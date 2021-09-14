https://ria.ru/20210914/obvinenie-1749951882.html

Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки - РИА Новости, 14.09.2021

Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Двух мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье, сообщил СК. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:37

2021-09-14T09:37

2021-09-14T14:20

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Двух мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье, сообщил СК.Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли накануне в районе Бужаниново под Сергиевым Посадом. Оно лежало в лесу недалеко от железной дороги.По горячим следам полиция задержала двух уроженцев Таджикистана. Как рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, они работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили. У мужчин уже взяли биологические образцы, назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, скорее всего это будет содержание под стражей. Также СК проверит, законно ли задержанные находились в стране.Сейчас на месте происшествия работают эксперты, следователи допрашивают свидетелей. Случившееся вызвало возмущение местного населения. Вчера вечером по оценкам разных СМИ от 200 до 300 жителей Бужаниново пришли к общежитию, где живут гастарбайтеры, с требованием закрыть его. В митинге участвовал и сын убитой. Полиция взяла здание под охрану, власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже появилась информация, что общежитие закроют.Подмосковный губернатор Андрей Воробьев отметил, что в области к мигрантам относятся с пониманием, но любые преступления будут жестко пресекаться. В ближайшие дни сотрудники МВД проверят все "вызывающие беспокойство" места.

московская область (подмосковье)

бужаниново (деревня)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки. 2021-09-14T09:37 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), видео, бужаниново (деревня)