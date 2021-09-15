https://ria.ru/20210915/brukhunova-1750219353.html
Брухунова иронично высказалась о "новой беременности"
Брухунова иронично высказалась о "новой беременности" - РИА Новости, 15.09.2021
Брухунова иронично высказалась о "новой беременности"
Татьяна Брухунова иронично высказалась по поводу своей беременности в Instagram. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:57
2021-09-15T18:57
2021-09-15T18:57
шоубиз
евгений петросян
знаменитости
татьяна брухунова
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова иронично высказалась по поводу своей беременности в Instagram.Поклонники регулярно подозревают жену Евгения Петросяна в возможном пополнении в семье. В свежей публикации она решила предвосхитить неудобные вопросы и заранее дала ответ на популярную тему.В комментариях оценили чувство юмора Брухуновой, а также ее стиль – она позировала в свободном свитере и бежевом тренче.На связь с поклонниками регулярно выходит и ее супруг. Под одним из недавних постов он в похожей шутливой манере ответил о возможности ухода от молодой жены.
https://ria.ru/20210809/brukhunova-1745089696.html
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евгений петросян, знаменитости, татьяна брухунова