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РИА Новости

Страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилии

19:47 14.11.2019 (обновлено: 20:06 14.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилии, документ размещен на сайте Кремля.
Как сообщается, лидеры подтвердили приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, выразили приверженность сотрудничеству суверенных государств в поддержании мира и безопасности.
В декларации также затронуты проблемы реформирования ООН, ВТО, МВФ экология, финансово-экономическое сотрудничество между странами, ситуация с безопасностью в разных регионах мира, сотрудничество в рамках БРИКС.
Подписаны заявление по итогам III полноформатного заседания глав МИД стран БРИКС, коммюнике по итогам встречи министров здравоохранения стран БРИКС, календарь мероприятий и рабочий план стран БРИКС на 2019-2020 гг. по вопросам науки, технологий и инноваций. В числе подписанных документов – совместные заявления по итогам встреч министров культуры, здравоохранения, экономики и внешней торговли, окружающей среды, энергетики, а также по итогам консультативного совещания по Ближнему Востоку и Северной Африке на уровне спецпредставителей стран БРИКС.
Лидеры также подписали положение о платформе энергетических исследований БРИКС, меморандум о взаимопонимании между национальными агентствами по содействию по торговле и инвестициям стран БРИКС, меморандум о взаимопонимании по вопросам привлечения частных инвестиций между Банками развития стран БРИКС.
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Саммит БРИКС в БразилииБРИКСБразилияБезопасностьВ мире
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