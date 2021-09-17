https://ria.ru/20210917/iran-1750543842.html

Эксперт прокомментировал вступление Ирана в ШОС

Эксперт прокомментировал вступление Ирана в ШОС - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперт прокомментировал вступление Ирана в ШОС

Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) положительно повлияет на урегулирование афганского кризиса, считает директор Центра изучения... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:08

2021-09-17T15:08

2021-09-17T15:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

армения

азербайджан

иран

афганистан

шос

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) положительно повлияет на урегулирование афганского кризиса, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.Страны-лидеры ШОС на саммите в Душанбе в пятницу одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена. Ранее Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя."Иран является крупным соседом Афганистана, безусловно, имеет большое влияние в регионе, и вступление Ирана в ШОС создаст условия для выработки единого регионального подхода к афганскому кризису. Это только в плюс, потому что одна из главных проблем Афганистана – противостояние, в том числе на региональном уровне", - сказал эксперт РИА Новости.Эксперт напомнил, что Иран давно планировал присоединиться к ШОС в качестве полноправного члена. "Еще два года назад хотели вступить, но были другие проблемы, которые мешали этому. У Ирана были глубокие проблемы с Западом и, возможно, ШОС не хотела переложить эти проблемы на страны региона. Сейчас напряженность между Ираном и Западом снизилась, поэтому сейчас и наступило время", - отметил аналитик.Нессар также обратил внимание, что были планы и по интеграции Афганистана в ШОС. "Но с учетом изменений, которые произошли в Афганистане, возможное вступление Афганистана в ШОС в ближайшее время под вопросом. ШОС надо расширяться, Иран дополняет этот вакуум", - указал он.При этом, по мнению эксперта, перспектива вступления Афганистана в ШОС зависит от дальнейших событий внутри этой страны. "Если ситуацию удастся сохранить в плоскости политического урегулирования и талибы (движение "Талибан"*) пойдут на уступки по вопросам формирования инклюзивного правительства, которое требует все страны региона, то в этом случае шансы появляются. В случае же сохранения нынешней ситуации – вряд ли в обозримом будущем кто-то захочет пустить Афганистан в ШОС", - заключил Нессар.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/iran-1750531449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/iran-1749316908.html

армения

азербайджан

иран

афганистан

россия

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