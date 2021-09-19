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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/set-1750861737.html
Brand Analytics представил самые частые запросы в Сети по выборам в Госдуму
Brand Analytics представил самые частые запросы в Сети по выборам в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Brand Analytics представил самые частые запросы в Сети по выборам в Госдуму
Парии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР чаще других упоминались онлайн-СМИ в связи с выборами в Государственную думу, следует из данных Brand Analytics, имеющихся в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:59
2021-09-19T22:59
выборы в государственную думу
политика
технологии
сша
белоруссия
госдума рф
яблоко
одноклассники
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Парии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР чаще других упоминались онлайн-СМИ в связи с выборами в Государственную думу, следует из данных Brand Analytics, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно данным, к "Единой России" относится около трети всех сообщений - 33,8% или 21 901 сообщение, КПРФ - 15,1% или 9789 сообщений, ЛДПР - 11% или 7132 сообщения."Справедливая Россия" упоминалась в 9,8% или 6374 сообщениях, "Яблоко" - в 8,6% или 5591 сообщении, "Новые люди" - в 6,8% или 4411 сообщении.Наиболее популярными словами, связанными с выборами в Госдуму в 2021 году, стали "выборы", "сентябрь" и "голосование".Согласно данным, слово "выбор" упоминалось в онлайн-СМИ в 126 698 сообщениях, "сентябрь" - в 108 937, "голосование" – в 108 791.Популярными также оказались слова "участок" – 93 046, "день" – 86 119 и "депутат" – 84 933.Почти половина сообщений онлайн-СМИ в России посвящена выборам в Государственную думу, на Украине и в Казахстане - менее 1%.Согласно данным, на Россию приходится 696 565 сообщений, связанных с выборами в Государственную думу, что составляет почти половину от всех сообщений СМИ или 94% от всех сообщений по теме среди стран.Второе место занимает Украина - 14 038 сообщений (0,92%) сообщений, третье - Казахстан с 3388 сообщениями (0,22%). В пятерку также вошли Белоруссия - 3126 сообщений (0,20%) и США - 3077 сообщений (0,20%).Больше всего публикаций о выборах в Государственную думу было в социальной сети "ВКонтакте", 19 сентября было размещено более 180 тысяч таких постов.Согласно данным, на втором месте находится Instagram, на третьем - Twitter, на четвертом - "Одноклассники", на пятом - Facebook.Порядка 40% сообщений приходятся на социальную сеть "ВКонтакте", следует из диаграммы "распределение по источникам", 22% - на Instagram, 16% - на "Одноклассники" и 15% - на Twitter.
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политика, технологии, сша, белоруссия, госдума рф, яблоко, одноклассники, россия
22:59 19.09.2021
 
Brand Analytics представил самые частые запросы в Сети по выборам в Госдуму

Brand Analytics представил список самых частых запоров в интернете по выборам в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Парии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР чаще других упоминались онлайн-СМИ в связи с выборами в Государственную думу, следует из данных Brand Analytics, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, к "Единой России" относится около трети всех сообщений - 33,8% или 21 901 сообщение, КПРФ - 15,1% или 9789 сообщений, ЛДПР - 11% или 7132 сообщения.
"Справедливая Россия" упоминалась в 9,8% или 6374 сообщениях, "Яблоко" - в 8,6% или 5591 сообщении, "Новые люди" - в 6,8% или 4411 сообщении.
Наиболее популярными словами, связанными с выборами в Госдуму в 2021 году, стали "выборы", "сентябрь" и "голосование".
Согласно данным, слово "выбор" упоминалось в онлайн-СМИ в 126 698 сообщениях, "сентябрь" - в 108 937, "голосование" – в 108 791.
Популярными также оказались слова "участок" – 93 046, "день" – 86 119 и "депутат" – 84 933.
Почти половина сообщений онлайн-СМИ в России посвящена выборам в Государственную думу, на Украине и в Казахстане - менее 1%.
Согласно данным, на Россию приходится 696 565 сообщений, связанных с выборами в Государственную думу, что составляет почти половину от всех сообщений СМИ или 94% от всех сообщений по теме среди стран.
Второе место занимает Украина - 14 038 сообщений (0,92%) сообщений, третье - Казахстан с 3388 сообщениями (0,22%). В пятерку также вошли Белоруссия - 3126 сообщений (0,20%) и США - 3077 сообщений (0,20%).
Больше всего публикаций о выборах в Государственную думу было в социальной сети "ВКонтакте", 19 сентября было размещено более 180 тысяч таких постов.
Согласно данным, на втором месте находится Instagram, на третьем - Twitter, на четвертом - "Одноклассники", на пятом - Facebook.
Порядка 40% сообщений приходятся на социальную сеть "ВКонтакте", следует из диаграммы "распределение по источникам", 22% - на Instagram, 16% - на "Одноклассники" и 15% - на Twitter.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаТехнологииСШАБелоруссияГосдума РФЯблокоОдноклассникиРоссия
 
 
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