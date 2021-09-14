https://ria.ru/20210914/zhaloby-1749963708.html
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку - РИА Новости, 14.09.2021
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку
Следователи на приеме выслушают жалобы жителей подмосковной деревни, где изнасиловали и убили пенсионерку, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:57
2021-09-14T10:57
2021-09-14T14:20
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
бужаниново (деревня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи на приеме выслушают жалобы жителей подмосковной деревни, где изнасиловали и убили пенсионерку, сообщается на сайте СК РФ.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново, где произошло убийство, требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка ведомства Александру Старикову установить причины и условия, способствовавшие возникшей конфликтной ситуации в одном из поселков Подмосковья.Кроме того, Старикову поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
московская область (подмосковье)
бужаниново (деревня)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
2021-09-14T10:57
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), видео, бужаниново (деревня)
10:57 14.09.2021 (обновлено: 14:20 14.09.2021)
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей Бужаниново, где изнасиловали и убили пенсионерку