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Шоубиз
https://ria.ru/20201028/kvn-1581947816.html
Александр Гудков заявил о "смерти КВН"
Комик Александр Гудков рассказал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" о "смерти" телепроекта КВН, участником которого он раньше был. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:57
2020-10-28T17:06
шоубиз
софико шеварднадзе
александр гудков
квн
youtube
блогер
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Комик <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gudkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гудков</a> рассказал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" о "смерти" телепроекта <a href="http://ria.ru/organization_KVN_2/" target="_blank" data-auto="true">КВН</a>, участником которого он раньше был. "Дело в том, что мы выступали в переходное время, когда <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> еще не стал королем всего, &lt;…&gt; шутка могла жить месяцами, полгода. А сейчас — три секунды, мгновенно — шутка, перешутка, мем, ответная реакция. &lt;…&gt; КВН, конечно, умер", — сказал он.Гудков также подчеркнул, что проблемой шоу является количество выпусков. По его мнению, шутки успевают стать неактуальными за период между съемками и выходом передачи на телевидении."Сейчас ребята снимают, покажут это через месяц, и это уже старо. Выглядит так, как будто молодые старички выступают", — подытожил он.По словам комика, формат передачи не подходит под современное информационное поле, так как в нынешней ситуации материал необходимо немедленно выкладывать в интернет, а старые наработки невозможно показывать на экране.
https://ria.ru/20200926/imidzh-1577820093.html
https://ria.ru/20201027/youtube-1581713899.html
КВН умер не поэтому. 1. Маслякова слишком много. 2. Шутки сиюминутные, понятные большей частью студентам. 3. Шутки слишком верноподданические. 4. Чересчур громоздкая структура получилась с этой АМиК...
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Гудков прав. Смотреть там нечего. Это бизнес на недвижимости отца и сына.
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РИА Новости
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софико шеварднадзе, александр гудков, квн, youtube, блогер, общество

Александр Гудков заявил о "смерти КВН"

15:57 28.10.2020 (обновлено: 17:06 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Александр Гудков
Телеведущий Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Комик Александр Гудков рассказал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" о "смерти" телепроекта КВН, участником которого он раньше был.
"Дело в том, что мы выступали в переходное время, когда YouTube еще не стал королем всего, <…> шутка могла жить месяцами, полгода. А сейчас — три секунды, мгновенно — шутка, перешутка, мем, ответная реакция. <…> КВН, конечно, умер", — сказал он.
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Гудков также подчеркнул, что проблемой шоу является количество выпусков. По его мнению, шутки успевают стать неактуальными за период между съемками и выходом передачи на телевидении.
"Сейчас ребята снимают, покажут это через месяц, и это уже старо. Выглядит так, как будто молодые старички выступают", — подытожил он.
По словам комика, формат передачи не подходит под современное информационное поле, так как в нынешней ситуации материал необходимо немедленно выкладывать в интернет, а старые наработки невозможно показывать на экране.
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ШоубизСофико ШеварднадзеАлександр ГудковКВНYouTubeБлогерОбщество
 
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