Страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилии , документ размещен на сайте Кремля.

Как сообщается, лидеры подтвердили приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, выразили приверженность сотрудничеству суверенных государств в поддержании мира и безопасности.

В декларации также затронуты проблемы реформирования ООН, ВТО, МВФ экология, финансово-экономическое сотрудничество между странами, ситуация с безопасностью в разных регионах мира, сотрудничество в рамках БРИКС.

Подписаны заявление по итогам III полноформатного заседания глав МИД стран БРИКС, коммюнике по итогам встречи министров здравоохранения стран БРИКС, календарь мероприятий и рабочий план стран БРИКС на 2019-2020 гг. по вопросам науки, технологий и инноваций. В числе подписанных документов – совместные заявления по итогам встреч министров культуры, здравоохранения, экономики и внешней торговли, окружающей среды, энергетики, а также по итогам консультативного совещания по Ближнему Востоку и Северной Африке на уровне спецпредставителей стран БРИКС.