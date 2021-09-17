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Лукашенко призвал ШОС создать альянс в области здравоохранения
Лукашенко призвал ШОС создать альянс в области здравоохранения - РИА Новости, 17.09.2021
Лукашенко призвал ШОС создать альянс в области здравоохранения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ШОС нужно создать альянс в области здравоохранения, активнее сотрудничать в производстве вакцин и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:05
2021-09-17T13:03
в мире
шос
александр лукашенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ШОС нужно создать альянс в области здравоохранения, активнее сотрудничать в производстве вакцин и лекарств."Не ослабевает угроза распространения COVID-19. Полностью поддерживаем позицию Китая о недопустимости превращения этой общечеловеческой проблемы в политический инструмент… Нам как никогда надо сплотиться и вместе работать над созданием альянса в области здравоохранения, нужно активизировать сотрудничество в сфере производства не только вакцин, но и лекарств. И не только от ковид", - сказал Лукашенко в пятницу на саммите ШОС.Он отметил, что "несмотря на то, что на деле правительства России и Китая предоставили многим гуманитарную помощь в виде вакцин, технологий их производства и средств индивидуальной защиты... оппоненты все больше манипулируют данной темой по основаниям, далеким от борьбы за здоровье населения".Президент рассказал, что благодаря сотрудничеству с партнерами, прежде всего с Россией, Белоруссия наладила у себя производство вакцины и с июля предоставляет иностранным гражданам право без визы посетить страну для вакцинации от COVID-19."Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому", - сказал Лукашенко.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731390906.html
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в мире, шос, александр лукашенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:05 17.09.2021 (обновлено: 13:03 17.09.2021)
 
Лукашенко призвал ШОС создать альянс в области здравоохранения

Лукашенко: ШОС надо как никогда сплотиться и работать над альянсом по здравоохранению

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ШОС нужно создать альянс в области здравоохранения, активнее сотрудничать в производстве вакцин и лекарств.
"Не ослабевает угроза распространения COVID-19. Полностью поддерживаем позицию Китая о недопустимости превращения этой общечеловеческой проблемы в политический инструмент… Нам как никогда надо сплотиться и вместе работать над созданием альянса в области здравоохранения, нужно активизировать сотрудничество в сфере производства не только вакцин, но и лекарств. И не только от ковид", - сказал Лукашенко в пятницу на саммите ШОС.
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Он отметил, что "несмотря на то, что на деле правительства России и Китая предоставили многим гуманитарную помощь в виде вакцин, технологий их производства и средств индивидуальной защиты... оппоненты все больше манипулируют данной темой по основаниям, далеким от борьбы за здоровье населения".
Президент рассказал, что благодаря сотрудничеству с партнерами, прежде всего с Россией, Белоруссия наладила у себя производство вакцины и с июля предоставляет иностранным гражданам право без визы посетить страну для вакцинации от COVID-19.
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"Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому", - сказал Лукашенко.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
 
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