Россия и ЮАР договорились координировать позиции в "Большой двадцатке"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Главы МИД России и Южно-Африканской Республики Сергей Лавров и Линдиве Сисулу провели в понедельник двусторонние переговоры, подтвердив намерение двух стран и далее координировать позиции в рамках "Большой двадцатки", сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча прошла в Претории "на полях" саммита МИД стран БРИКС.

"С российской стороны была дана высокая оценка ходу подготовки саммита БРИКС в Йоханнесбурге 25-27 июля 2018 года и приоритетам южноафриканского председательства в объединении. Подтвержден общий настрой России и ЮАР на дальнейшую координацию позиций в других многосторонних форматах, прежде всего в ООН и "Группе двадцати"", — говорится в сообщении.

Министры обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, подтвердив совпадение или близость внешнеполитических подходов Москвы и Претории.

"Состоялось углубленное обсуждение широкого круга вопросов реализации российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической областях, в сфере образования, культуры и на других направлениях. Подчеркнуто, что эффективным приводным механизмом разноплановых деловых связей является Смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Отмечено также наличие широких перспектив конструктивной совместной работы по линии регионов России и ЮАР", — сообщили в МИД.