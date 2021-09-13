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Шоубиз
https://ria.ru/20210913/petrosyan-1749817644.html
"Я не бычок": Петросян высказался о возможном уходе от Брухуновой
"Я не бычок": Петросян высказался о возможном уходе от Брухуновой - РИА Новости, 13.09.2021
"Я не бычок": Петросян высказался о возможном уходе от Брухуновой
Юморист Евгений Петросян в своем Instagram иронично высказался по поводу возможного ухода от молодой жены Татьяны Брухуновой. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:18
2021-09-13T12:18
шоубиз
евгений петросян
знаменитости
елена степаненко
татьяна брухунова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в своем Instagram иронично высказался по поводу возможного ухода от молодой жены Татьяны Брухуновой.Под одной из фотографий подписчица шутливо спросила, не боится ли Татьяна оставлять супруга одного, ведь такого завидного мужчину могут "увести".В комментариях парировали, что женщины могут сделать из мужчин кого угодно.Татьяна была помощницей юмориста. Ради нее Евгений в 2018 году развелся с Еленой Степаненко. Они были в браке 33 года. Сейчас экс-супруги продолжают раздел имущества в суде.
https://ria.ru/20210625/petrosyan-1738631556.html
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евгений петросян, знаменитости, елена степаненко, татьяна брухунова
12:18 13.09.2021
 

"Я не бычок": Петросян высказался о возможном уходе от Брухуновой

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в своем Instagram иронично высказался по поводу возможного ухода от молодой жены Татьяны Брухуновой.
Под одной из фотографий подписчица шутливо спросила, не боится ли Татьяна оставлять супруга одного, ведь такого завидного мужчину могут "увести".

"Я не бычок, чтобы меня уводили", – ответил Петросян.

В комментариях парировали, что женщины могут сделать из мужчин кого угодно.
Татьяна была помощницей юмориста. Ради нее Евгений в 2018 году развелся с Еленой Степаненко. Они были в браке 33 года. Сейчас экс-супруги продолжают раздел имущества в суде.
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