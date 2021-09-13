https://ria.ru/20210913/gudkov-1749893147.html
Гудков рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках
Гудков рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках - РИА Новости, 13.09.2021
Гудков рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках
Шоумен Александр Гудков в YouTube-подкасте "Папа, закрой дверь" рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках. Этими же вопросами раньше донимали сестру... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:21
2021-09-13T17:21
2021-09-13T17:21
шоубиз
дети
квн
знаменитости
александр гудков
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Шоумен Александр Гудков в YouTube-подкасте "Папа, закрой дверь" рассказал о постоянной просьбе своей матери о внуках. Этими же вопросами раньше донимали сестру комика.Ведущая Соня Шац поддержала комика и отметила, что скорее всего требования общества к рождению детей будут постепенно смещаться.Александр добавил, что очень хочет детей и надеется, что ориентировочно через пару лет они появятся.Гудков стал известен благодаря КВН, однако ранее он заявил о смерти этого телепроекта.
https://ria.ru/20210115/gudkov-1593182946.html
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дети, квн, знаменитости, александр гудков