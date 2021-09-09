Овощ с "отрицательной калорийностью": польза и вред огурцов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Огурцы — это овощ, который популярен во всем мире. Какую пользу и вред они несут организму человека, как влияет их употребление на здоровье мужчин и женщин, какие оригинальные блюда можно приготовить из свежих и консервированных огурцов — в статье РИА Новости.
Огурцы
Применение этой овощных культуры, одной из древнейших в мире и одной из самых любимых в России, отнюдь не ограничивается засолкой и салатами. Огурец, представитель семейства тыквенных, на 95 процентов состоящий из воды, более полезен, чем о нем принято думать.
Сорта
Сорта этой овощной культуры делятся на две большие группы: предназначенные для засолки и салатные. Первые обладают более тонкой кожурой, меньшим количеством семечек и скромными размерами. Вторые отличаются большей урожайностью, плотной темно-зеленой кожицей, могут вырастать впечатляюще большими и содержат кукурбитацин (вещество, отвечающее за горький вкус), которого лишены засолочные виды.
Кроме того, огурцы могут быть опыляемыми, самоопыляемыми, партенокарпическими. Опыляемые — растения с мужскими и женскими цветами. Они не подходят для посадки в теплицу, так как как им требуется помощь насекомых в размножении.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница тепличного хозяйства во время сбора урожая огурцов
Наиболее популярные сорта:
- —"Изобильный". Урожайный сорт с небольшими плодами (весом до 100 г) и невысокими кустами, требователен к теплу. С одного квадратного метра можно получить около 6 кг огурцов.
- —"Авангард". Раннеспелая разновидность с ветвистыми кустами, огурцы с крупными бугорками редко весят более 150 г, не горчат, подходят и в салаты, и для засолки.
- —"Абруззе". Плоды длинные, осветленные, без бугорков, с продольными бороздами. Сорт относится к среднеспелым, кусты с хорошо развитыми боковыми побегами и яркими мясистыми листьями. При должном уходе с одного квадратного метра можно получить 10 кг огурцов.
- —"F1 ТСХА-2693" имеет большие плоды весом до 250 г и высокую урожайность (до 28 кг с одного квадратного метра). Огурцы этого сорта с крупными бугорками с белыми шипами хороши в свежем и маринованном виде. Кусты невысокие с большим количеством женских цветов.
Эти популярные сорта опыляемых огурцов устойчивы к основным видам болезней.
У самоопыляемых все цветки с пестиками и тычинками, поэтому, специального опыления им не нужно. Такие огурцы можно высаживать как в открытый грунт, так и в парник.
Партенокарпическим сортам не нужна пыльца для того, чтобы образовались плоды. У огурцов этой группы семена либо отсутствуют совсем, либо не содержат зародышей и непригодны к посадке. Такие растения предназначены для теплиц, так как из-за случайного опыления могут вырасти крючковатыми и мелкими.
Существуют также гибриды, выведенные в результате скрещивания разных видов. Они устойчивы к заболеваниям, перепадам температур, дают более высокий урожай.
Примеры самоопыляемых партенокарпических сортов:
- —"Марьина роща". Небольшие изогнутые плоды с бугорками, белым опушением и зеленой плотной кожурой. Достаточно высокоурожайный сорт (до 12 кг на "квадрат"), удобен в транспортировке, созревает на сороковой день после посадки.
- —"Апрельский". Огурцы большие (весом до 250 г), с плотной темно-зеленой кожурой, созревают уже в начале июня. Растение устойчиво к заморозкам и засухе.
- —"Городской огурчик". Раннеспелый, устойчивый к длительному хранению и транспортировке универсальный сорт, выращиваемый в открытом грунте и теплицах. Растение обильно ветвится, плоды вырастают не более 12 см по шесть-семь на один побег.
- —"Королек". Его длинные большие огурцы идеальны для нарезки в салат, плодовит (до 20 кг с квадратного метра), раннеспелый.
История продукта
Огурец родом из Индии, где его стали выращивать более 3 тысяч лет назад. В Древнем Египте был обычным блюдом. Местные жители также пили "огуречную воду" — слабоалкогольный напиток. Ученые обнаружили его рецепт: в спелых плодах вырезали отверстие, разминали внутренности палкой. Затем дыру затыкали и закапывали овощ в землю на несколько дней.
Это растение культивировали древние греки. Римляне подавали плоды сырыми или отварными, в масле, уксусе и меде. Император Тиберий требовал ежедневного присутствия огурцов на своем столе, поэтому его садовники придумали легко перемещаемые конструкции для выращивания. Позже римляне создали прототип современных теплиц со слюдяными стеклами.
Огурцы выращивали в садах Карла Великого в Италии в 8-9 веках. Далее растение распространилось по Западной Европе и во время правления короля Генриха VIII попало в Англию. Его первая жена Екатерина Арагонская любила салаты из этой овощной культуры.
Во время эпохи Великих географических открытий продолжилось триумфальное шествие огурца по миру. Христофор Колумб привез семена растения на Гаити в 1494 году, откуда испанские поселенцы распространили его по всему Новому Свету.
В 2010 году мировое производство огурцов составило 57,5 млн тонн, при этом большая часть его приходилась на Китай (40,7 млн тонн).
Огурцы на прилавке
Польза огурцов
Огурцы — хороший источник фитонутриентов (растительных биологически активных веществ), таких как флавоноиды, лигнаны и тритерпены, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными свойствами. Кожура и семена — самые питательные части, содержащие клетчатку, бета-каротин, кальций и т.д.
Химический состав и калорийность
Растение является источником витаминов и минералов. Из-за низкой калорийности овощ приветствуется в диетическом питании.
Минералы на 100 г продукта:
Минералы
Количество
K (калий)
147 мг
P (фосфор)
24 мг
Ca (кальций)
16 мг
Mg (магний)
13 мг
Na (натрий)
2 мг
Fe (железо)
0,28 мг
Zn (цинк)
0,2 мг
Mn (марганец)
0,079 мг
Cu (медь)
0,041 мг
Витамины на 100 г продукта:
Витамины
Количество
B4
6 мг
C
2,8 мг
B5
0,259 мг
B3
0,098 мг
B6
0,04 мг
B2
0,033 мг
E
0,03 мг
B1
B1
K
16,4 мкг
B9
7 мкг
КБЖУ (на 100 г):
Калорийность
Углеводы
Жир
Белок
15 ккал
3,63 г
0,11 г
0,65 г
Лечебные свойства
Ирина Кононенко, нутрициолог, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf рассказала РИА Новости: "Огурец обладает потенциальной антидиабетической, гиполипидемической и антиоксидантной активностью, оказывает очищающее действие на организм. Свежий огуречный сок действует успокаивающе при раздражении и уменьшает отеки, облегчает боль при солнечных ожогах.
Плоды имеют общеукрепляющий эффект. Из огурца было выделено несколько биологически активных соединений, включая кукумегастигманы I и II, кукумерин А и В, апигенин, обладающий противовоспалительными, антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами."
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Лечебные свойства огурца:
- —Овощ борется с обезвоживанием. Содержание жидкости в организме меньше необходимого приводит к обезвоживанию, в результате человек становится восприимчивым к заболеваниям. Включение в ежедневный рацион огурцов, на 95% состоящих из воды, восполняет потерю жидкости, обеспечивая увлажнение.
- —Источник клетчатки. Огурец считается хорошим источником пищевых волокон, которые помогают организму нормально функционировать. Сочетание клетчатки и воды помогает наладить перистальтику кишечника и предотвратить запор. Диетологи советуют диабетикам регулярно употреблять огурцы, так как это помогает поджелудочной железе вырабатывать нужное количество инсулина.
- —Способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. Огурцы также являются источником легкоусваиваемого кальция, необходимого для здоровья костей.
- —Витамин С снижает интенсивность хронических воспалительных процессов в организме человека, помогает сердечно-сосудистой системе. Антиоксиданты стимулируют иммунный ответ.
- —Улучшает состояние волос. Минералы, содержащиеся в огурце, ускоряют рост шевелюры, помогают ей стать мягкой, снижают ломкость.
- —Положительно действует на здоровье почек. Достаточное употребление огурцов позволяет бороться с дегидратацией, выводить токсины и песок из почек и мочевого пузыря. Зеленый овощ также играет важную роль в регулировании уровня мочевой кислоты в организме.
- —Магний, содержащийся в огурце, помогает контролировать кровяное давление и укрепляет иммунную систему.
- —Регулярное употребление продукта благотворно действует на кожу, восстанавливая водный баланс и осветляя пигментные пятна.
- —Большое количество флавоноидов, дубильных веществ, антиоксидантов сдерживает появление свободных радикалов в организме.
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Вред огурцов
Чрезмерное употребление этой овощной культуры может оказать обратный эффект:
- —Кукурбитацины и тетрациклические тритерпеноиды, придающие горький вкус плодам, способны вызвать ощущение тревоги и беспокойства.
- —Аминокислота кукурбитин, присутствующая в семенах огурца, обладает мягким мочегонным действием. В большом количестве она может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса.
- —Переизбыток витамина С вызывает рост и распространение свободных радикалов.
- —Гиперкалиемия — это заболевание, которое возникает из-за высокого содержания калия в организме. Первоначально это приводит к вздутию живота, спазмам и появлению газов в кишечнике. Состояние со временем ухудшается, препятствуя работе почек. Огурцы содержат достаточно большое количество калия.
- —Кукурбитацин может отрицательно подействовать на людей с чувствительным пищеварением и привести к расстройству желудка, несварению, метеоризму.
Чтобы избежать побочных эффектов, необходимо включать в рацион умеренное количество продукта.
Ирина Кононенко также предупреждает, что опасность для здоровья представляют нитраты и пестициды, которые могут содержаться в огурцах. По этой причине стоит обрезать у овоща кончики и снимать кожуру, так как там скапливается больше всего вредных веществ. Но это касается только тех плодов, которые выращиваются не в сезон.
"Кроме того, соленые и маринованные овощи не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеваниями печени, атеросклерозом, гипертонией, ожирением", — отметила эксперт.
Где используется
Спектр использования огурцов широк — от народной медицины до кулинарии.
В медицине
Исторические записи показывают, что в традиционных культурах огурцы (не только плоды, но и семена, листья, стебли и цветы) ценились как лекарство и использовались в той или иной форме для лечения многих болезней.
По сей день народная медицина широко применяет полезные свойства огурцов. Например, кашель рекомендуется лечить соком из этого овоща, смешанным с медом, а отвар из цветов и листьев советуют пить при малярии.
Огуречные побеги знахари используют во врачевании маточных и кишечных кровотечений.
Так как это не фармакопейное растение, в официальной медицине оно не присутствует.
В диетологии
Огурцы от природы содержат мало калорий, углеводов, натрия и жиров, холестерин в зеленом овоще отсутствует вообще. В 100 граммах плодов всего 15 ккал.
Употребление в пищу одного плода средних размеров в день наладит работу пищеварительной системы, поможет очистить организм от шлаков и токсинов. Присутствие в составе тартроновой кислоты помешает образовываться лишнему жиру. Принято считать, что огурцы относятся к продуктам, обладающим "отрицательной калорийностью", то есть таким, на переваривание которых тратится больше энергии, чем поступает калорий от них.
В кулинарии
Эта овощная культура хороша как в самостоятельном виде, так и в сочетании с другими ингредиентами. Свежие плоды используются в салатах, их маринуют, засаливают, жарят, добавляют в супы, освежающие напитки, бутерброды, тосты, йогурты и многое другое.
Сочетание с другими продуктами
Зеленый овощ сочетается абсолютно со всеми продуктами, особенно, с мясом, так как помогает усвоению белка.
Напитки из огурцов
Из овоща получаются вкусные освежающие напитки. Особенно он хорош в смузи, так как содержит много воды.
Сливочный смузи с ананасом и огурцом
Категория
Напиток
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Ингредиенты
0,1 л
мелко нарезанный огурец
0,2 л
нарезанный на кубики ананас
1 шт.
большой спелый банан
0,05 л
светлое кокосовое молоко
0,1 л
фильтрованная вода
1 шт.
средний лайм
5 г
цедра лайма
0,03 л
сок лайма
Приготовление
1
Смешать в блендере до образования пюре.
2
Добавить 3-4 кубика льда.
Алкогольный коктейль с огурцом
Категория
Напиток
Кухня
Европейская
Сложность
Легко
Ингредиенты
180 г
текила
0,5 шт.
халапеньо
450 г
очищенные, крупно нарезанные огурцы
0,200 л
свежевыжатый апельсиновый сок
0,050 л
сок лайма
2 г
соль
по вкусу
свежая мята
Приготовление
1
Добавить в текилу острый перец халапеньо, дать настояться 1 час, процедить.
2
Смешать огурцы, апельсиновый и лаймовый сок, соль в блендере до однородной массы, добавить в текилу.
3
Разделить на четыре стакана и украсить листьями мяты.
В косметологии
Благодаря своим охлаждающим, противовоспалительным, противоотечным свойствам, огурец является неотъемлемой частью средств по уходу за кожей.
Он эффективен против солнечных ожогов, снимает отеки вокруг глаз, увлажняет, борется с прыщами и другими высыпаниями, отбеливает пигментные пятна, насыщает эпидермис витаминами и антиоксидантами.
Косметологи советуют каждое утро умываться огуречной водой, чтобы кожа была увлажнена и здорова. Для этого нужно добавить нарезанный огурец в очищенную воду и хранить кувшин в холодильнике.
Как выбирать
При покупке овоща необходимо обратить внимание на его внешний вид. Кожица должна быть однородного насыщенного зеленого цвета. Огурец нужно брать твердый, без изъянов, гнили, желтых пятен, которые появляются у перезрелых плодов. Вялость указывает на долгое хранение. В слишком больших огурцах чаще всего много семян и они менее хрустящие.
Как хранить
Овощ можно хранить в холодильнике, в морозильной камере или при комнатной температуре.
В холодильнике
Огурцы нужно тщательно вымыть, просушить, завернуть в бумажное или тканевое полотенце и уложить в пакет (не закрывая его). Подготовленные таким образом плоды хранятся максимум две недели. Не стоит держать рядом с огурцами бананы, помидоры и дыни, так как они выделяют этиленовый газ, от которого зеленые овощи быстро портятся. Кроме того, огурцы склонны к переохлаждению, температура хранения не должна быть ниже 10°С. В том случае, если необходимо сохранить часть плода, надрез лучше обернуть пищевой пленкой.
В морозильнике
Если овощ будет использоваться в косметических целях или для приготовления напитков, его можно заморозить в морозильной камере, подготовив к хранению так же, как и для холодильника.
При комнатной температуре
Пока они хранятся вдали от фруктов и овощей, производящих этилен, огурцы хорошо себя чувствуют и при комнатной температуре. Лучше держать их подальше от прямых солнечных лучей, обернув полотенцем и положив в открытый пакет.
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Как правильно есть
Употреблять огурцы в пищу можно с кожурой или без нее. Если с кожицей плод горчит или ее трудно переваривать желудку, овощ очищают. Но следует помнить, что именно в оболочке содержатся витамины и клетчатка, приносящие пользу организму.
"В сезон лучше есть огурцы с кожурой, потому что она содержит органическое соединение кукурбитацин, которое помогает нашему организму уничтожать атипичные клетки — те, что со временем могут привести к образованию злокачественной опухоли", — предупреждает Ирина Кононенко.
Популярные блюда из огурцов
Блюд, включающих в себя огурцы, очень много. Эту овощную культуру употребляют в свежем, соленом, маринованном, вареном, жареном виде и прочее.
Вареные и жареные огурцы в нашей стране не популярны, однако, за рубежом огромное количество рецептов посвящены именно таким блюдам.
Овощ фаршируют морепродуктами, обжаривают с мясным фаршем, тушат, подают в качестве гарнира.
Жареные огурцы
Ингредиенты
400 г
огурцы
5 г
соль
5 г
чеснок измельченный
по вкусу
зеленый лук по вкусу
5 г
кунжутное масло
3 г
семя кунжута
2 ст. л.
масло для жарки
Приготовление
1
Огурцы нарезать ломтиками или тонкими кружочками, слегка присыпать солью и оставить на 10 минут.
2
Как следует отжать и выложить на полотенце.
3
Налить в разогретую сковороду масло (оливковое либо подсолнечное), положить измельченный чеснок и огурцы.
4
Обжаривать на сильном огне, постоянно помешивая, в течение 1 минуты.
5
Выложить готовое блюдо на тарелку, смешать с мелко нарезанным зеленым луком, семенами кунжута и полить кунжутным маслом.
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Хлеб из огурцов
Ингредиенты
2 шт.
яйца
0,100 л
растительное масло
1 ст. л.
сахар
0,200 л
тертый огурец
5 г
ваниль
5 г
лимонный сок
100 г
мука
0,3 ст. л.
сода пищевая
4 г
соль
0,5 г
разрыхлитель
по вкусу
мускатный орех
по вкусу
молотая гвоздика
Приготовление
1
Огурцы очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке и отжать сок.
2
Смешать яйца, растительное масло и сахар с помощью миксера, добавить тертый огурец, ваниль и сок лимона, перемешать.
3
Засыпать в эту же емкость муку, пищевую соду, соль, разрыхлитель, мускатный орех и гвоздику.
4
Заполнить форму для выпечки получившимся тестом, выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение часа.
Азиатские маринованные огурцы
Ингредиенты
2 шт.
нарезанный полукольцами огурец
5 г
кунжутное масло
2 г
рисовый уксус
3 ст. л.
соевый соус
5 г
сахар
по вкусу
кунжут для украшения
Приготовление
1
Выложить огурцы в миску и залить сверху соевым соусом, кунжутным маслом, рисовым уксусом и сахаром.
2
Перемешать. Накрыть полиэтиленом, поставить в холодильник и оставить на ночь для маринования.
3
Нагреть сковороду на среднем огне и положить огурцы и соус.
4
Обжаривать 10 минут.
5
Готовое блюдо украсить кунжутом.
Полукислые соленые огурцы без консервирования
Ингредиенты
7 шт.
свежие огурцы, пригодные для маринования
1 г
семя кориандра
1 г
семя горчицы
4 г
черный перец горошком
по вкусу
веточки свежего укропа
3 шт.
лавровый лист
6 шт.
зубчики чеснока измельченные
50 мг
морская соль
Приготовление
1
Измельчить кориандр, семена горчицы, перец горошком, лавровые листья и высыпать их на дно банки.
2
Вымыть огурцы, заложить в банку (ингредиенты рассчитаны на объем 2 литра). Добавить чеснок и веточки укропа.
3
Залить чистой водой с растворенной в ней морской солью по горлышко, закрыть крышкой.
4
Держать в холодильнике не менее четырех дней.