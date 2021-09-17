https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750146470.html

Электронное голосование в России

Электронное голосование в России - РИА Новости, 17.09.2021

Электронное голосование в России

В международной практике под термином "электронное голосование" понимается применение технологии получения и подсчета голосов избирателей, а также подведения... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:30

2021-09-17T04:30

2021-09-17T04:30

политика

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россия

выборы в государственную думу

выборы в государственную думу

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В международной практике под термином "электронное голосование" понимается применение технологии получения и подсчета голосов избирателей, а также подведения итогов голосования с помощью любых электронных средств. Электронное голосование может проводиться на избирательном участке с использованием таких электронных технологий, как система оптического сканирования, автоматически считывающая информацию с бумажного бюллетеня, или система прямой записи через сенсорный экран. Самостоятельным видом электронного голосования является удаленное (дистанционное) голосование с использованием сети Интернет (интернет-голосование) или других каналов связи (например, телефонная линия).Использование при голосовании систем удаленного доступа делает факт голосования независимым от места нахождения избирателя. Это позволяет привлечь к избирательному процессу граждан, которые в силу тех или иных причин не могут принять непосредственного участия в выборах. Интернет-голосование оказывает существенное влияние на политическую активность молодых избирателей, для которых Интернет стал во многом основным источником информации и едва ли не единственным средством коммуникации. Интернет-голосование объективно расширяет возможности волеизъявления граждан, снижая риск административного воздействия на них со стороны властных структур.Российская Федерация наряду с другими странами с развитой информационно-телекоммуникационной структурой активно осваивает современные информационные технологии при организации и проведении выборов.Первым опытом использования интернет-технологий в практике отечественных выборов стал эксперимент по электронному опросу избирателей в ходе муниципальных выборов в городе Новомосковске Тульской области 12 октября 2008 года. Для проведения эксперимента использовались компакт-диски. Позитивные результаты электронного опроса явились основой для расширения деятельности ЦИК России по разработке и внедрению электронных технологий в практику российских выборов.В ходе единого дня голосования 1 марта 2009 года эксперимент по электронному опросу избирателей был проведен сразу в нескольких регионах нашей страны. В Волгоградской, и Томской областях, а также в городе Вологде для проведения электронного опроса избирателей использовались компакт-диски. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре эксперимент проводился с помощью электронных социальных карт. Во Владимирской области – с использованием мобильной связи. Москва стала первым регионом, выступившим с инициативой проведения эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму седьмого созыва 8 сентября 2019 года. Под этот эксперимент Мосгоризбирком утвердил три округа: № 1 (Зеленоград), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Центральное и Южное Чертаново). В окончательный список участников электронного голосования были включены 11 тысяч москвичей. За день до выборов все они были вычеркнуты из списков в участковых избирательных комиссиях.Голосование впервые прошло с использованием технологии блокчейна. Она обеспечила безопасность процесса и полную анонимность избирателей. Во время голосования пользователь перенаправлялся на адрес электронного бюллетеня при помощи анонимайзера. Уникальная ссылка формируется случайным образом из трех источников – личного кабинета избирателя на портале mos.ru, браузера и в защищенной сети блокчейна. Благодаря этому отследить путь бюллетеня практически невозможно. На его заполнение отводилось 15 минут.Для участия в онлайн-голосовании москвичи подавали заявку на включение в реестр электронных избирателей. При этом горожане в личном кабинет на портале mos.ru указывали паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех экспериментальных избирательных округов. Учетную запись нужно было подтвердить в любом центре "Мои документы".Явка на онлайн-выборах депутатов Мосгордумы составила 92,3% (10 396 человек).При этом в округе № 1 явка составила 92,8% зарегистрированных пользователей, в округе № 10 – 92,2%, в округе № 30 – 92%. Правовой основой электронного голосования стали закон правительства Москвы от 22 мая 2019 года и федеральный закон от 29 мая 2019 года "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва" (оба документа имеют одинаковое название). 23 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", позволяющий голосовать на выборах дистанционно и по почте. В ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ (с 25 июня по 1 июля 2020 года), сразу в двух регионах – Москве и Нижнем Новгороде – наравне с обычным было организовано электронное голосование.Для включения в реестр участников электронного голосования избирателем необходимо было направить заявку через портал Госуслуг или mos.ru с 5 июня и до 14:00 21 июня 2020 года.После подтверждения статуса участника электронного голосования, в любой из дней с 25 по 30 июня избиратель мог проголосовать на портале 2020og.ru. Для этого ему требовалось авторизоваться на портале с помощью учетной записи на Госуслугах или mos.ru. Затем перейти на страницу с голосованием и получить авторизационное СМС.По данным штаба по наблюдению за голосованием, всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек, из них 1 051 000 – жители Москвы. Итоговая явка на электронное голосование в столице превысила 93%. Итоговая явка среди избирателей Нижегородской области составила более 92%. По решению ЦИК РФ дистанционное электронное голосование проводилось на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской области. Голосование прошло в течение трех дней с 11 по 13 сентября на специализированном портале vybory.gov.ru.Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо было иметь регистрацию на территории соответствующих избирательных округов; иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги и подать соответствующее заявление. По данным ЦИК РФ, заявления на участие в нем подали свыше 31 тысячи человек, из них в Курской области 13 186 человек, в Ярославской – 18 385 человек.По данным ЦИК, явка на дистанционном электронном голосовании в Курской области составила 90,59%, в Ярославской области – 91,54%. 11 и 12 сентября 2020 года в электронном формате также проходили дополнительные выборы муниципальных депутатов в двух районах Москвы – Бабушкинском и Марьино.В выборах могли принять участие жители столицы, имеющие постоянную регистрацию на территории соответствующих избирательных округов.Для электронного голосования также требовалась полная учетная запись на портале mos.ru. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4853 человека. Согласно данным штаба, было выдано 4535 бюллетеней, принято – 4428 бюллетеней.Еще 62 человека, записавшиеся на дистанционное голосование, сделали свой выбор на классических участках. Окончательная явка на электронном голосовании составила 94,6%. С 17 по 19 сентября 2021 года в России пройдет голосование на думских и иных выборах.Согласно решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, россия, выборы в государственную думу