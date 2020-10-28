https://ria.ru/20201028/kvn-1581947816.html
Александр Гудков заявил о "смерти КВН"
Комик Александр Гудков рассказал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" о "смерти" телепроекта КВН, участником которого он раньше был. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:57
2020-10-28T15:57
2020-10-28T17:06
шоубиз
софико шеварднадзе
александр гудков
квн
youtube
блогер
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Комик <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gudkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гудков</a> рассказал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" о "смерти" телепроекта <a href="http://ria.ru/organization_KVN_2/" target="_blank" data-auto="true">КВН</a>, участником которого он раньше был. "Дело в том, что мы выступали в переходное время, когда <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> еще не стал королем всего, <…> шутка могла жить месяцами, полгода. А сейчас — три секунды, мгновенно — шутка, перешутка, мем, ответная реакция. <…> КВН, конечно, умер", — сказал он.Гудков также подчеркнул, что проблемой шоу является количество выпусков. По его мнению, шутки успевают стать неактуальными за период между съемками и выходом передачи на телевидении."Сейчас ребята снимают, покажут это через месяц, и это уже старо. Выглядит так, как будто молодые старички выступают", — подытожил он.По словам комика, формат передачи не подходит под современное информационное поле, так как в нынешней ситуации материал необходимо немедленно выкладывать в интернет, а старые наработки невозможно показывать на экране.
https://ria.ru/20200926/imidzh-1577820093.html
https://ria.ru/20201027/youtube-1581713899.html
Константин Имярек
КВН умер не поэтому. 1. Маслякова слишком много. 2. Шутки сиюминутные, понятные большей частью студентам. 3. Шутки слишком верноподданические. 4. Чересчур громоздкая структура получилась с этой АМиК...
107
psva
Гудков прав. Смотреть там нечего. Это бизнес на недвижимости отца и сына.
95
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софико шеварднадзе, александр гудков, квн, youtube, блогер, общество