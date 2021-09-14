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СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку - РИА Новости, 14.09.2021
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку
Следователи на приеме выслушают жалобы жителей подмосковной деревни, где изнасиловали и убили пенсионерку, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:57
2021-09-14T14:20
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи на приеме выслушают жалобы жителей подмосковной деревни, где изнасиловали и убили пенсионерку, сообщается на сайте СК РФ.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново, где произошло убийство, требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка ведомства Александру Старикову установить причины и условия, способствовавшие возникшей конфликтной ситуации в одном из поселков Подмосковья.Кроме того, Старикову поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки.Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
московская область (подмосковье)
бужаниново (деревня)
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), видео, бужаниново (деревня)
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи на приеме выслушают жалобы жителей подмосковной деревни, где изнасиловали и убили пенсионерку, сообщается на сайте СК РФ.
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10:57 14.09.2021 (обновлено: 14:20 14.09.2021)
 
СК выслушает жалобы на мигрантов жителей деревни, где убили пенсионерку

СК выслушает жалобы на мигрантов жителей Бужаниново, где изнасиловали и убили пенсионерку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи на приеме выслушают жалобы жителей подмосковной деревни, где изнасиловали и убили пенсионерку, сообщается на сайте СК РФ.
СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново, где произошло убийство, требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка ведомства Александру Старикову установить причины и условия, способствовавшие возникшей конфликтной ситуации в одном из поселков Подмосковья.
"Руководителю регионального подразделения поручено организовать прием местных жителей, внимательно выслушать их жалобы, принять имеющиеся заявления и при наличии оснований процессуально проверить все доводы", - говорится в сообщении.
Кроме того, Старикову поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Бужаниново (деревня)
 
 
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