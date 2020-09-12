https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html

В Москве явка на онлайн-голосовании составила 93,4%

Явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве составила 93,45% на 20.00 12 сентября, следует из данных электронного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T20:25

2020-09-12T20:25

2020-09-12T21:01

алексей венедиктов (журналист)

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> составила 93,45% на 20.00 12 сентября, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.Согласно данным штаба, явка на электронное голосование по дополнительным муниципальным выборам в Москве составила 93,45%. Было выдано 4535 бюллетеней, принято - 4428 бюллетеней. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4853 человека."Это самая большая цифра явки с начала электронного голосования. Меньше было на выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордуму</a>, меньше было на поправках в конституцию", - прокомментировал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>.Он уточнил, что цифра явки - не окончательная, потому что 300 человек, которые записались в электронный реестр, но не проголосовали, могут прийти на участки 13 сентября и проголосовать бюллетенями, то есть явка участников электронного голосования может увеличиться.Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. В электронном формате они проходили 11 и 12 сентября, электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru.А 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.

https://ria.ru/20200912/vybory-1577136422.html

https://ria.ru/20200912/pamfilova-1577134251.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей венедиктов (журналист), москва, политика