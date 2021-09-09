https://ria.ru/20210909/briks-1748999471.html

Группа БРИКС

Группа БРИКС - РИА Новости, 09.09.2021

Группа БРИКС

БРИКС (англ. BRICS) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T00:41

2021-09-09T00:41

2021-09-09T00:41

справки

манмохан сингх

владимир путин

ху цзиньтао

одкб

брикс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565211581_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_981b5ac92b99fa2cf071a09ba6506ff8.jpg

БРИКС (англ. BRICS) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая.В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS). Совокупное население государств БРИКС составляет около трех миллиардов человек (41% населения мира), территория – 29,3% земной суши.К 2020 году общий ВВП стран БРИКС достиг 25% от мирового показателя (21 триллион долларов), их доля в международной торговле составила почти 20% (6,7 триллиона долларов), а взаимная торговля увеличилась на 45% (в период с 2015 по 2019 год). Прогнозируется, что более высокие, чем общемировые, темпы роста стран БРИКС (4,5% по сравнению с 2,5% в ближайшие годы) приведут к дальнейшему увеличению доли "пятерки". К 2030 году она превысит совокупную долю США и стран Европы, достигнув 37% мировой экономики. На долю стран БРИКС приходится 19% в мировом экспорте товаров, 16% в мировом импорте товаров, 19% входящих и почти столько же исходящих прямых инвестиций.Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества.Вторая встреча на уровне министров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2007 года. На ней были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постпредств.16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития.9 июля 2008 года "на полях" саммита "Группы восьми" в Тояко (Япония) по инициативе российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК.В дополнение к межмидовским контактам был налажен диалог по линии министерств финансов.7 ноября 2008 года накануне мероприятий "Группы двадцати" в Сан-Паулу по инициативе бразильской стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие подходы стран "четверки" к актуальным вопросам мировой экономики и глобальных финансов.Первый полноформатный саммит БРИК прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. По итогам встречи было принято совместное Заявление лидеров. В нем определены цели деятельности объединения: развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества" между странами.Была достигнута договоренность о том, что на регулярную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности.В апреле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия) состоялся второй саммит лидеров стран БРИК. Третий саммит лидеров стран БРИКС состоялся в апреле 2011 года в городе Санья (КНР). Последующие саммиты прошли в марте 2012 года в Нью-Дели (Индия), в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР), в июле 2014 года в Форталезе (Бразилия), в июле 2015 года в Уфе, в октябре 2016 года на Гоа (Индия), в сентябре 2017 году в Сямэне (Китай), в июле 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР) прошел десятый юбилейный саммит БРИКС.Важным этапом в развитии экономических связей между государствами БРИКС стал запуск двух проектов: Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов, призванных способствовать повышению стабильности и устойчивости мировой финансовой системы, а также укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества.Соглашение об учреждении НБР было ратифицировано в 2015 году во время председательства России. Институт создавался с целью мобилизации ресурсов для инвестирования в инфраструктурные, а также нацеленные на устойчивое развитие стран-членов БРИКС проекты (в частности, в области возобновляемой энергетики, обеспечения питьевой водой, развитие городов).В 2015 году также вступил в силу договор о Пуле условных валютных резервов на сумму 100 миллиардов долларов, который стал страховочным механизмом на случай кризиса. По состоянию на май 2021 года по линии НБР одобрено 76 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 28 миллиардов долларов. Своевременно реагируя на нужды стран БРИКС в условиях кризиса, Банк запустил программу содействия по борьбе с пандемией СOVID-19 и преодолению ее социально-экономических последствий общим объемом 10 миллиардов долларов. В 2018 году состоялось открытие Африканского регионального центра НБР в ЮАР; в 2019 и 2020 годах аналогичные структуры учреждены в Бразилии и России соответственно.За последнее десятилетие БРИКС утвердился как эффективный формат сотрудничества. Объединение прошло путь от неформальной площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня до зрелого механизма многогранного взаимодействия, которое охватывает большинство сфер межгосударственного общения. "Пятерка" солидарно выступает за укрепление коллективных начал в мировых делах, государственного суверенитета, за решение существующих конфликтов исключительно мирными средствами. Входящие в объединение государства являются влиятельными участниками авторитетных международных структур (ООН, "Группа двадцати", ВТО, Движение неприсоединения, "Группа 77"), а также региональных объединений (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, БИМСТЕК (Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству), МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), Афросоюз, САДК (Сообщество развития Юга Африки) и др.).Председательство в БРИКС осуществляется государством-участником в течение календарного года на ротационной основе. Все решения принимаются консенсусом.Ежегодно проходят два саммита лидеров стран объединения – основной и заседание "на полях" встречи "Группы двадцати", около 100 официальных мероприятий, из них примерно 20 министерского уровня. Развивается взаимодействие по линии администраций городов, бизнеса, академических и научных кругов, гражданского общества. В целях координации текущей работы объединения функционирует институт национальных шерп/су-шерп. 13-14 ноября 2019 года очередной саммит БРИКС прошел в столице Бразилии.По итогам саммита лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию, в которой подтвердили приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, выразили приверженность сотрудничеству суверенных государств в поддержании мира и безопасности. В декларации также были затронуты проблемы реформирования ООН, ВТО, МВФ экология, финансово-экономическое сотрудничество между странами, ситуация с безопасностью в разных регионах мира, сотрудничество в рамках БРИКС.В 2020 году в БРИКС председательствовала Россия. "Российский" год прошел под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".Пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения наложили отпечаток на работу объединения, однако динамика сотрудничества была сохранена. Проведено свыше 130 мероприятий, включая порядка 25 заседаний министерского уровня. Большинство из них состоялись в формате видеоконференций. Центральным событием стал XII саммит БРИКС 17 ноября 2020 года. (прошел в видеоформате). По его итогам принята Московская декларация, в которой переподтверждены совпадение или близость подходов стран "пятерки" по актуальным вопросам глобальной повестки дня, намечены задачи и ориентиры дальнейшего пятистороннего сотрудничества. Все участники БРИКС выступили за повышение эффективности институтов глобального управления, включая ВТО, ВОЗ и МВФ, укрепление голоса развивающихся стран и государств с формирующимися рынками в процессе принятия ключевых решений.В 2021 году председательство в БРИКС перешло к Индии.Индия выбрала темой своего председательства "15 лет БРИКС: сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса". Очередной саммит "пятерки" состоится 9 сентября. Он пройдет в режиме видеоконференции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, манмохан сингх, владимир путин, ху цзиньтао, одкб, брикс, россия