https://ria.ru/20201227/petrosyan-1591110412.html
Адвокат рассказал о долгах Петросяна из-за Степаненко
Адвокат рассказал о долгах Петросяна из-за Степаненко
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о долгах юмориста за квартиру, в которой живет его бывшая супруга Елена Степаненко. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T12:14
2020-12-27T12:14
2020-12-27T14:46
шоубиз
татьяна брухунова
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о долгах юмориста за квартиру, в которой живет его бывшая супруга Елена Степаненко.В результате за квартиру образовалась задолженность в размере нескольких сотен тысяч рублей, которую артист решил самостоятельно погасить, уточнил защитник.Жорин добавил, что сейчас за Петросяном не числится никаких задолженностей, а квартира уже не первый год находится в стадии раздела в судебном порядке.В 2018 году юморист развелся со Степаненко. Они были в браке 33 года. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
https://ria.ru/20201208/petrosyan-1588134624.html
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татьяна брухунова, елена степаненко, знаменитости, сергей жорин, евгений петросян