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Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 17.09.2021
Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременную выплату 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:05
2021-09-17T14:05
2021-09-17T17:39
общество
владимир путин
ленинград
санкт-петербург
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременную выплату 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда.Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистралью, связывавшей город с остальной страной в военные годы. К потенциальным получателям отнесли россиян, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "жителя блокадного Ленинграда", постоянно проживающих в стране, а также в прибалтийских государствах, в Абхазии, Осетии и Приднестровье."Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", — сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.Президент отметил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада города, так же, как и 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны — навсегда останется святой.Он подчеркнул, что поддержка блокадников — это священный нравственный долг.В сентябре по инициативе Путина единовременные выплаты получили все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).
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Путин о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда
Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременные выплаты защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей и подчеркнул, что люди должны их получить без волокиты.
2021-09-17T14:05
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир путин, ленинград, санкт-петербург, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)
14:05 17.09.2021 (обновлено: 17:39 17.09.2021)
Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей