фото с прогулки. На кадрах была ее дочь. Подпись певица не оставила."Вот она я": Бузовой льстит сравнение с Мадонной и ПугачевойОльга Бузова летом была в Африке и снимала новое шоу для ТНТ. Для поющей ведущей (географу по образованию) оказалось удивительно, что в ЮАР ночью бывает холодно. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, что заказала из Москвы угги и шерстяные носки. А еще девушка скучала по пельменям. Скоро певица выпустит третий альбом и анонсировала новое шоу "Вот она я". Говорит, что после этого концерта шоубиз уже не будет прежним, но детали не раскрывает. Петросян юморит, а жена подхватывает: беременна ли БрухуноваПодписчики Евгения Петросяна иронично подметили под его фото, что молодая жена Татьяна Брухунова не должна отпускать мужа одного, ведь такого красавца могут увести. На это юморист подметил: "Я не бычок, чтобы меня уводили". Далее, конечно, и подписчики, и журналисты дали волю фантазии на дальнейшее обсуждение этой темы. А тем временем на странице Брухуновой продолжают обсуждать, беременна ли она. Видимо, Татьяне это надоело, поэтому она решила раскрыть все карты. Но потом внимание фанатов и не только снова привлек Instagram Петросяна. Евгений Ваганович в честь своего 76-летия выложил семейное фото: он, жена и полуторогодовалый сын. Продолжит отбывать: суд отказался смягчать приговор ЕфремоваВ Москве второй кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, получивший срок в 7,5 года за ДТП со смертельным исходом. При этом стало известно, что защитники актера работают с ним бесплатно. "А мы бесплатно все работаем. У нас был начальный гонорар, а дальше мы просто считаем своим чисто человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца", – сказал Петр Хархорин. Черный список пополнился: Моргенштерну запретили выступать на УкраинеРоссийский репер Моргенштерн стал невъездным на Украину. Правда, второй раз. Дело в том, что Киев уже вносил его в черный список, но под именем Алишер Валеев. А исполнитель, как он сам признался, давно сменил фамилию на девичью матери – Моргенштерн. Теперь Киев, что называется, восстановил историческую справедливость и внес в свой список неугодных российского репера второй раз.

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https://ria.ru/20210916/petrosyan-1750379232.html

https://ria.ru/20210917/efremov-1750504042.html

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африка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мадонна, евгений петросян, африка, ксения собчак, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19, моргенштерн (алишер моргенштерн), наташа королева (наталия порывай)