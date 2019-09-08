На московских выборах поставят эксперимент

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сегодня в России проходит более шести тысяч выборов различного уровня. Москва не стала исключением — в столице определяются с депутатами городского парламента. И впервые экспериментируют с электронным голосованием.

Где пройдут выборы в Единый день голосования

В стране завершаются 58 крупных избирательных кампаний. В шестнадцати регионах предстоит определиться с губернаторами, в трех административных центрах — с мэрами, в тринадцати — сформировать заксобрания. Также в 22 городах проголосуют за местные парламенты. В том числе — в Москве.

В столице выборы организованы по мажоритарной системе. Москва разделена на 45 одномандатных округов, победитель от каждого попадет в городскую Думу.

Сколько кандидатов в Москве

Выдвижение завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 225 кандидатов, более шестидесяти претендентов получили отказ. Представителю партии "Яблоко" Сергею Митрохину удалось его обжаловать, он допущен к выборам. Девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда или сняв свою кандидатуру.

Что решает столичный парламент

Московская городская дума — однопалатный законодательный орган, работающий с 1993 года. Депутаты принимают городские законы и контролируют их исполнение. Важнейший — закон о бюджете.

Московский парламент назначает даты собственных выборов, а также выборов мэра. Заодно наполовину формирует состав Мосгоризбиркома — вторую половину назначает мэр.

Депутаты по закону имеют право на "безотлагательный прием" всеми городскими чиновниками и руководителями предприятий, прописанных или расположенных в Москве. Они также могут запрашивать информацию у мэра и чиновников (московских и федеральных), у Пенсионного фонда, фонда медстрахования и прокуратуры — если запрос "связан с их депутатской деятельностью". Ответить власти обязаны в течение 15 дней.

Столичный парламент может выразить мэру недоверие (после чего вопрос о его отставке решает президент) или большинством голосов назначить в городе голосование о его отзыве (но перед этим необходимо заручиться подписями 25 процентов москвичей).

Как проголосовать

Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Там нужно подойти к членам участковой избирательной комиссии (УИК) и показать свой паспорт. После проверки в списках избирателей выдадут бюллетень для голосования.

Если по каким-то причинам вас в списках не нашли, вы вправе предъявить паспорт и потребовать исправить недоразумение.

Бюллетень заполняют в кабине для тайного голосования. Если отметки в нескольких квадратах либо нет ни одной отметки, — бюллетень считается недействительным.

Если испортили бюллетень, можете обратиться к члену комиссии с просьбой дать новый. В этом случае в списке избирателей напротив вашей фамилии и на самом бюллетене сделают соответствующие пометки. Испорченный бюллетень незамедлительно погашается.

Можно проголосовать на дому, но только если вы по состоянию здоровья не в состоянии прийти на избирательный участок и сообщили об этом заранее. За границей за кандидатов в депутаты Мосгордумы проголосовать нельзя: избирательные участки при посольствах и консульствах России в других странах работают лишь на выборах федерального уровня.

Что за эксперимент

На этих столичных выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Под этот эксперимент Мосгоризбирком утвердил три округа: № 1 (Зеленоград), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Центральное и Южное Чертаново). В окончательный список участников электронного голосования включены 11 тысяч москвичей. За день до выборов все они были вычеркнуты из списков в участковых избирательных комиссиях. Таким образом, дважды проголосовать никто не сможет.

Когда станут известны результаты