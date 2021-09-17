https://ria.ru/20210917/iran-1750506499.html

Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию, заявили в Тегеране

Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию, заявили в Тегеране - РИА Новости, 17.09.2021

Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию, заявили в Тегеране

Страны-лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена, заявил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:52

2021-09-17T12:52

2021-09-17T13:13

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Страны-лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена, заявил глава иранского МИД Амир Абдоллахиан.В пятницу на саммите ШОС в Таджикистане начата процедура приема Ирана в организацию. Президент России Владимир Путин поддержал вступление страны в ШОС, отметив, что Москва всегда выступала за полноформатное участие ИРИ в работе организации. Ранее Иран в ШОС занимал позицию страны-наблюдателя."Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был одобрен лидерами организации в присутствии президента нашей страны (Ибрахима Раиси) сегодня, в пятницу, в Душанбе. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики", - приводит агентство ISNA слова Абдоллахиана.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.

https://ria.ru/20210917/iran-1750483820.html

https://ria.ru/20180610/1522477638.html

иран

армения

азербайджан

россия

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в мире, иран, шос, армения, азербайджан, владимир путин, россия