Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/iran-1750506499.html
Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию, заявили в Тегеране
Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию, заявили в Тегеране - РИА Новости, 17.09.2021
Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию, заявили в Тегеране
Страны-лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена, заявил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:52
2021-09-17T13:13
в мире
иран
шос
армения
азербайджан
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Страны-лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена, заявил глава иранского МИД Амир Абдоллахиан.В пятницу на саммите ШОС в Таджикистане начата процедура приема Ирана в организацию. Президент России Владимир Путин поддержал вступление страны в ШОС, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. Ранее Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя."Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был одобрен лидерами организации в присутствии президента нашей страны (Ибрахима Раиси) сегодня, в пятницу, в Душанбе. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики", - приводит агентство ISNA слова Абдоллахиана.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
https://ria.ru/20210917/iran-1750483820.html
https://ria.ru/20180610/1522477638.html
иран
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, иран, шос, армения, азербайджан, владимир путин, россия
12:52 17.09.2021 (обновлено: 13:13 17.09.2021)
 
Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию, заявили в Тегеране

МИД Ирана: главы ШОС одобрили вступление страны в организацию в качестве постоянного члена

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Страны-лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена, заявил глава иранского МИД Амир Абдоллахиан.
В пятницу на саммите ШОС в Таджикистане начата процедура приема Ирана в организацию. Президент России Владимир Путин поддержал вступление страны в ШОС, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. Ранее Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
11:18
Путин поддержал решение о начале процедуры приема Ирана в ШОС
"Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был одобрен лидерами организации в присутствии президента нашей страны (Ибрахима Раиси) сегодня, в пятницу, в Душанбе. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики", - приводит агентство ISNA слова Абдоллахиана.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
Саммит ШОС в Китае. День второй
10 июня 2018, 09:12
Иран готов усилить сотрудничество с ШОС в борьбе с терроризмом
 
В миреИранШОСАрменияАзербайджанВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния