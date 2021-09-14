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СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку

СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку - РИА Новости, 14.09.2021

СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку

Следователи на приеме выслушают жалобы жителей подмосковной деревни, где изнасиловали и убили пенсионерку, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:57

2021-09-14T10:57

2021-09-14T14:20

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи на приеме выслушают жалобы жителей подмосковной деревни, где изнасиловали и убили пенсионерку, сообщается на сайте СК РФ.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново, где произошло убийство, требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка ведомства Александру Старикову установить причины и условия, способствовавшие возникшей конфликтной ситуации в одном из поселков Подмосковья.Кроме того, Старикову поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

московская область (подмосковье)

бужаниново (деревня)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки. 2021-09-14T10:57 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), видео, бужаниново (деревня)