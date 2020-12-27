https://ria.ru/20201227/petrosyan-1591110412.html

Адвокат рассказал о долгах Петросяна из-за Степаненко

Адвокат рассказал о долгах Петросяна из-за Степаненко

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о долгах юмориста за квартиру, в которой живет его бывшая супруга Елена Степаненко. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T12:14

2020-12-27T12:14

2020-12-27T14:46

шоубиз

татьяна брухунова

елена степаненко

знаменитости

сергей жорин

евгений петросян

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о долгах юмориста за квартиру, в которой живет его бывшая супруга Елена Степаненко.В результате за квартиру образовалась задолженность в размере нескольких сотен тысяч рублей, которую артист решил самостоятельно погасить, уточнил защитник.Жорин добавил, что сейчас за Петросяном не числится никаких задолженностей, а квартира уже не первый год находится в стадии раздела в судебном порядке.В 2018 году юморист развелся со Степаненко. Они были в браке 33 года. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.

https://ria.ru/20201208/petrosyan-1588134624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, елена степаненко, знаменитости, сергей жорин, евгений петросян