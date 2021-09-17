https://ria.ru/20210917/vyplaty-1750529240.html

Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 17.09.2021

Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременную выплату 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:05

2021-09-17T14:05

2021-09-17T17:39

общество

владимир путин

ленинград

санкт-петербург

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750537109_0:88:3335:1963_1920x0_80_0_0_b637ca763fb2bff7f8f8104a7a723787.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременную выплату 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда.Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистралью, связывавшей город с остальной страной в военные годы. К потенциальным получателям отнесли россиян, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "жителя блокадного Ленинграда", постоянно проживающих в стране, а также в прибалтийских государствах, в Абхазии, Осетии и Приднестровье."Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", — сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.Президент отметил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада города, так же, как и 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны — навсегда останется святой.Он подчеркнул, что поддержка блокадников — это священный нравственный долг.В сентябре по инициативе Путина единовременные выплаты получили все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).

https://ria.ru/20210903/matpomosch-1748613437.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременные выплаты защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей и подчеркнул, что люди должны их получить без волокиты. 2021-09-17T14:05 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, ленинград, санкт-петербург, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)