https://ria.ru/20210915/efremov-1750140536.html

Кассационный суд оставил в силе приговор Ефремову

Кассационный суд оставил в силе приговор Ефремову - РИА Новости, 15.09.2021

Кассационный суд оставил в силе приговор Ефремову

В Москве второй кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, получивший срок в 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, передает... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:25

2021-09-15T12:25

2021-09-15T13:35

дтп с участием михаила ефремова

происшествия

москва

московский городской суд

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

шоубиз

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Москве второй кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, получивший срок в 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.Артист участвовал в заседании по видеосвязи. Его защита приобщила справку о частичном возмещении ущерба, нанесенному машине курьера Сергея Захарова, который скончался в результате аварии.Он, как указал Ефремов в жалобе, не был пристегнут ремнем безопасности. Однако в суде актер заявил, что этот момент "не имеет значения", вся вина за произошедшее в любом случае на нем.Артист также рассказал, что в какой-то момент его жизнь дала трещину. Он привел в пример болезнь матери, а затем смерть худрука "Современника" Галины Волчек. Про защищавшего его на первом процессе адвоката Эльмана Пашаева Ефремов сказал, что тот появился "как черт из табакерки".Прокурор посчитал, что нет нужды снижать Ефремову срок."Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья", — добавил гособвинитель.Органическое расстройство личности —это стойкое нарушение работы мозга в результате его болезни, повреждения или дисфункции, вызывающее значительное изменение поведения, снижение мыслительных функций, психическое истощение.Защита актера также утверждала, что "лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым". Таким образом, как отметили адвокаты, эти смягчающие обстоятельства не были учтены должным образом при назначении наказания.В июне 2020 года в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Его водитель — курьер интернет-магазина Сергей Захаров позднее умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

https://ria.ru/20210906/efremov-1748887834.html

https://ria.ru/20210730/advokat-1743661913.html

https://ria.ru/20210625/efremov-1738540059.html

https://ria.ru/20210502/efremov-1730885458.html

москва

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