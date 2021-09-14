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Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки
Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки - РИА Новости, 14.09.2021
Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки
Двух мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье, сообщил СК. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:37
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происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Двух мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье, сообщил СК.Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли накануне в районе Бужаниново под Сергиевым Посадом. Оно лежало в лесу недалеко от железной дороги.По горячим следам полиция задержала двух уроженцев Таджикистана. Как рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, они работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили. У мужчин уже взяли биологические образцы, назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, скорее всего это будет содержание под стражей. Также СК проверит, законно ли задержанные находились в стране.Сейчас на месте происшествия работают эксперты, следователи допрашивают свидетелей. Случившееся вызвало возмущение местного населения. Вчера вечером по оценкам разных СМИ от 200 до 300 жителей Бужаниново пришли к общежитию, где живут гастарбайтеры, с требованием закрыть его. В митинге участвовал и сын убитой. Полиция взяла здание под охрану, власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже появилась информация, что общежитие закроют.Подмосковный губернатор Андрей Воробьев отметил, что в области к мигрантам относятся с пониманием, но любые преступления будут жестко пресекаться. В ближайшие дни сотрудники МВД проверят все "вызывающие беспокойство" места.
московская область (подмосковье)
бужаниново (деревня)
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), видео, бужаниново (деревня)
Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Двух мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье, сообщил СК.
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09:37 14.09.2021 (обновлено: 14:20 14.09.2021)
 
Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Двух мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

© Фото : ГСУ СК по Московской области Обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Московской области
Обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : ГСУ СК по Московской области
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Двух мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье, сообщил СК.
Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли накануне в районе Бужаниново под Сергиевым Посадом. Оно лежало в лесу недалеко от железной дороги.
По горячим следам полиция задержала двух уроженцев Таджикистана. Как рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, они работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили.
У мужчин уже взяли биологические образцы, назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, скорее всего это будет содержание под стражей. Также СК проверит, законно ли задержанные находились в стране.
Сейчас на месте происшествия работают эксперты, следователи допрашивают свидетелей.
Случившееся вызвало возмущение местного населения. Вчера вечером по оценкам разных СМИ от 200 до 300 жителей Бужаниново пришли к общежитию, где живут гастарбайтеры, с требованием закрыть его. В митинге участвовал и сын убитой.
Полиция взяла здание под охрану, власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже появилась информация, что общежитие закроют.
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев отметил, что в области к мигрантам относятся с пониманием, но любые преступления будут жестко пресекаться. В ближайшие дни сотрудники МВД проверят все "вызывающие беспокойство" места.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Бужаниново (деревня)
 
 
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