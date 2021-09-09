Овощ с "отрицательной калорийностью": польза и вред огурцов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Огурцы — это овощ, который популярен во всем мире. Какую пользу и вред они несут организму человека, как влияет их употребление на здоровье мужчин и женщин, какие оригинальные блюда можно приготовить из свежих и консервированных огурцов — в статье РИА Новости.

Огурцы

Применение этой овощных культуры, одной из древнейших в мире и одной из самых любимых в России , отнюдь не ограничивается засолкой и салатами. Огурец, представитель семейства тыквенных, на 95 процентов состоящий из воды, более полезен, чем о нем принято думать.

Сорта

Сорта этой овощной культуры делятся на две большие группы: предназначенные для засолки и салатные. Первые обладают более тонкой кожурой, меньшим количеством семечек и скромными размерами. Вторые отличаются большей урожайностью, плотной темно-зеленой кожицей, могут вырастать впечатляюще большими и содержат кукурбитацин (вещество, отвечающее за горький вкус), которого лишены засолочные виды.

Кроме того, огурцы могут быть опыляемыми, самоопыляемыми, партенокарпическими. Опыляемые — растения с мужскими и женскими цветами. Они не подходят для посадки в теплицу, так как как им требуется помощь насекомых в размножении.

Наиболее популярные сорта:

— "Изобильный" . Урожайный сорт с небольшими плодами (весом до 100 г) и невысокими кустами, требователен к теплу. С одного квадратного метра можно получить около 6 кг огурцов.

. Урожайный сорт с небольшими плодами (весом до 100 г) и невысокими кустами, требователен к теплу. С одного квадратного метра можно получить около 6 кг огурцов. — "Авангард" . Раннеспелая разновидность с ветвистыми кустами, огурцы с крупными бугорками редко весят более 150 г, не горчат, подходят и в салаты, и для засолки.

. Раннеспелая разновидность с ветвистыми кустами, огурцы с крупными бугорками редко весят более 150 г, не горчат, подходят и в салаты, и для засолки. — "Абруззе" . Плоды длинные, осветленные, без бугорков, с продольными бороздами. Сорт относится к среднеспелым, кусты с хорошо развитыми боковыми побегами и яркими мясистыми листьями. При должном уходе с одного квадратного метра можно получить 10 кг огурцов.

. Плоды длинные, осветленные, без бугорков, с продольными бороздами. Сорт относится к среднеспелым, кусты с хорошо развитыми боковыми побегами и яркими мясистыми листьями. При должном уходе с одного квадратного метра можно получить 10 кг огурцов. — "F1 ТСХА-2693" имеет большие плоды весом до 250 г и высокую урожайность (до 28 кг с одного квадратного метра). Огурцы этого сорта с крупными бугорками с белыми шипами хороши в свежем и маринованном виде. Кусты невысокие с большим количеством женских цветов.

Эти популярные сорта опыляемых огурцов устойчивы к основным видам болезней.

У самоопыляемых все цветки с пестиками и тычинками, поэтому, специального опыления им не нужно. Такие огурцы можно высаживать как в открытый грунт, так и в парник.

Партенокарпическим сортам не нужна пыльца для того, чтобы образовались плоды. У огурцов этой группы семена либо отсутствуют совсем, либо не содержат зародышей и непригодны к посадке. Такие растения предназначены для теплиц, так как из-за случайного опыления могут вырасти крючковатыми и мелкими.

Существуют также гибриды, выведенные в результате скрещивания разных видов. Они устойчивы к заболеваниям, перепадам температур, дают более высокий урожай.

Примеры самоопыляемых партенокарпических сортов:

— "Марьина роща" . Небольшие изогнутые плоды с бугорками, белым опушением и зеленой плотной кожурой. Достаточно высокоурожайный сорт (до 12 кг на "квадрат"), удобен в транспортировке, созревает на сороковой день после посадки.

. Небольшие изогнутые плоды с бугорками, белым опушением и зеленой плотной кожурой. Достаточно высокоурожайный сорт (до 12 кг на "квадрат"), удобен в транспортировке, созревает на сороковой день после посадки. — "Апрельский" . Огурцы большие (весом до 250 г), с плотной темно-зеленой кожурой, созревают уже в начале июня. Растение устойчиво к заморозкам и засухе.

. Огурцы большие (весом до 250 г), с плотной темно-зеленой кожурой, созревают уже в начале июня. Растение устойчиво к заморозкам и засухе. — "Городской огурчик" . Раннеспелый, устойчивый к длительному хранению и транспортировке универсальный сорт, выращиваемый в открытом грунте и теплицах. Растение обильно ветвится, плоды вырастают не более 12 см по шесть-семь на один побег.

. Раннеспелый, устойчивый к длительному хранению и транспортировке универсальный сорт, выращиваемый в открытом грунте и теплицах. Растение обильно ветвится, плоды вырастают не более 12 см по шесть-семь на один побег. — "Королек". Его длинные большие огурцы идеальны для нарезки в салат, плодовит (до 20 кг с квадратного метра), раннеспелый.

История продукта

Огурец родом из Индии, где его стали выращивать более 3 тысяч лет назад. В Древнем Египте был обычным блюдом. Местные жители также пили "огуречную воду" — слабоалкогольный напиток. Ученые обнаружили его рецепт: в спелых плодах вырезали отверстие, разминали внутренности палкой. Затем дыру затыкали и закапывали овощ в землю на несколько дней.

Это растение культивировали древние греки. Римляне подавали плоды сырыми или отварными, в масле, уксусе и меде. Император Тиберий требовал ежедневного присутствия огурцов на своем столе, поэтому его садовники придумали легко перемещаемые конструкции для выращивания. Позже римляне создали прототип современных теплиц со слюдяными стеклами.

Огурцы выращивали в садах Карла Великого в Италии в 8-9 веках. Далее растение распространилось по Западной Европе и во время правления короля Генриха VIII попало в Англию . Его первая жена Екатерина Арагонская любила салаты из этой овощной культуры.

Во время эпохи Великих географических открытий продолжилось триумфальное шествие огурца по миру. Христофор Колумб привез семена растения на Гаити в 1494 году, откуда испанские поселенцы распространили его по всему Новому Свету.

В 2010 году мировое производство огурцов составило 57,5 ​​млн тонн, при этом большая часть его приходилась на Китай (40,7 млн ​​тонн).

Польза огурцов

Огурцы — хороший источник фитонутриентов (растительных биологически активных веществ), таких как флавоноиды, лигнаны и тритерпены, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными свойствами. Кожура и семена — самые питательные части, содержащие клетчатку, бета-каротин, кальций и т.д.

Химический состав и калорийность

Растение является источником витаминов и минералов. Из-за низкой калорийности овощ приветствуется в диетическом питании.

Минералы на 100 г продукта: Минералы Количество K (калий) 147 мг P (фосфор) 24 мг Ca (кальций) 16 мг Mg (магний) 13 мг Na (натрий) 2 мг Fe (железо) 0,28 мг Zn (цинк) 0,2 мг Mn (марганец) 0,079 мг Cu (медь) 0,041 мг

Витамины на 100 г продукта: Витамины Количество B4 6 мг C 2,8 мг B5 0,259 мг B3 0,098 мг B6 0,04 мг B2 0,033 мг E 0,03 мг B1 B1 K 16,4 мкг B9 7 мкг

КБЖУ (на 100 г): Калорийность Углеводы Жир Белок 15 ккал 3,63 г 0,11 г 0,65 г

Лечебные свойства

Ирина Кононенко, нутрициолог, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf рассказала РИА Новости: "Огурец обладает потенциальной антидиабетической, гиполипидемической и антиоксидантной активностью, оказывает очищающее действие на организм. Свежий огуречный сок действует успокаивающе при раздражении и уменьшает отеки, облегчает боль при солнечных ожогах.

Плоды имеют общеукрепляющий эффект. Из огурца было выделено несколько биологически активных соединений, включая кукумегастигманы I и II, кукумерин А и В, апигенин, обладающий противовоспалительными, антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами."

Лечебные свойства огурца:

— Овощ борется с обезвоживанием. Содержание жидкости в организме меньше необходимого приводит к обезвоживанию, в результате человек становится восприимчивым к заболеваниям. Включение в ежедневный рацион огурцов, на 95% состоящих из воды, восполняет потерю жидкости, обеспечивая увлажнение.

Овощ борется с обезвоживанием. Содержание жидкости в организме меньше необходимого приводит к обезвоживанию, в результате человек становится восприимчивым к заболеваниям. Включение в ежедневный рацион огурцов, на 95% состоящих из воды, восполняет потерю жидкости, обеспечивая увлажнение. — Источник клетчатки. Огурец считается хорошим источником пищевых волокон, которые помогают организму нормально функционировать. Сочетание клетчатки и воды помогает наладить перистальтику кишечника и предотвратить запор. Диетологи советуют диабетикам регулярно употреблять огурцы, так как это помогает поджелудочной железе вырабатывать нужное количество инсулина.

Источник клетчатки. Огурец считается хорошим источником пищевых волокон, которые помогают организму нормально функционировать. Сочетание клетчатки и воды помогает наладить перистальтику кишечника и предотвратить запор. Диетологи советуют диабетикам регулярно употреблять огурцы, так как это помогает поджелудочной железе вырабатывать нужное количество инсулина. — Способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. Огурцы также являются источником легкоусваиваемого кальция, необходимого для здоровья костей.

Способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. Огурцы также являются источником легкоусваиваемого кальция, необходимого для здоровья костей. — Витамин С снижает интенсивность хронических воспалительных процессов в организме человека, помогает сердечно-сосудистой системе. Антиоксиданты стимулируют иммунный ответ.

Витамин С снижает интенсивность хронических воспалительных процессов в организме человека, помогает сердечно-сосудистой системе. Антиоксиданты стимулируют иммунный ответ. — Улучшает состояние волос. Минералы, содержащиеся в огурце, ускоряют рост шевелюры, помогают ей стать мягкой, снижают ломкость.

Улучшает состояние волос. Минералы, содержащиеся в огурце, ускоряют рост шевелюры, помогают ей стать мягкой, снижают ломкость. — Положительно действует на здоровье почек. Достаточное употребление огурцов позволяет бороться с дегидратацией, выводить токсины и песок из почек и мочевого пузыря. Зеленый овощ также играет важную роль в регулировании уровня мочевой кислоты в организме.

Положительно действует на здоровье почек. Достаточное употребление огурцов позволяет бороться с дегидратацией, выводить токсины и песок из почек и мочевого пузыря. Зеленый овощ также играет важную роль в регулировании уровня мочевой кислоты в организме. — Магний, содержащийся в огурце, помогает контролировать кровяное давление и укрепляет иммунную систему.

Магний, содержащийся в огурце, помогает контролировать кровяное давление и укрепляет иммунную систему. — Регулярное употребление продукта благотворно действует на кожу, восстанавливая водный баланс и осветляя пигментные пятна.

Регулярное употребление продукта благотворно действует на кожу, восстанавливая водный баланс и осветляя пигментные пятна. — Большое количество флавоноидов, дубильных веществ, антиоксидантов сдерживает появление свободных радикалов в организме.

Вред огурцов

Чрезмерное употребление этой овощной культуры может оказать обратный эффект:

— Кукурбитацины и тетрациклические тритерпеноиды, придающие горький вкус плодам, способны вызвать ощущение тревоги и беспокойства.

Кукурбитацины и тетрациклические тритерпеноиды, придающие горький вкус плодам, способны вызвать ощущение тревоги и беспокойства. — Аминокислота кукурбитин, присутствующая в семенах огурца, обладает мягким мочегонным действием. В большом количестве она может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса.

Аминокислота кукурбитин, присутствующая в семенах огурца, обладает мягким мочегонным действием. В большом количестве она может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса. — Переизбыток витамина С вызывает рост и распространение свободных радикалов.

Переизбыток витамина С вызывает рост и распространение свободных радикалов. — Гиперкалиемия — это заболевание, которое возникает из-за высокого содержания калия в организме. Первоначально это приводит к вздутию живота, спазмам и появлению газов в кишечнике. Состояние со временем ухудшается, препятствуя работе почек. Огурцы содержат достаточно большое количество калия.

Гиперкалиемия — это заболевание, которое возникает из-за высокого содержания калия в организме. Первоначально это приводит к вздутию живота, спазмам и появлению газов в кишечнике. Состояние со временем ухудшается, препятствуя работе почек. Огурцы содержат достаточно большое количество калия. — Кукурбитацин может отрицательно подействовать на людей с чувствительным пищеварением и привести к расстройству желудка, несварению, метеоризму.

Чтобы избежать побочных эффектов, необходимо включать в рацион умеренное количество продукта.

Ирина Кононенко также предупреждает, что опасность для здоровья представляют нитраты и пестициды, которые могут содержаться в огурцах. По этой причине стоит обрезать у овоща кончики и снимать кожуру, так как там скапливается больше всего вредных веществ. Но это касается только тех плодов, которые выращиваются не в сезон.

"Кроме того, соленые и маринованные овощи не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеваниями печени, атеросклерозом, гипертонией, ожирением", — отметила эксперт.

Где используется

Спектр использования огурцов широк — от народной медицины до кулинарии.

В медицине

Исторические записи показывают, что в традиционных культурах огурцы (не только плоды, но и семена, листья, стебли и цветы) ценились как лекарство и использовались в той или иной форме для лечения многих болезней.

По сей день народная медицина широко применяет полезные свойства огурцов. Например, кашель рекомендуется лечить соком из этого овоща, смешанным с медом, а отвар из цветов и листьев советуют пить при малярии.

Огуречные побеги знахари используют во врачевании маточных и кишечных кровотечений.

Так как это не фармакопейное растение, в официальной медицине оно не присутствует.

В диетологии

Огурцы от природы содержат мало калорий, углеводов, натрия и жиров, холестерин в зеленом овоще отсутствует вообще. В 100 граммах плодов всего 15 ккал.

Употребление в пищу одного плода средних размеров в день наладит работу пищеварительной системы, поможет очистить организм от шлаков и токсинов. Присутствие в составе тартроновой кислоты помешает образовываться лишнему жиру. Принято считать, что огурцы относятся к продуктам, обладающим "отрицательной калорийностью", то есть таким, на переваривание которых тратится больше энергии, чем поступает калорий от них.

В кулинарии

Эта овощная культура хороша как в самостоятельном виде, так и в сочетании с другими ингредиентами. Свежие плоды используются в салатах, их маринуют, засаливают, жарят, добавляют в супы, освежающие напитки, бутерброды, тосты, йогурты и многое другое.

Сочетание с другими продуктами

Зеленый овощ сочетается абсолютно со всеми продуктами, особенно, с мясом, так как помогает усвоению белка.

Напитки из огурцов

Из овоща получаются вкусные освежающие напитки. Особенно он хорош в смузи, так как содержит много воды.

Сливочный смузи с ананасом и огурцом Категория Напиток Кухня Европейская Сложность Средне Ингредиенты 0,1 л мелко нарезанный огурец 0,2 л нарезанный на кубики ананас 1 шт. большой спелый банан 0,05 л светлое кокосовое молоко 0,1 л фильтрованная вода 1 шт. средний лайм 5 г цедра лайма 0,03 л сок лайма Приготовление 1 Смешать в блендере до образования пюре. 2 Добавить 3-4 кубика льда.

Алкогольный коктейль с огурцом Категория Напиток Кухня Европейская Сложность Легко Ингредиенты 180 г текила 0,5 шт. халапеньо 450 г очищенные, крупно нарезанные огурцы 0,200 л свежевыжатый апельсиновый сок 0,050 л сок лайма 2 г соль по вкусу свежая мята Приготовление 1 Добавить в текилу острый перец халапеньо, дать настояться 1 час, процедить. 2 Смешать огурцы, апельсиновый и лаймовый сок, соль в блендере до однородной массы, добавить в текилу. 3 Разделить на четыре стакана и украсить листьями мяты.

В косметологии

Благодаря своим охлаждающим, противовоспалительным, противоотечным свойствам, огурец является неотъемлемой частью средств по уходу за кожей.

Он эффективен против солнечных ожогов, снимает отеки вокруг глаз, увлажняет, борется с прыщами и другими высыпаниями, отбеливает пигментные пятна, насыщает эпидермис витаминами и антиоксидантами.

Косметологи советуют каждое утро умываться огуречной водой, чтобы кожа была увлажнена и здорова. Для этого нужно добавить нарезанный огурец в очищенную воду и хранить кувшин в холодильнике.

Как выбирать

При покупке овоща необходимо обратить внимание на его внешний вид. Кожица должна быть однородного насыщенного зеленого цвета. Огурец нужно брать твердый, без изъянов, гнили, желтых пятен, которые появляются у перезрелых плодов. Вялость указывает на долгое хранение. В слишком больших огурцах чаще всего много семян и они менее хрустящие.

Как хранить

Овощ можно хранить в холодильнике, в морозильной камере или при комнатной температуре.

В холодильнике

Огурцы нужно тщательно вымыть, просушить, завернуть в бумажное или тканевое полотенце и уложить в пакет (не закрывая его). Подготовленные таким образом плоды хранятся максимум две недели. Не стоит держать рядом с огурцами бананы, помидоры и дыни, так как они выделяют этиленовый газ, от которого зеленые овощи быстро портятся. Кроме того, огурцы склонны к переохлаждению, температура хранения не должна быть ниже 10°С. В том случае, если необходимо сохранить часть плода, надрез лучше обернуть пищевой пленкой.

В морозильнике

Если овощ будет использоваться в косметических целях или для приготовления напитков, его можно заморозить в морозильной камере, подготовив к хранению так же, как и для холодильника.

При комнатной температуре

Пока они хранятся вдали от фруктов и овощей, производящих этилен, огурцы хорошо себя чувствуют и при комнатной температуре. Лучше держать их подальше от прямых солнечных лучей, обернув полотенцем и положив в открытый пакет.

Как правильно есть

Употреблять огурцы в пищу можно с кожурой или без нее. Если с кожицей плод горчит или ее трудно переваривать желудку, овощ очищают. Но следует помнить, что именно в оболочке содержатся витамины и клетчатка, приносящие пользу организму.

"В сезон лучше есть огурцы с кожурой, потому что она содержит органическое соединение кукурбитацин, которое помогает нашему организму уничтожать атипичные клетки — те, что со временем могут привести к образованию злокачественной опухоли", — предупреждает Ирина Кононенко.

Популярные блюда из огурцов

Блюд, включающих в себя огурцы, очень много. Эту овощную культуру употребляют в свежем, соленом, маринованном, вареном, жареном виде и прочее.

Вареные и жареные огурцы в нашей стране не популярны, однако, за рубежом огромное количество рецептов посвящены именно таким блюдам.

Овощ фаршируют морепродуктами, обжаривают с мясным фаршем, тушат, подают в качестве гарнира.

Жареные огурцы Ингредиенты 400 г огурцы 5 г соль 5 г чеснок измельченный по вкусу зеленый лук по вкусу 5 г кунжутное масло 3 г семя кунжута 2 ст. л. масло для жарки Приготовление 1 Огурцы нарезать ломтиками или тонкими кружочками, слегка присыпать солью и оставить на 10 минут. 2 Как следует отжать и выложить на полотенце. 3 Налить в разогретую сковороду масло (оливковое либо подсолнечное), положить измельченный чеснок и огурцы. 4 Обжаривать на сильном огне, постоянно помешивая, в течение 1 минуты. 5 Выложить готовое блюдо на тарелку, смешать с мелко нарезанным зеленым луком, семенами кунжута и полить кунжутным маслом.

Хлеб из огурцов Ингредиенты 2 шт. яйца 0,100 л растительное масло 1 ст. л. сахар 0,200 л тертый огурец 5 г ваниль 5 г лимонный сок 100 г мука 0,3 ст. л. сода пищевая 4 г соль 0,5 г разрыхлитель по вкусу мускатный орех по вкусу молотая гвоздика Приготовление 1 Огурцы очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке и отжать сок. 2 Смешать яйца, растительное масло и сахар с помощью миксера, добавить тертый огурец, ваниль и сок лимона, перемешать. 3 Засыпать в эту же емкость муку, пищевую соду, соль, разрыхлитель, мускатный орех и гвоздику. 4 Заполнить форму для выпечки получившимся тестом, выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение часа.

Азиатские маринованные огурцы Ингредиенты 2 шт. нарезанный полукольцами огурец 5 г кунжутное масло 2 г рисовый уксус 3 ст. л. соевый соус 5 г сахар по вкусу кунжут для украшения Приготовление 1 Выложить огурцы в миску и залить сверху соевым соусом, кунжутным маслом, рисовым уксусом и сахаром. 2 Перемешать. Накрыть полиэтиленом, поставить в холодильник и оставить на ночь для маринования. 3 Нагреть сковороду на среднем огне и положить огурцы и соус. 4 Обжаривать 10 минут. 5 Готовое блюдо украсить кунжутом.