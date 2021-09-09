https://ria.ru/20210909/shos-1749274706.html

"Ъ": Иран станет членом ШОС

"Ъ": Иран станет членом ШОС - РИА Новости, 09.09.2021

"Ъ": Иран станет членом ШОС

Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о начале процедуры включения в ШОС объявят на предстоящем саммите в Таджикистане, сообщает... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T02:24

2021-09-09T02:24

2021-09-09T05:59

в мире

армения

азербайджан

махмуд ахмадинежад

шос

леван джагарян

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о начале процедуры включения в ШОС объявят на предстоящем саммите в Таджикистане, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Саммит ШОС состоится в Душанбе 16-17 сентября. На данный момент членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан."Вскоре участников объединения станет девять. На предстоящем саммите в Душанбе главы государств... должны объявить о начале приема в свои ряды Ирана", - сообщается в статье.Отмечается, что процесс присоединения к ШОС при этом может занять еще некоторое время.Посол России в Иране Леван Джагарян ранее заявил РИА Новости, что Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в ШОС, так как у России и Ирана "близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции".Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. Девятого июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Иран подал заявку на вступление в организацию в 2008 году. До сих пор сохраняется неопределённость по вопросу его присоединения к ШОС. Основной причиной столь долгого рассмотрения заявки Ирана стало развитие ядерной программы Тегераном при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 годы), а также последовавшие в ответ международные санкции. Но даже в 2015 году, когда была заключена ядерная сделка с Ираном, процесс вступления Ирана в ШОС не ускорился, а в 2018 году даже усугубился из-за выхода США из сделки и ее развала. Санкции в отношении Ирана были восстановлены, а Тегеран в свою очередь вернулся к постепенному отказу от пунктов соглашения и приступил к увлечению обогащению урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд.

https://ria.ru/20210904/memorandum-1748655897.html

https://ria.ru/20210904/svyazi-1748656487.html

армения

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, махмуд ахмадинежад, шос, леван джагарян, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия