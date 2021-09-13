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Шоубиз
https://ria.ru/20210913/gudkov-1749893147.html
Гудков рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках
Гудков рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках - РИА Новости, 13.09.2021
Гудков рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках
Шоумен Александр Гудков в YouTube-подкасте "Папа, закрой дверь" рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках. Этими же вопросами раньше донимали сестру... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:21
2021-09-13T17:21
шоубиз
дети
квн
знаменитости
александр гудков
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Шоумен Александр Гудков в YouTube-подкасте "Папа, закрой дверь" рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках. Этими же вопросами раньше донимали сестру комика.Ведущая Соня Шац поддержала комика и отметила, что скорее всего требования общества к рождению детей будут постепенно смещаться.Александр добавил, что очень хочет детей и надеется, что ориентировочно через пару лет они появятся.Гудков стал известен благодаря КВН, однако ранее он заявил о смерти этого телепроекта.
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дети, квн, знаменитости, александр гудков
17:21 13.09.2021
 

Гудков рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках

© LABELSMART/YouTubeКадр интервью Саши Гудкова в программе "Михаил & Соня Шац: "ПАПА, ЗАКРОЙ ДВЕРЬ""
Кадр интервью Саши Гудкова в программе Михаил & Соня Шац: ПАПА, ЗАКРОЙ ДВЕРЬ
© LABELSMART/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Шоумен Александр Гудков в YouTube-подкасте "Папа, закрой дверь" рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках. Этими же вопросами раньше донимали сестру комика.

"Мама часто говорит: "С сестрой я уже смирилась, но ты-то что? Я уже вижу, как через два года мы будем ходить вместе по парку. Есть такая семейка полоумных у нас, она по городу ходит, вот мы такие же будем с котами. Я смирилась, вы не вытянете. У вас уже и сил нет, вы еле дышите", – с юмором рассказал Гудков.

Ведущая Соня Шац поддержала комика и отметила, что скорее всего требования общества к рождению детей будут постепенно смещаться.
Александр добавил, что очень хочет детей и надеется, что ориентировочно через пару лет они появятся.
Гудков стал известен благодаря КВН, однако ранее он заявил о смерти этого телепроекта.
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