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В Подмосковье задержали двух мигрантов по делу об убийстве пенсионерки
В Подмосковье задержали двух мигрантов по делу об убийстве пенсионерки - РИА Новости, 14.09.2021
В Подмосковье задержали двух мигрантов по делу об убийстве пенсионерки
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранцев, подозреваемых в убийстве и изнасиловании в лесу пенсионерки, сообщила РИА... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T00:09
2021-09-14T04:48
происшествия
сергиев посад
москва
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранцев, подозреваемых в убийстве и изнасиловании в лесу пенсионерки, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.По данным следствия, 13 сентября в лесу в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти.По ее словам, сейчас с подозреваемыми работает следователь. Как сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, речь идет о двух гражданах Таджикистана, которые жили и работали на строительстве частного дома.Кроме того, добавила собеседница агентства, сотрудники правоохранительных органов намерены проверить законность нахождения подозреваемых на территории страны, а также дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в России.Врадий подчеркнула, что во время расследования также изучат информацию СМИ о причастности подозреваемых к другим преступлениям.Помимо этого, местная жительница рассказала РИА Новости, что люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки."Сейчас на улице находится около 200 человек, люди ждут, пока приедет руководство компании (в которой предположительно работали задержанные — Прим. ред.)", — отметила собеседница агентства.По ее словам, звучали и слова о выселении мигрантов из близлежащего общежития.Также, добавила собеседница, на месте присутствует полиция. Официальными комментариями правоохранительных органов по поводу выхода людей на улицу РИА Новости не располагает.За ситуацией в деревне следит подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.Впоследствии, после разговора с властями, местные жители разошлись по домам.Токарев заявил, что власти потребуют закрыть общежитие мигрантов в Бужаниново."Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", — заключил он.
https://ria.ru/20210913/mavridi-1749929534.html
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происшествия, сергиев посад, москва, ольга врадий, россия
00:09 14.09.2021 (обновлено: 04:48 14.09.2021)
 
В Подмосковье задержали двух мигрантов по делу об убийстве пенсионерки

В Подмосковье задержали двух мигрантов по делу об изнасиловании и убийстве пенсионерки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранцев, подозреваемых в убийстве и изнасиловании в лесу пенсионерки, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
По данным следствия, 13 сентября в лесу в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти.

"По "горячим следам" удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения", — отметила Врадий.

По ее словам, сейчас с подозреваемыми работает следователь. Как сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, речь идет о двух гражданах Таджикистана, которые жили и работали на строительстве частного дома.
Кроме того, добавила собеседница агентства, сотрудники правоохранительных органов намерены проверить законность нахождения подозреваемых на территории страны, а также дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в России.
Врадий подчеркнула, что во время расследования также изучат информацию СМИ о причастности подозреваемых к другим преступлениям.
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Помимо этого, местная жительница рассказала РИА Новости, что люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
"Сейчас на улице находится около 200 человек, люди ждут, пока приедет руководство компании (в которой предположительно работали задержанные — Прим. ред.)", — отметила собеседница агентства.
По ее словам, звучали и слова о выселении мигрантов из близлежащего общежития.
Также, добавила собеседница, на месте присутствует полиция. Официальными комментариями правоохранительных органов по поводу выхода людей на улицу РИА Новости не располагает.
За ситуацией в деревне следит подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова.
Впоследствии, после разговора с властями, местные жители разошлись по домам.
Токарев заявил, что власти потребуют закрыть общежитие мигрантов в Бужаниново.
"Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", — заключил он.
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